Хроника путинской войны. Администрация Львовской области: Нанесен авиаудар близ границы с Польшей

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий воскресенья, 13 марта (время вильнюсское).

09:25

После падения в Загребе военного беспилотника (БПЛА) Ту-141 "Стриж", который, по всей видимости, был запущен с украинской территории, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович призвал к улучшению сотрудничества в рамках НАТО и раскритиковал реакцию альянса на этот инцидент как недостаточную. БПЛА пролетел через воздушное пространство двух стран НАТО, а затем упал рядом с жилым районом в Загребе, подчеркнул Пленкович. В связи с произошедшим он направил письма коллегам из ЕС и генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу. По словам Пленковича, Ту-141 представлял собой "очень явную угрозу", на которую "должен быть дан ответ".

09:03

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, участвующий в переговорном процессе Москвы и Киева, который шел в Беларуси, а сейчас ведется онлайн, сказал, что в рамках формата созданы рабочие группы. В интервью изданию "Коммерсант" Подоляк сообщил, что представители Украины и России "начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы". "На столе переговоров сейчас лежат разные предложения... В том числе и по политическому урегулированию и, главное, по военному урегулированию. Я имею в виду прекращение огня, формулу прекращения огня и вывода войск", - отметил Михаил Подоляк. "Сейчас это все находится в условных рабочих группах, в юридических форматах обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы, ведь надо будет их потом парафировать, подписывать", - указал он. "Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча - четвертый раунд переговоров", - добавил советник главы офиса Владимира Зеленского.

08:43

Мэр: Взрывы слышны в Ивано-Франковске

Взрывы слышны в Ивано-Франковске на западе Украины, написал в Facebook мэр Руслан Марцинков. По предварительной информации, удар мог быть нанесен по Международному аэропорту Ивано-Франковск, отметил он. По словам политика, подробности устанавливаются.

08:25

Борис Джонсон / AP nuotr.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон примет в Лондоне лидеров стран в составе Объединенных экспедиционных сил - североевропейской коалиции безопасности, объединяющей представителей Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии. Как уточнили на Даунинг-стрит, 15 марта глава британского кабмина примет президента Финляндии и премьера Швеции Саули Ниинисте и Магдалену Андерссон. Ожидается, что 14 марта перед саммитом Джонсон встретится с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

08:03

ЛГА: Нанесен авиаудар примерно в 25 км от границы с Польшей

Нанесен авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности в Яворове (Львовская область). Об этом сообщили в Львовской областной государственной администрации (ЛГА). Центр находится примерно в 25 километрах от границы с Польшей. Информация о пострадавших и жертвах устанавливается.

07:50

Вице-премьер Украины Ирина Верещук возглавила Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передало агентство "Интерфакс-Украина". По его данным, в состав органа вошли представители профильных министерств, силовых ведомств и советник руководителя офиса президента. Штаб должен будет способствовать соблюдению норм международного гуманитарного права при проведении допроса военнопленных, а также вносить предложения по их обмену.

07:00

СМИ: Во Львовской области звучат взрывы

Утром 13 марта во Львовской области и в Херсоне начались взрывы, пишут украинские СМИ со ссылкой на очевидцев. В частности, во Львовской области прогремело около десяти взрывов, говорят свидетели. По сообщением СМИ, взрывы впервые с начала войны слышны и в самом Львове. Проверить достоверность этой информации не представляется возможным.

06:30

В Сумской области 13 марта не предусмотрены гуманитарные коридоры, сообщил в своем Telegram-канале руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. "Мы продолжаем работать над их организацией и дальше", - написал он.

05:55

Авиационные власти Бермудских островов с 23.59 12 марта по местному времени аннулируют летные сертификаты всех зарегистрированных на этой заморской территории Великобритании самолетов российских авиакомпаний. В результате лайнерам, которые будут находиться в зарубежных аэропортах к этому сроку, могут запретить покинуть их и вернуться в РФ, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). В заявлении Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) указано, что "международные санкции в отношении авиационного сектора существенно повлияли на возможность осуществлять надзор за безопасностью полетов самолетов российских авиакомпаний", имеющих бермудскую регистрацию.

05:15

Йенс Столтенберг / AP nuotr.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опасается, что Россия может применить оружие массового поражения в Украине. "В последние дни мы слышали абсурдные утверждения о лабораториях по химическому и биологическому оружию", - сказал Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, Кремль изобретает "ложные предлоги в попытке оправдать то, что нельзя оправдать". "Теперь, когда эти ложные утверждения сделаны, мы должны сохранять бдительность, поскольку не исключено, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием под этим вымыслом", - предупредил глава НАТО. "Это было бы военным преступлением", - добавил он. Столтенберг также отметил, что ожидает ухудшения бедственного положения в стране в ближайшие дни, хотя "народ Украины мужественно и решительно противостоит вторжению".

04:30

Мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил в видеообращении, что в городе нет российских войск, ситуация под контролем. По его словам, в Скадовске работают коммунальные службы, есть газ, вода и свет, связь работает иногда с перебоями. Кроме того, за порядком в городе следят патрули и служба охраны, отметил Яковлев. С 14 марта в школах Скадовска планируют возобновить учебный процесс, но в дистанционном режиме.

03:50

Приютившим украинских беженцев в Великобритании будут платить

Правительство Великобритании пообещало выплачивать по 350 фунтов стерлингов (418 евро) в месяц местным жителям, организациям и общинам, которые предоставят жилье беженцам из Украины не менее чем на полгода. "Соединенное Королевство стоит плечом к плечу с Украиной в самый мрачный ее период, и британское общество понимает необходимость доставить как можно больше людей в безопасное место как можно скорее, - заявил министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув. - Я призываю людей по всей стране присоединиться к национальным усилиям и предложить поддержку нашим украинским друзьям. Вместе мы можем дать безопасное жилье тем, кто так отчаянно в нем нуждается". В рамках новой схемы приема беженцев под названием Homes for Ukraine попасть в Великобританию смогут все беженцы из Украины, а не только те, у кого есть в стране родственники, говорится в сообщении правительства.

03:15

В связи с наплывом беженцев из Украины власти федеральной земли Саар увеличивают вместимость приемного центра в городе Лебах, сообщило министерство внутренних дел региона. По словам главы МВД Клауса Буйона (Klaus Bouillon), за последнюю неделю в Лебах прибыло более 400 украинских беженцев, на территории приемного центра установили две отапливаемые палатки. В дальнейшем беженцев будут перенаправлять в другие места, сообщил он.

02:35

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинский бизнес возобновить деятельность, где это представляется возможным. "Никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра. Поэтому перестройка экономики под новые реалии должна стать ключевым фундаментом для победы. Поэтому призываю всех: кто может работать и у кого есть работа - работайте. У кого есть бизнес на территориях, где нет активных боевых действий, - возобновляйте деятельность. Вы - часть экономического фронта", - говорится в заявлении Шмыгаля.

02:00

Акция протеста в Италии / AP nuotr.

Тысячи людей 12 марта вышли на улицы Флоренции в Италии, чтобы выразить свою поддержку Украине на фоне военного вторжения России. Участники демонстрации, собравшиеся на площади у базилики Санта-Кроче в центре города, держали в руках радужные флаги с символом мира и национальные флаги Украины, пишет агентство AFP. Демонстрацию организовал мэр Флоренции Дарио Нарделла. В поддержку жителей Украины также вышли около 10 тысяч человек в разных городах Франции, в том числе в Париже, где собралось порядка тысячи человек.

01:25

Украина 12 марта сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что Россия планирует установить "полный и постоянный контроль" над Запорожской АЭС. Однако гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в телефонном разговоре с главой агентства Рафаэлем Гросси отверг такое намерение, говорится в заявлении МАГАТЭ. По данным украинских властей, на территории АЭС постоянно присутствуют около 400 российских военных.

00:45

PayPal попросила россиян вывести средства со счетов

Компания PayPal, владеющая сервисом для осуществления платежей, призвала российских пользователей вывести остаток средств со своих счетов до 18 марта 2022 года. Клиентов из РФ просят пойти на этот шаг, "чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания", указано в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

00:20

Александар Вучич / SIPA/Scanpix nuotr.

Сербия сократит число авиарейсов в Россию, решение будет принято через несколько дней, заявил президент страны Александар Вучич в эфире телеканала TV Pink. По его словам, сербские власти вынуждены пойти на это из-за давления Запада на страну в связи с увеличением числа рейсов в Россию с одного до двух в день. "Хорошо, вернем на старый уровень, у нас будет один рейс в день, чтобы никто нам не мог сказать, что мы что-то зарабатываем", - сказал Вучич.

23:50

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. "Говорили об агрессии со стороны РФ и перспективах мирных переговоров", - написал он на своей странице в Twitter. Зеленский также сказал, что попросил Беннета содействовать в освобождении мэра Мелитополя и местных общественных деятелей, которые, по данным украинских властей, были похищены российскими военными.

Продовжив діалог з Прем'єр-міністром 🇮🇱 @naftalibennett. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2022

23:20

Вице-премьер: По гумкоридорам эвакуировали около 13 000 человек

Около 13 тысяч мирных жителей были эвакуированы по гуманитарным коридорам в субботу, 12 марта, что почти в два раза больше, чем днем ранее, сообщила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении. По ее словам, из 14 открытых коридоров в субботу сработали 9, в частности, в Сумах, Краснополье, Конотопе, Лебедине, Большой Писаревке. На 13 марта рассматривается возможность открытия коридоров из Луганской и Киевской областей, сказала Верещук.

В Минобороны РФ ранее заявили, что в субботу предоставили десять гуманитарных коридоров для эвакуации из Украины в Россию, но ни один из них не был подтвержден киевскими властями.