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2022.03.15 14:11

В Литве замораживают счета и имущество связанных с олигархами РФ компаний

BNS, LRT.lt2022.03.15 14:11
Российские рубли
Российские рубли / AP nuotr.

В Литве замораживают имущество компаний и частных лиц, связанных с близкими к Кремлю российскими олигархами, которые попали под международные санкции.

Как сообщил BNS председатель Комитета Сейма Литвы по бюджету и финансам Миколас Маяускас, с 24 февраля в Литве под санкции уже попали 11 компаний и пять физических лиц - в литовских банках заморожено 3,224 млн евро, 1,368 млн евро долларов США (1,248 млн евро) и 645 тыс. рублей (4,8 тыс. евро).

"Ответственные учреждения продолжают интенсивно работать в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы обеспечить принципиальное и полное применение санкций на территории Литвы", - сказал BNS Маяускас.

По его словам, под санкции также попали трое российских олигархов, включенных в санкционные списки ЕС, связанные с военной промышленностью, — глава концерна «Ростех» Сергей Чемезов, глава горно-металлургической компании «Северсталь», акционер «Ленты» Алексей Мордашов, акционер туроператора TUI и магнат Андрей Мельниченко.

Маяускас заявил, что не располагает информацией о том, связаны ли все задержанные в Литве физические и юридические лица с этими олигархами. Он не назвал конкретных названий компаний, к которым были применены санкции в Литве.

Конкретные связи Чемезова и Мордашова с литовскими компаниями не ясны.

В СМИ сообщалось о сотрудничестве авиационной бизнес-группы бизнесмена Гедиминаса Жемелиса Avia Solutions Group с "Ростехом" Чемезова в строительстве аэропорта в Москве.

В состав «Ростеха» входят главный российский производитель вооружений «Калашников», российские производители вертолетов и Объединенная авиастроительная корпорация. На все эти компании были наложены санкции за аннексию Крыма в 2014 году. Активы "Ростеха" в Великобритании заморожены.

Литовская чартерная авиакомпания GetJet Airlines уже объявила о прекращении сотрудничества с TUI Baltics, которую связывают с Мордашовым, включенным в санкционный список.

Кипрская компания AIM Capital, принадлежащая Мельниченко, владеет 90% акций зарегистрированной в Швейцарии EuroChem Group, а последняя является владельцем литовского производителя фосфорных удобрений Lifosa. Банковские счета литовского завода удобрений были заморожены на прошлой неделе. Компания утверждает, что больше не может выполнять свои обязательства и поэтому нуждается в государственной помощи.

EuroChem Group объявила 10 марта, что Мельниченко ушел из ее совета директоров 9 марта и больше не является основным бенефициаром группы. Как именно это было сделано, не сообщается.

# Литва# Россия# Война в Украине
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