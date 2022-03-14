Хроника путинской войны. Из Мариуполя эвакуируют мирных жителей

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий понедельника, 14 марта (время вильнюсское).

На 19-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России.

19:24

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал Россию к немедленному прекращению огня в Украине. Соответствующее заявление глава кабмина ФРГ сделал в Анкаре после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Шольца, он и турецкий лидер "полностью едины в осуждении насильственных действий России в Украине". Стороны также согласились, что необходимо немедленное создание безопасных коридоров для мирного населения. "С каждым днем, с каждой бомбой Россия все больше отдаляется от мирового сообщества, частью которого мы являемся", - отметил канцлер.

18:47

Байден может прилететь в Европу в ближайшие недели



Белый дом рассматривает возможность поездки президента США Джо Байдена в Европу в ближайшие недели. Об этом сообщила американская новостная служба NBC News. По ее данным, речь идет о том, что глава Белого дома хочет удостовериться в поддержке союзников на фоне войны РФ с Украиной. По данным NBC News, Байден может посетить с визитом Брюссель.

18:37

Российский комик Данила Поперечный сообщил о временном отъезде из России. Это следует из записанного обращения в YouTube. По словам видеоблогера, он уехал, потому что устал просыпаться каждый день с ощущением, что его могут арестовать, что "карающий кирзовый сапог придавит" и его. "Мне стало страшно за свою жизнь", - признался он.

18:25

СМИ: Россия готовит запрет на экспорт зерновых

Россия на период с 15 марта по 30 июня может ввести запрет на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. По данным агентства, ведомство совместно с Минпромторгом подготовило проект постановления о временном запрете на вывоз из РФ основных зерновых культур.

18:17

Германская страховая компания Allianz SE и другие крупные страховые фирмы уходят из России в связи с войной в Украине. Allianz сообщил, что больше не будет вести в РФ новый бизнес и "значительно и упорядоченно" сокращает свое присутствие там. Швейцарская Zurich Insurance и Swiss Re, второй по величине страховщик в мире, также объявили о приостановке своей деятельности в РФ. Кроме того, страховые брокеры Willis Towers Watson, Marsh и Aon покидают Россию.

17:57

Генсек ООН: Перспектива ядерного конфликта с Москвой стала реальностью

Антониу Гутерриш / AP nuotr.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал повышение готовности российских ядерных сил "леденящим душу событием" и считает, что перспектива ядерного конфликта с Москвой вновь стала реальностью. Гутерриш также добавил, что ООН выделит еще 40 млн долларов (36 млн евро) из своего Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации на помощь Украине.

17:38

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины останавливает выдачу и действие разрешений на ввоз издательской продукции из России, сообщило агентство "Интерфакс-Украина". Решение принято в начале марта на фоне войны РФ в Украине.

17:25

Россия: Из Мариуполя ведется массовая эвакуация населения

Из Мариуполя ведется массовая эвакуация населения, заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его утверждению, уничтожены практически все огневые точки украинской стороны в пригородных районах.

17:19

Война России в Украине ставит под угрозу существование Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил нынешний председатель организации, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Сомнительно, насколько эффективной может быть ОБСЕ, когда один из ее членов рассматривает насилие как средство расширения своей власти, сказал он в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Рау призвал Россию прекратить агрессию и ответил на обвинения в предвзятости: "Беспристрастность заканчивается там, где начинаются вопиющие нарушения международного права".

16:59

По Донецку нанесен удар с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщило представительство сепаратистской "Донецкой народной республики" в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что погибли как минимум 20 человек, еще девять получили ранения разной степени тяжести. В свою очередь исполняющий обязанности главы Минздрава "ДНР" Александр Оприщенко позднее сообщил, что в больницы доставлены 35 человек. Украина пока информацию не прокомментировала. Данные, приведенные одной из воюющих сторон, проверить на точность и достоверность не представляется возможным.

16:23

На переговорах Москвы и Киева "взята техническая пауза"

На переговорах Москвы и Киева "взята техническая пауза" до 15 марта. Об этом сообщил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, на этот шаг решено пойти "для дополнительной работы в рабочих подгруппах" и уточнения ряда вопросов. Переговорный процесс будет продолжен, добавил он.

У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

15:58

Подоляк: Коммуникация с российской стороной идет "тяжело"

Коммуникация с российской стороной на переговорах Москвы и Киева идет "тяжело". Об этом сообщил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Стороны активно выражают свои позиции - уже уточненные", - написал он. "Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус", - отметил Подоляк. "Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - указал он.

15:20

Районный суд Львова постановил заочно арестовать российского телеведущего, члена партии "Единая Россия" Владимира Соловьева. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Там указали, что подозревают Соловьева в публичных призывах "к изменению госграницы Украины, что привело к тяжелым последствиям - гибели людей". Следователи ГБР Украины собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, в ближайшее время они будут переданы в зарубежные инстанции.

Владимир Путин и Владимир Соловьев / AP nuotr.

15:03

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с руководителями офшорной нефтегазовой промышленности страны для обсуждения энергетической безопасности и инвестиций в проекты в Северном море. Об этом сообщил его представитель. "Мы ясно дали понять, что энергетические компании, поставщики, играют ключевую роль, и важно, чтобы мы плотно работали с ними - не в последнюю очередь из-за действий России, но также и в более широком смысле - для обеспечения независимости поставок", - указал Джонсон.

14:48

Американский производитель лекарств Pfizer Inc. сообщил, что сохранит гуманитарные поставки медицинских товаров в Россию, но при этом пожертвует всю прибыль российского подразделения на прямую гуманитарную поддержку народа Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

14:36

Американский предприниматель Илон Маск в Twitter бросил вызов президенту РФ Владимиру Путину и вызвал его на "поединок". "Ставка - Украина", - отметил Маск, написав название страны по-украински.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

14:25

Глава МИД: Израиль не станет маршрутом для обхода санкций в отношении РФ

Израиль не станет "маршрутом для обхода санкций в отношении РФ со стороны США и других западных стран". Слова министра иностранных дел страны Яира Лапида привело издание The Times of Israel. МИД координирует усилия в данном вопросе с Центральным банком Израиля, министерством финансов, министерством экономики и другими структурами, отметил Лапид.

14:13

Киев зафиксировал курс украинской гривны, он стабилен. Об этом заявил украинский министр финансов Сергей Марченко. "Думаю, мы его сохраним", - отметил глава Минфина. "Призываю весь бизнес (на территориях Украины. - Ред.), где нет боевых действий, открываться и работать. Очень важно, чтобы экономика страны продолжала работать", - добавил он.

13:58

Сербия заменит Россию в финале Кубка Дэвиса

Сербия заменит команду России в финальном турнире Кубка Дэвиса, Австралия - в рамках Кубка Билли Джин Кинг. Об этом сообщили в Международной федерации тенниса. Решение связано с отстранением спортсменов РФ на фоне войны России в Украине.

13:40

Германская химико-фармацевтическая корпорация Bayer приостанавливает любую деятельность в России и Беларуси, не связанную с поставками важной для здравоохранения и сельского хозяйства продукции. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Речь идет о приостановке всех рекламных и других мероприятий по продвижению продукции. Предусмотрены прекращение на неопределенный срок проектов капитальных инвестиций, а также отказ от новых деловых возможностей. В корпорации констатировали, что "война поднимает моральные и этические вопросы для каждой компании". В то же время отказ от поставок населению важнейших медицинских и сельскохозяйственных продуктов - таких как лекарства от рака или сердечно-сосудистых заболеваний, медицинских препаратов для беременных женщин и детей, а также семян для выращивания продуктов питания - только преумножит воздействие войны на человеческие жизни, констатировали в Bayer. С этим связано решение продолжить поставки в РФ важной для здравоохранения и сельхоз сектора продукции.

13:15

Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram, что с начала полномасштабной войны России против Украины по состоянию на утро 14 марта погибли 90 детей, более 100 ранены. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях. Повреждены из-за бомбардировок и обстрелов 379 учебных заведений, 59 из которых полностью разрушены. Больше всего разрушений в Донецкой области, где от ударов российской армии пострадали 119 учебных заведений.

12:56

В Киеве обстрелян государственный авиационный завод "Антонов". По предварительным данным агентства УНИАН, погибли два человека, у семи - ранения разной степени тяжести.

12:37

МИД Украины: Помогите Киеву подтолкнуть Путина к поражению

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оставил в Twitter запись для тех, кто за границей боится быть "втянутым в Третью мировую войну". "Украина успешно сопротивляется. Нам нужна ваша помощь в борьбе. Обеспечьте нас всем необходимым оружием. Примените больше санкций в отношении России и полностью изолируйте ее", - отметил он. "Помогите Украине подтолкнуть Путина к поражению, и вы предотвратите большую войну", - подчеркнул Кулеба.

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2022

12:25

Представитель посольства Китая в Вашингтоне прокомментировал сообщения СМИ, что Москва просила Пекин предоставить ей военное оборудование на фоне войны в Украине. "Я никогда об этом не слышал", - приводит слова сотрудника диппредставительства агентство Reuters.

11:59

"Если Россия хоть носком вступит на территорию НАТО, это будет считаться актом войны"

Не исключено, однако очень маловероятно, что российские ракеты, выпускаемые по украинским объектам, могут упасть на территории НАТО. Об этом заявил британский министр здравоохранения и социальных дел Саджид Джавид. "Мы ясно дали понять русским, еще до начала этого конфликта, что если Россия хоть носком вступит на территорию НАТО, это будет считаться актом войны", - подчеркнул он.

11:37

Жителю Владивостока Илье Рейнвальду, задержанному 13 марта до начала антивоенной протестной акции в центре города, на заседании суда Советского района назначили штраф в 80 тысяч рублей. Об этом сообщило местное издание VL.RU. Рейнвальд проходит по новой статье "дискредитация вооруженных сил РФ". Ранее столь высоких штрафов тем, кому она вменялась в вину, не назначалось. Максимальный штраф по этой статье составляет 100 тысяч рублей.

10:45

Подоляк: в ближайшее время начнется новый раунд переговоров между РФ и Украиной

В ближайшее время начнется новый раунд переговоров между РФ и Украиной, сообщил постоянный член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк. Ранее Подоляк написал, что неформальные переговоры в выходные были конструктивными. Это самая оптимистичная оценка диалога, звучавшая за все дни войны. "Думаю, что мы добьемся определенных результатов буквально за считанные дни", - отметил в воскресенье, 13 марта, Подоляк.

Также в понедельник ожидаются переговоры между США и КНР, которые пройдут на фоне опасений о возможной отправки Пекином помощи Москве.

10:35

В Оболонском районе Киева, по сообщению местных властей, артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом. В результате разрушений погибли не менее двух человек, есть раненые.

10:05

Украина договорилась с РФ о гуманитарных коридорах на 14 марта по ряду маршрутов. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, Киев будет пытаться разблокировать гуманитарный груз в Мариуполь, который сейчас остановился в Бердянске.

09:40

По данным Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) в сводке по российскому вторжению, белорусский спецназ отказался принимать участие в боевых действиях против Украины. "По готовности вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны в Украине: согласно заявлению одного из высокопоставленных лиц, сил специальных операций, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ в соцсети Facebook.

09:15

Скончалась роженица, спасенная после удара по роддому в Мариуполе

Одна из беременных женщин, вынесенная 9 марта спасателями после удара российских войск по роддому и детской больнице в Мариуполе, скончалась от полученных ранений вместе с новорожденным. Об этом сообщает агентство AP. По словам хирурга Тимура Марина, у роженицы был раздроблен таз. После кесарева сечения ребенок не подавал признаков жизни. Более 30 минут реанимации матери также результатов не дали. Имя женщины агентство не называет.

08:20

НАТО проводит крупные военные учения в Норвегии

В понедельник в 10.00 в Норвегии начинаются военные учения НАТО "Cold Response". В маневрах примут участие около 30 000 военнослужащих, 200 самолетов и 50 кораблей из 27 стран. Цель учений, которые продлятся до 1 апреля, - отработать оборону Норвегии в сложных климатических условиях. По данным НАТО, Москва проинформирована о проведении учений, представители РФ приглашены к наблюдению, но отказались.

07:50

По словам "вице-премьера правительства" аннексированного Россией Крыма Георгия Мурадова, территории Крыма и Донбасса удалось соединить сухопутным коридором. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска вышли к Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал, который был перекрыт Украиной после аннексии полуострова Россией в 2014 году.

06:30

В Сумской области 14 марта гуманитарные коридоры открыты не будут, сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале. По его словам, "ни один из маршрутов по состоянию на сегодняшний день не согласован". В то же время государственное транспортное предприятие "Укрзалізниця" опубликовало расписание дополнительных эвакуационных поездов на этот день из Харькова в Ужгород и Львов, из Днепра и Кривого Рога в Чоп и Холм, а также из Киева и Одессы в Холм и Ужгород. Также продолжится эвакуация из Славянска и Краматорска, где пассажиры смогут воспользоваться электричками, сообщается на сайте компании. Отмечается, что время отправления составов может быть изменено.

05:30

Вслед за США и Великобританией российских олигархов ставит под санкции Австралия

Роман Абрамович / фото GETTY IMAGES

Правительство Австралии вводит санкции против 33 российских олигархов, известных бизнесменов и членов их семей. Среди попавших в санкционный список - Роман Абрамович, Алексей Миллер, Дмитрий Лебедев, Сергей Чемезов, Николай Токарев, Игорь Шувалов, Кирилл Дмитриев и другие. Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что по вопросу "о дальнейших ограничительных мерах в отношении ключевых российских лиц" Канберра намерена продолжать тесную координацию с партнерами, в том числе с ЕС, США, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией с целью заставить Россию "заплатить высокую цену за свои действия".

05:00

Cопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) высказался против участия вооруженных сил ФРГ в войне в Украине. Германия уже предприняла шаги, которые ранее были немыслимы, заявил высокопоставленный политик в эфире общественно-правового немецкого телеканала ARD. "Но представить себе НАТО или бундесвер участвующими в войне я не могу и считаю это безответственным", - подчеркнул Клингбайль.

04:45

Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с угрозами украинским властям, снятое якобы в расположении чеченских отрядов в Украине. На показанных кадрах видно, что глава Чечни изучает документы вместе с людьми в военной форме, но идентифицировать, где именно это происходит, не представляется возможным.

03:45

Посольство РФ в США опровергло публикацию The Wall Street Journal о прокурорском давлении на западные компании с угрозами ареста менеджеров и активов в России, назвав ее "чистым вымыслом". "Даже в самой непростой обстановке коммерческие интересы США на емком российском рынке никак не ущемляются", - утверждается в публикации на странице посольства в Facebook.

03:00

Генштаб ВСУ сообщает о перегруппировке российских войск

Войска РФ стараются закрепиться в Украине, в том числе на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях, получить подкрепление и перегруппироваться для продолжения наступательных действий, среди прочего, на Бровары, Харьков и Сумы, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook. Как указывается в сообщении, "безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь", а на Изюмском направлении украинские части перешли в контрнаступление и оттеснили противника. Проверить достоверность этой информации не представляется возможным.

02:25

Немецкая компания Bosch поставляла в РФ детали, использованные в боевой технике, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телепрограммы Anne Will на общественно-правовом канале ARD. По словам министра, недавно украинские военные захватили российские БМП, при осмотре которых выяснилось, что один из основных компонентов, приводящих машину в движение, произведен Bosch.

Целый "список случаев, когда немецкие компании действительно поставляли в Россию продукцию, которая могла быть использована в военной технике", обсуждался с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock), сказал Кулеба. Возможно, после многолетнего подобного сотрудничества с Россией теперь настало время, чтобы Украина получила от Германии все необходимое для обороны, подытожил Кулеба. Компания Bosch пока никак не прокомментировала его заявление.

01:55

McDonald's в России / Vida Press nuotr.

В РФ прокуратура угрожает арестом тех топ-менеджеров западных компаний, кто будет критиковать правительство, а также арестом корпоративных активов вплоть до торговых марок в случае ухода этих фирм из России, пишет The Wall Street Journal. По данным собеседников американского издания, знакомых с ситуацией, подобные предостережения от российских прокуроров получили компании McDonald’s, Coca-Cola, Procter & Gamble, IBM и другие.

01:15

Владимир Путин и Владимир Зеленский / AP nuotr.

Киев добивается встречи между президентами Украины и России. Перед украинской делегацией на переговорах с Россией, которые продолжаются ежедневно в видеоформате, поставлена четкая задача - "сделать все, чтобы произошла встреча двух президентов, встреча, которую в первую очередь ждут люди", сказал Владимир Зеленский в своем обращении "вечером 18-го дня войны", опубликованном на странице офиса президента Украины в YouTube.

01:00

Российский военный флот установил дальнюю блокаду черноморского побережья Украины, "по сути изолировав Украину от международной морской торговли", сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter. Кроме того, с российских судов продолжают наноситься ракетные удары по целям на украинской территории.

00:00

На 14 марта запланирована эвакуация гражданских лиц из Луганской области, написал на своей странице в Facebook глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Автобусы будут поданы в населенных пунктах Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное, Золотое и других, откуда людей доставят к железнодорожной станции Новозолотаревка. "Эвакуация начинается при фактическом режиме тишины", - сказано в сообщении.

23:45

В России началась блокировка Instagram

В России началась блокировка социальной сети Instagram, свидетельствует мониторинговый сервис NetBlocks. "Анализ сетевых данных в реальном времени показывает, что работа Instagram ограничивается сразу несколькими провайдерами", - сообщается в его официальном микроблоге Twitter.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show #Instagram is now restricted in #Russia across multiple providers; the popular social network has been banned by internet regulator Roskomnadzor after similar measures taken against Twitter and Facebook



📰 Report: https://t.co/1JIs5peFeO pic.twitter.com/ICunkqkhXF — NetBlocks (@netblocks) March 13, 2022

23:30

После начала войны в Украине Москва обратилась к Пекину с просьбой о военной и экономической помощи, сообщают Washington Post, The New York Times, Financial Times и другие американские издания со ссылкой на источники в администрации США. В тот же день представитель посольства Китая в США Лю Пэнъю заявил агентству Reuters, что ему ничего не известно о подобных запросах России, а приоритетной задачей для Китая является предотвращение эскалации напряженной ситуации в Украине.

Хроника событий 13 марта