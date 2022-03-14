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2022.03.14 08:10

По подозрению в хищениях арестован племянник Назарбаева

Радио «Cвобода»2022.03.14 08:10
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев / AP nuotr.

В Казахстане задержан и помещён в СИЗО племянник первого президента страны Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы.

Его подозревают в хищении в особо крупном размере при работе в главной национальной телекоммуникационной компании "Казахтелеком". В антикоррупционной службе Казахстана заявили, что идёт проверка на причастность Сатыбалдыулы "к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства".

Сатыбалдыулы - сын младшего брата Назарбаева. Он входит в список самых влиятельных бизнесменов республики по версии Forbes Kazakhstan. Его состояние оценивают в 163 миллиона долларов. Сообщается, что бизнесмен указан единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей почти четвертью акций "Казахтелекома". До этого Сатыбалдыулы находился на госслужбе - в частности, был заместителем акима столицы.

28 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя правящей партии страны "Нур Отан", которую он возглавлял 23 года. Позже действующий президент Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны и возглавил "Нур Отан", а парламент Казахстана принял поправки, отменяющие необходимость согласования с Назарбаевым основных направлений политики. Кроме того, дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата парламента республики. Свои должности потеряли также несколько связанных с Назарбаевым чиновников и бизнесменов.

Радио Свобода

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