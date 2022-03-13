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2022.03.13 09:40

Предприятия Литвы уже трудоустроили не менее 170 украинских военных беженцев

BNS2022.03.13 09:40
Украинские военные беженцы
Украинские военные беженцы / AP nuotr.

«Прошла всего неделя с момента подачи первых заявок, а трудоустроено уже более 170 украинцев», - сообщили агентству BNS в министерстве социальной защиты и труда.

Предполагается, что эти цифры могут быть еще выше, так как с 1 марта работодатели могут принимать украинцев на работу без каких-либо дополнительных процедур. Кроме того, военные беженцы не обязаны регистрироваться в Службе занятости.

«Профессии – две учительницы, одна воспитательница, поварихи, помощницы поваров, подсобные рабочие, упаковщики, администратор, мебельщицы, портные, посудомойщицы, две переводчицы, работницы теплиц. Трое мужчин приняты на работу сторожами корабельных корпусов», – перечисляет профессии, уже занятые беженцами, министерство социальной защиты.

Украинские военные беженцы
Украинские военные беженцы / AP nuotr.

«По данным на 10 марта, более 770 предприятий зарегистрировали свободные рабочие места в Службе занятости. Количество предложений работы достигает 7,3 тысячи. Около трети согласны предоставить жилье или обеспечить гибкий график работы для матерей с маленькими детьми», – сообщила агентству BNS пресс-секретарь Службы занятости Милда Янкаускене.

Украинские военные беженцы
Украинские военные беженцы / AP nuotr.

По ее словам, больше всего предложений поступило от перерабатывающего сектора – предприятий пищевой и швейной промышленности и других текстильных производств. Работу предлагают супермаркеты, гостиницы, рестораны, строительные компании и много других работодателей в различных областях. Принимать украинцев желают и школы, судостроительные предприятия.

Больше всего предложений работы в Вильнюсе и Каунасе, а также в Клайпеде, Паневежисе, Алитусе, Тельшяй, Кедайняй и других городах.

По данным ведомства, количество украинцев, заинтересованных в трудоустройстве, ежедневно растет и на данный момент превышает 350 человек.

Для украинцев, ищущих работу, уже во время первой встречи организуются собеседования с работодателями, так как самостоятельно найти работу им непросто из-за языкового барьера и сложной эмоциональной ситуации.

Служба занятости
Служба занятости / E. Blaževič/LRT nuotr.

Служба занятости собирает информацию о потенциальных работодателях, которые могли бы трудоустроить приезжих украинцев.

На прошлой неделе на сайте Службы занятости была открыта страница на украинском языке. Вся информация доступна также на английском и русском языках.

После того, как в конце февраля Россия вторглась в Украину, оттуда в соседние страны бежало уже более 2 млн. человек. Некоторые из них приезжают и в Литву.

Украинские военные беженцы
Украинские военные беженцы
Украинские военные беженцы
Служба занятости
# Литва# Война в Украине
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