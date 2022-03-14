Хроника путинской войны. Киев добивается встречи президентов Украины и России

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий понедельника, 14 марта (время вильнюсское).

На 19-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России.

06:30

В Сумской области 14 марта гуманитарные коридоры открыты не будут, сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале. По его словам, "ни один из маршрутов по состоянию на сегодняшний день не согласован". В то же время государственное транспортное предприятие "Укрзалізниця" опубликовало расписание дополнительных эвакуационных поездов на этот день из Харькова в Ужгород и Львов, из Днепра и Кривого Рога в Чоп и Холм, а также из Киева и Одессы в Холм и Ужгород. Также продолжится эвакуация из Славянска и Краматорска, где пассажиры смогут воспользоваться электричками, сообщается на сайте компании. Отмечается, что время отправления составов может быть изменено.

05:30

Вслед за США и Великобританией российских олигархов ставит под санкции Австралия

Роман Абрамович / фото GETTY IMAGES

Правительство Австралии вводит санкции против 33 российских олигархов, известных бизнесменов и членов их семей. Среди попавших в санкционный список - Роман Абрамович, Алексей Миллер, Дмитрий Лебедев, Сергей Чемезов, Николай Токарев, Игорь Шувалов, Кирилл Дмитриев и другие. Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что по вопросу "о дальнейших ограничительных мерах в отношении ключевых российских лиц" Канберра намерена продолжать тесную координацию с партнерами, в том числе с ЕС, США, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией с целью заставить Россию "заплатить высокую цену за свои действия".

05:00

Cопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) высказался против участия вооруженных сил ФРГ в войне в Украине. Германия уже предприняла шаги, которые ранее были немыслимы, заявил высокопоставленный политик в эфире общественно-правового немецкого телеканала ARD. "Но представить себе НАТО или бундесвер участвующими в войне я не могу и считаю это безответственным", - подчеркнул Клингбайль.

04:45

Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с угрозами украинским властям, снятое якобы в расположении чеченских отрядов в Украине. На показанных кадрах видно, что глава Чечни изучает документы вместе с людьми в военной форме, но идентифицировать, где именно это происходит, не представляется возможным.

03:45

Посольство РФ в США опровергло публикацию The Wall Street Journal о прокурорском давлении на западные компании с угрозами ареста менеджеров и активов в России, назвав ее "чистым вымыслом". "Даже в самой непростой обстановке коммерческие интересы США на емком российском рынке никак не ущемляются", - утверждается в публикации на странице посольства в Facebook.

03:00

Генштаб ВСУ сообщает о перегруппировке российских войск

Войска РФ стараются закрепиться в Украине, в том числе на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях, получить подкрепление и перегруппироваться для продолжения наступательных действий, среди прочего, на Бровары, Харьков и Сумы, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook. Как указывается в сообщении, "безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь", а на Изюмском направлении украинские части перешли в контрнаступление и оттеснили противника. Проверить достоверность этой информации не представляется возможным.

02:25

Немецкая компания Bosch поставляла в РФ детали, использованные в боевой технике, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телепрограммы Anne Will на общественно-правовом канале ARD. По словам министра, недавно украинские военные захватили российские БМП, при осмотре которых выяснилось, что один из основных компонентов, приводящих машину в движение, произведен Bosch.

Целый "список случаев, когда немецкие компании действительно поставляли в Россию продукцию, которая могла быть использована в военной технике", обсуждался с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock), сказал Кулеба. Возможно, после многолетнего подобного сотрудничества с Россией теперь настало время, чтобы Украина получила от Германии все необходимое для обороны, подытожил Кулеба. Компания Bosch пока никак не прокомментировала его заявление.

01:55

McDonald's в России / Vida Press nuotr.

В РФ прокуратура угрожает арестом тех топ-менеджеров западных компаний, кто будет критиковать правительство, а также арестом корпоративных активов вплоть до торговых марок в случае ухода этих фирм из России, пишет The Wall Street Journal. По данным собеседников американского издания, знакомых с ситуацией, подобные предостережения от российских прокуроров получили компании McDonald’s, Coca-Cola, Procter & Gamble, IBM и другие.

01:15

Владимир Путин и Владимир Зеленский / AP nuotr.

Киев добивается встречи между президентами Украины и России. Перед украинской делегацией на переговорах с Россией, которые продолжаются ежедневно в видеоформате, поставлена четкая задача - "сделать все, чтобы произошла встреча двух президентов, встреча, которую в первую очередь ждут люди", сказал Владимир Зеленский в своем обращении "вечером 18-го дня войны", опубликованном на странице офиса президента Украины в YouTube.

01:00

Российский военный флот установил дальнюю блокаду черноморского побережья Украины, "по сути изолировав Украину от международной морской торговли", сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter. Кроме того, с российских судов продолжают наноситься ракетные удары по целям на украинской территории.

00:00

На 14 марта запланирована эвакуация гражданских лиц из Луганской области, написал на своей странице в Facebook глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Автобусы будут поданы в населенных пунктах Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное, Золотое и других, откуда людей доставят к железнодорожной станции Новозолотаревка. "Эвакуация начинается при фактическом режиме тишины", - сказано в сообщении.

23:45

В России началась блокировка Instagram

В России началась блокировка социальной сети Instagram, свидетельствует мониторинговый сервис NetBlocks. "Анализ сетевых данных в реальном времени показывает, что работа Instagram ограничивается сразу несколькими провайдерами", - сообщается в его официальном микроблоге Twitter.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show #Instagram is now restricted in #Russia across multiple providers; the popular social network has been banned by internet regulator Roskomnadzor after similar measures taken against Twitter and Facebook



📰 Report: https://t.co/1JIs5peFeO pic.twitter.com/ICunkqkhXF — NetBlocks (@netblocks) March 13, 2022

23:30

После начала войны в Украине Москва обратилась к Пекину с просьбой о военной и экономической помощи, сообщают Washington Post, The New York Times, Financial Times и другие американские издания со ссылкой на источники в администрации США. В тот же день представитель посольства Китая в США Лю Пэнъю заявил агентству Reuters, что ему ничего не известно о подобных запросах России, а приоритетной задачей для Китая является предотвращение эскалации напряженной ситуации в Украине.

Хроника событий 13 марта