Хроника путинской войны. США и Китай проведут переговоры по Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий воскресенья, 13 марта (время вильнюсское).

18:00

В России проходят акции протеста против войны РФ в Украине

В России в воскресенье задержано 745 участников несанкционированных акций против войны РФ в Украине, сообщает правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо". В Москве, по информации ГУВД, в ходе несанкционированной акции в центре города было задержано 300 человек. По данным "ОВД-Инфо" - 354.

17:36

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи встретятся 14 марта в Риме, чтобы обсудить ситуацию в Украине, текущие усилия по управлению конкуренцией между США и Китаем, а также влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

17:02

Индия приняла решение перенести свое посольство в Украине в Польшу из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью в Киеве. Об этом сообщил индийский МИД на своем сайте.

16:42

Джейк Салливан / AP nuotr.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявляет, что Вашингтон не прекратит поставки вооружений Киеву, несмотря на предупреждения Москвы о том, что переправляемое на Украину оружие станет законными целями для ВС РФ. Так, США намерены поставить украинским вооруженным силам системы противовоздушной обороны. Это "в центре внимания" на данный момент, сказал Салливан в интервью телеканалу CNN.

16:13

Слуцкий и Подоляк ожидают сближения позиций РФ и Украины на переговорах

Михаил Подоляк / фото - Facebook

Глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявил, что видит предпосылки для сближения позиций Москвы и Киева на переговорах. По его словам "прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который входит в группу переговорщиков, также высказал мнение, что переговоры с Россией движутся к компромиссу. Он отметил, что представители России на переговорах уже ведут себя не ультимативно, а внимательно слушают предложения украинской стороны.

15:44

Российские военные нанесли авиаудары по Святогорску в Донецкой области, пострадала Святогорская лавра, ранения получили в находившиеся в монастыре беженцы. Об этом сообщает Украинская православная церковь, передают Українськi Новини. В результате взрыва бомбы недалеко от монастыря от взрывной волны были повреждены помещения лавры, в которых проживала братия монастыря и укрывались 520 беженцев, 200 из которых – дети.

15:09

В городе Ирпене Киевской области расстрелян корреспондент The New York Times. Еще один журналист ранен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале The Insider со ссылкой на информацию начальника Главного управления полиции Киевской области Андрея Небитова. Согласно его сведениям, убитый - гражданин США Брент Рено.

15:00

Папа римский Франциск: Во имя Господа - остановите эту бойню

Папа римский Франциск / AP nuotr.

Папа римский Франциск повторил свой призыв прекратить войну в Украине. "Во имя Господа прошу вас: остановите эту бойню!" - сказал он в обращении к 25 000 верующих на площади Святого Петра в Риме. В последние несколько дней украинский Мариуполь стал "городом-мучеником в этой ужасной войне", отметил он. Никакие стратегические соображения не могут оправдать "варварство, убийство детей, невинных и беззащитных гражданских лиц", уверен Франциск. Оружие необходимо сложить, "пока города не стали кладбищами", сказал он. Папа римский поблагодарил страны и волонтеров, которые помогают беженцам из Украины.

14:49

Великобритания изучит возможность использования недвижимости, принадлежащей лицам, находящимся под рестрикциями Лондона, в гуманитарных целях. Об этом заявил министр жилищного строительства Майкл Гоув. "Хочу изучить вариант, который позволит нам использовать дома и недвижимость лиц, находящихся под санкциями - на период, пока они находятся под санкциями - в гуманитарных и других целях", - сказал Гоув, отвечая на вопрос, можно ли использовать дома олигархов, попавших в ограничительные списки Лондона, для размещения украинских беженцев.

"Существует довольно высокий правовой барьер, который необходимо преодолеть, и мы не говорим о постоянной конфискации, но мы говорим: "Вы находитесь под санкциями, вы поддерживаете (президента РФ Владимира. - Ред) Путина, этот дом находится здесь (в стране. - Ред.), вы не имеете права использовать его или извлекать из него прибыль, и если мы можем использовать его для того, чтобы помочь другим, давайте сделаем это".

14:35

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что встреча Владимира Зеленского и главы российского государства Владимира Путина может состояться уже в обозримом будущем. "Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее", - отметил Подоляк. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, никто не исключает возможности подобной встречи, "но нужно понять, что на ней обсуждать и что станет результатом".

14:19

Зеленский: Власти Украины вывезли почти 125 тысяч человек на безопасную территорию по гуманитарным коридорам

Украинские власти вывезли уже почти 125 тысяч человек на безопасную территорию по гуманитарным коридорам, сообщил президент Владимир Зеленский. "Сегодня ключевая задача - Мариуполь", - указал он. По словам главы украинского государства, 100 тонн гуманитарного груза находятся в 80 километрах от города. "Все дипломатические усилия сегодня, - чтобы груз пришел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать", - добавил Зеленский.

14:08

На антивоенных акциях 13 марта задержано более 268 человек в 24 городах России, передал правозащитный портал "ОВД-Инфо". С 24 февраля число задержанных, по его данным, достигло 14 250.

13:56

Силуанов: Из-за санкций Запада заблокирована почти половина золотовалютных резервов РФ



Россия из-за санкций Запада, заблокировавшего РФ доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них - порядка 300 млрд долларов (275 млрд евро) из около 640 млрд долларов (586 млрд евро). Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". "Около 300 млрд долларов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал он, отметив, что это касается, в частности Фонда национального благосостояния, который заморожен. Министр добавил, что часть золотовалютных резервов РФ - в китайских юанях, в связи с чем Запад пытается добиться от КНР, чтобы Пекин ограничил доступ России к своей валюте.

13:45

Турция не будет присоединяться к санкциям в отношении России из-за войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анталье. "Считаем, что санкции не решат проблему", - подчеркнул он.

13:20

МИД Украины рекомендовал гражданам немедленно покинуть РФ

Украинское министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало гражданам Украины воздержаться от любых поездок в РФ, а находящимся в России украинцам немедленно покинуть ее территорию. Об этом ведомство сообщило в Facebook. Посольство Украины в Москве и украинские консульские учреждения в РФ были вынуждены прекратить исполнение своих функций. Гражданам Украины рекомендовали при необходимости обращаться на "горячую линию" МИД. "В связи с вооруженной агрессией и массированным вторжением вооруженных сил РФ в Украину" 24 февраля были разорваны дипломатические отношения между Киевом и Москвой.

13:06

После ракетного удара российских сил по полигону в Яворове (Львовская область) погибли 35 человек, 134 получили ранения разной степени тяжести. Об этом написал в Telegram председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

12:56

Боррель: Создание бесполетной зоны над Украиной может привести к Третьей мировой войне

Жозеп Боррель / AP nuotr.

Создание бесполетной зоны над территорией Украины может привести к Третьей мировой войне, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводит издание El Periodico. "Когда кто-то призывает к бесполетной зоне, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, которые ее нарушают. Это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, а мы этого явно не хотим", - указал он. По словам Борреля, ЕС находится на пределе своих возможностей для оказания помощи Украине.

12:42

Если президент России Владимир Путин применит химическое оружие в Украине, это придаст конфликту такое измерение, что НАТО придется серьезно задуматься о своем ответе. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. "Если он (Путин. - Ред.) применит какое-либо оружие массового поражения, это станет переломным моментом во всей истории", - подчеркнул Дуда. При подобном сценарии лидерам альянса придется "серьезно задуматься, что делать, потому что именно тогда" ситуация "начнет становиться опасной".

12:24

В Киеве сформирован двухнедельный запас продуктов питания на случай блокады

В Киеве силами гуманитарного штаба сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов питания для двух миллионов жителей - на случай блокады города российскими войсками. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский. "Основная задача столичных властей - обеспечить всем необходимым каждого киевлянина и не допустить гуманитарной катастрофы в Киеве", - подчеркнул он.

12:13

Автобус, перевозивший около 50 беженцев из Украины, перевернулся на шоссе на севере Италии, погиб один человек, есть несколько раненых, передало агентство AP. Авария произошла на автостраде A14 около Форли (Эмилия-Романья) на северо-востоке Италии. Министерство внутренних дел страны сообщило, что транспортное средство направлялось в Пескару (регион Абруццо). Эвакуированные из салона доставлены в ближайшее полицейское управление, после оказания помощи они продолжат путь.

11:59

„Toyota“ / AP nuotr.

Японская корпорация Toyota поддержала Украину и остановила производство на заводе в Санкт-Петербурге и импорт автомобилей в Россию. Об этом сообщается на сайте компании в Украине.

11:49

Продовольственная безопасность России полностью обеспечена, утверждает спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Многие вспоминают 90-е, запасаясь продуктами питания, создавая повышенный спрос", - заявил он.

11:32

В частных банках РФ могут готовиться сокращения

Совкомбанк обсуждает отправку сотрудников в неоплачиваемые отпуска, передал Telegram-канал Банкста. По его данным, в других частных банках России готовятся сокращения.

11:22

В целом ряде российских городов 13 марта проходят задержания на антивоенных акциях. Как передал правозащитный портал "ОВД-Инфо", задержания проводятся, в частности, в Перми, Томске, Иркутске, Барнауле, Брянске, Новосибирске. В ряде мест речь шла об одиночных пикетах с плакатами.

11:07

Глава Запорожской администрации: Российские военные захватили мэра Днепрорудного

Российские военные захватили мэра города Днепрорудное Евгения Матвеева. Об этом сообщил в Facebook глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. "Сегодня, 13 марта, в 08.30 военные Российской Федерации взяли в плен городского голову города Днепрорудное в Васильевском районе Запорожской области", - написал он.

10:54

Министр обороны Резников: Закройте небо над Украиной

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал закрыть небо для полетов над Украиной из-за атаки российских войск в Львовской области, близ границы с Польшей. "Это - новое террористическое нападение на мир и безопасность у границы ЕС - НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо", - подчеркнул он.

10:47

В занятом российскими войсками украинском Мелитополе военные назначили "врио мэра" Галину Данильченко - вместо захваченного Ивана Федорова. Об этом сама Данильченко заявила в видеообращении, размещенном в YouTube.

10:43

Глава Львовской администрации: В результате обстрела погибли девять человек

В результате обстрела российскими войсками города Яворов Львовской области девять человек погибли, еще 57 получили травмы. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Его слова привел 24 канал.

10:29

Казахстанский авиаперевозчик Qazaq Air объявил о возобновлении полетов в Россию с 13 марта. Об этом говорится на сайте компании. Бителы доступны для бронирования онлайн. Рейсы ранее были отменены из-за непредоставления страхового покрытия в воздушном пространстве РФ.

10:12

Мосбиржа не откроется всю следующую неделю



Московская фондовая биржа не откроется всю следующую неделю, заявил Банк России. Операции на бирже не проводятся с 28 февраля. Ранее президент США Джо Байден отметил, что Мосбиржа закрыта, потому что показатели на ней "взорвутся", когда она вновь откроется.

09:25

После падения в Загребе военного беспилотника (БПЛА) Ту-141 "Стриж", который, по всей видимости, был запущен с украинской территории, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович призвал к улучшению сотрудничества в рамках НАТО и раскритиковал реакцию альянса на этот инцидент как недостаточную. БПЛА пролетел через воздушное пространство двух стран НАТО, а затем упал рядом с жилым районом в Загребе, подчеркнул Пленкович. В связи с произошедшим он направил письма коллегам из ЕС и генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу. По словам Пленковича, Ту-141 представлял собой "очень явную угрозу", на которую "должен быть дан ответ".

09:03

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, участвующий в переговорном процессе Москвы и Киева, который шел в Беларуси, а сейчас ведется онлайн, сказал, что в рамках формата созданы рабочие группы. В интервью изданию "Коммерсант" Подоляк сообщил, что представители Украины и России "начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы". "На столе переговоров сейчас лежат разные предложения... В том числе и по политическому урегулированию и, главное, по военному урегулированию. Я имею в виду прекращение огня, формулу прекращения огня и вывода войск", - отметил Михаил Подоляк. "Сейчас это все находится в условных рабочих группах, в юридических форматах обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы, ведь надо будет их потом парафировать, подписывать", - указал он. "Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча - четвертый раунд переговоров", - добавил советник главы офиса Владимира Зеленского.

08:43

Мэр: Взрывы слышны в Ивано-Франковске

Взрывы слышны в Ивано-Франковске на западе Украины, написал в Facebook мэр Руслан Марцинков. По предварительной информации, удар мог быть нанесен по Международному аэропорту Ивано-Франковск, отметил он. По словам политика, подробности устанавливаются.

08:25

Борис Джонсон / AP nuotr.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон примет в Лондоне лидеров стран в составе Объединенных экспедиционных сил - североевропейской коалиции безопасности, объединяющей представителей Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии. Как уточнили на Даунинг-стрит, 15 марта глава британского кабмина примет президента Финляндии и премьера Швеции Саули Ниинисте и Магдалену Андерссон. Ожидается, что 14 марта перед саммитом Джонсон встретится с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

08:03

ЛГА: Нанесен авиаудар примерно в 25 км от границы с Польшей

Нанесен авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности в Яворове (Львовская область). Об этом сообщили в Львовской областной государственной администрации (ЛГА). Центр находится примерно в 25 километрах от границы с Польшей. Информация о пострадавших и жертвах устанавливается.

07:50

Вице-премьер Украины Ирина Верещук возглавила Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передало агентство "Интерфакс-Украина". По его данным, в состав органа вошли представители профильных министерств, силовых ведомств и советник руководителя офиса президента. Штаб должен будет способствовать соблюдению норм международного гуманитарного права при проведении допроса военнопленных, а также вносить предложения по их обмену.

07:00

СМИ: Во Львовской области звучат взрывы

Утром 13 марта во Львовской области и в Херсоне начались взрывы, пишут украинские СМИ со ссылкой на очевидцев. В частности, во Львовской области прогремело около десяти взрывов, говорят свидетели. По сообщением СМИ, взрывы впервые с начала войны слышны и в самом Львове. Проверить достоверность этой информации не представляется возможным.

06:30

В Сумской области 13 марта не предусмотрены гуманитарные коридоры, сообщил в своем Telegram-канале руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. "Мы продолжаем работать над их организацией и дальше", - написал он.

05:55

Авиационные власти Бермудских островов с 23.59 12 марта по местному времени аннулируют летные сертификаты всех зарегистрированных на этой заморской территории Великобритании самолетов российских авиакомпаний. В результате лайнерам, которые будут находиться в зарубежных аэропортах к этому сроку, могут запретить покинуть их и вернуться в РФ, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). В заявлении Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) указано, что "международные санкции в отношении авиационного сектора существенно повлияли на возможность осуществлять надзор за безопасностью полетов самолетов российских авиакомпаний", имеющих бермудскую регистрацию.

05:15

Йенс Столтенберг / AP nuotr.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опасается, что Россия может применить оружие массового поражения в Украине. "В последние дни мы слышали абсурдные утверждения о лабораториях по химическому и биологическому оружию", - сказал Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, Кремль изобретает "ложные предлоги в попытке оправдать то, что нельзя оправдать". "Теперь, когда эти ложные утверждения сделаны, мы должны сохранять бдительность, поскольку не исключено, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием под этим вымыслом", - предупредил глава НАТО. "Это было бы военным преступлением", - добавил он. Столтенберг также отметил, что ожидает ухудшения бедственного положения в стране в ближайшие дни, хотя "народ Украины мужественно и решительно противостоит вторжению".

04:30

Мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил в видеообращении, что в городе нет российских войск, ситуация под контролем. По его словам, в Скадовске работают коммунальные службы, есть газ, вода и свет, связь работает иногда с перебоями. Кроме того, за порядком в городе следят патрули и служба охраны, отметил Яковлев. С 14 марта в школах Скадовска планируют возобновить учебный процесс, но в дистанционном режиме.

03:50

Приютившим украинских беженцев в Великобритании будут платить

Правительство Великобритании пообещало выплачивать по 350 фунтов стерлингов (418 евро) в месяц местным жителям, организациям и общинам, которые предоставят жилье беженцам из Украины не менее чем на полгода. "Соединенное Королевство стоит плечом к плечу с Украиной в самый мрачный ее период, и британское общество понимает необходимость доставить как можно больше людей в безопасное место как можно скорее, - заявил министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув. - Я призываю людей по всей стране присоединиться к национальным усилиям и предложить поддержку нашим украинским друзьям. Вместе мы можем дать безопасное жилье тем, кто так отчаянно в нем нуждается". В рамках новой схемы приема беженцев под названием Homes for Ukraine попасть в Великобританию смогут все беженцы из Украины, а не только те, у кого есть в стране родственники, говорится в сообщении правительства.

03:15

В связи с наплывом беженцев из Украины власти федеральной земли Саар увеличивают вместимость приемного центра в городе Лебах, сообщило министерство внутренних дел региона. По словам главы МВД Клауса Буйона (Klaus Bouillon), за последнюю неделю в Лебах прибыло более 400 украинских беженцев, на территории приемного центра установили две отапливаемые палатки. В дальнейшем беженцев будут перенаправлять в другие места, сообщил он.

02:35

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинский бизнес возобновить деятельность, где это представляется возможным. "Никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра. Поэтому перестройка экономики под новые реалии должна стать ключевым фундаментом для победы. Поэтому призываю всех: кто может работать и у кого есть работа - работайте. У кого есть бизнес на территориях, где нет активных боевых действий, - возобновляйте деятельность. Вы - часть экономического фронта", - говорится в заявлении Шмыгаля.

02:00

Акция протеста в Италии / AP nuotr.

Тысячи людей 12 марта вышли на улицы Флоренции в Италии, чтобы выразить свою поддержку Украине на фоне военного вторжения России. Участники демонстрации, собравшиеся на площади у базилики Санта-Кроче в центре города, держали в руках радужные флаги с символом мира и национальные флаги Украины, пишет агентство AFP. Демонстрацию организовал мэр Флоренции Дарио Нарделла. В поддержку жителей Украины также вышли около 10 тысяч человек в разных городах Франции, в том числе в Париже, где собралось порядка тысячи человек.

01:25

Украина 12 марта сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что Россия планирует установить "полный и постоянный контроль" над Запорожской АЭС. Однако гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в телефонном разговоре с главой агентства Рафаэлем Гросси отверг такое намерение, говорится в заявлении МАГАТЭ. По данным украинских властей, на территории АЭС постоянно присутствуют около 400 российских военных.

00:45

PayPal попросила россиян вывести средства со счетов

Компания PayPal, владеющая сервисом для осуществления платежей, призвала российских пользователей вывести остаток средств со своих счетов до 18 марта 2022 года. Клиентов из РФ просят пойти на этот шаг, "чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания", указано в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

00:20

Александар Вучич / SIPA/Scanpix nuotr.

Сербия сократит число авиарейсов в Россию, решение будет принято через несколько дней, заявил президент страны Александар Вучич в эфире телеканала TV Pink. По его словам, сербские власти вынуждены пойти на это из-за давления Запада на страну в связи с увеличением числа рейсов в Россию с одного до двух в день. "Хорошо, вернем на старый уровень, у нас будет один рейс в день, чтобы никто нам не мог сказать, что мы что-то зарабатываем", - сказал Вучич.

23:50

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. "Говорили об агрессии со стороны РФ и перспективах мирных переговоров", - написал он на своей странице в Twitter. Зеленский также сказал, что попросил Беннета содействовать в освобождении мэра Мелитополя и местных общественных деятелей, которые, по данным украинских властей, были похищены российскими военными.

Продовжив діалог з Прем'єр-міністром 🇮🇱 @naftalibennett. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2022

23:20

Вице-премьер: По гумкоридорам эвакуировали около 13 000 человек

Около 13 тысяч мирных жителей были эвакуированы по гуманитарным коридорам в субботу, 12 марта, что почти в два раза больше, чем днем ранее, сообщила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении. По ее словам, из 14 открытых коридоров в субботу сработали 9, в частности, в Сумах, Краснополье, Конотопе, Лебедине, Большой Писаревке. На 13 марта рассматривается возможность открытия коридоров из Луганской и Киевской областей, сказала Верещук.

В Минобороны РФ ранее заявили, что в субботу предоставили десять гуманитарных коридоров для эвакуации из Украины в Россию, но ни один из них не был подтвержден киевскими властями.