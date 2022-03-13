Замглавы "Аэрофлота" покинул компанию и уехал из России

На фоне западных санкций в отношении российских авиакомпаний об уходе из "Аэрофлота" и отъезде из РФ заявил заместитель гендиректора авиакомпании Андрей Панов.

На фоне войны, развязанной РФ на территории Украины ибеспрецедентных западных санкций против Москвы Россию покинул один из заместителей генерального директора авиакомпании "Аэрофлот". "Уехали из России. Ушел из Аэрофлота. Старая жизнь закончилась", написал в субботу, 12 марта, в Facebook Андрей Панов, занимавший пост замгендиректора российского авиаперевозчика по стратегии, сервису и маркетингу.

Как сообщается на сайте "Аэрофлота", Панов с 2003 года работал корреспондентом и редактором в газете "Ведомости", а топ-менеджером авиакомпании являлся с 2018 года.

По информации "Коммерсанта", ссылающегося на свои источники, уйти со своего поста пытался также гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, но его "не отпустили". Кроме того, из-за расторжения договоров перестрахования западных лизингодателей уволился гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, пишет издание.

Запад ввел санкции в отношении российских авиакомпаний

26 февраля в рамках пакета санкций, введенных за нападение России на Украину, Евросоюз запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний. Под запретом оказались также любые страховые услуги на эти самолеты. Кроме того, запрещено проведение ремонта и модификация лайнеров, используемых в России. В документе ЕС отмечено, что эта мера распространяется на любые самолеты, независимо от того, где они произведены.

В соответствии с санкциями, введенными в ответ на российское вторжение в Украину, западные лизинговые компании должны расторгнуть контракты с российскими авиалиниями не позднее 28 марта. При этом остается неясным, получат ли они назад свою собственность. В России в лизинге находятся почти 780 самолетов, в том числе 515 иностранных.

DW