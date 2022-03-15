Новости

2022.03.15 10:40

Война в Украине и случаи враждебности к русским в ФРГ. Насколько все серьезно?

DW2022.03.15 10:40
Берлин
Берлин / U. Jonaitytės/LRT nuotr.

На фоне войны России против Украины в ФРГ появились первые попытки разжечь межнациональную вражду. На кого они направлены, как на них реагируют и что известно о таких случаях?

Ведомство по уголовным делам федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (LAK) за первую неделю марта зарегистрировало 49 правонарушений, связанных с разжиганием межнациональной вражды на фоне войны в Украине. По данным ведомства, в одной трети случаев жертвами стали русские, в восьми случаях - украинцы. Среди прочего, речь идет о шантаже, вандализме, нападении с целью ограбления.

Пожар в русской школе Берлина

Немецкая пресса сообщает о нескольких попытках разжечь межнациональную вражду, которые были направлены как на русских, так и на украинцев. По данным немецкой газеты Berliner Zeitung, в ночь на 11 марта произошел пожар в спортивном зале начальной школы имени Ломоносова в берлинском районе Марцан, где проживает много русскоязычных. В этой школе проводятся занятия на русском и немецком языках.

По данным издания, которое ссылается на источник в полицейских кругах, причиной возгорания стала бутылка с легковоспламеняющимся веществом. Масштабы ущерба не называются. Следствие ведет отделение полиции, занимающееся расследованием политически мотивированных преступлений.

Кроме того, в отношении Российского дома науки и культуры в центре Берлина был совершен акт враждебного отношения. 10 марта неизвестные 200 раз написали большими буквами слово "Mörder", что в переводе на русский означает "убийцы", на колоннах здания и пешеходной дорожке. Между тем, как сообщает газета, в одном из берлинских парков 54-летний мужчина провоцировал еврейских детей - беженцев из Украины - пророссийскими высказываниями. В ситуацию вмешалась полиция.

Инциденты в ФРГ на фоне войны в Украине

По данным другого немецкого издания, Fokus Online, неизвестные лица написали балончиком с краской на входных дверях в православный храм в Билефельде по-украински слова: "Россия" и "захватчики". Консульство РФ в Бонне получило по почте подозрительный конверт с белым порошком и письмом с угрозами. Сотрудники консульства дали знать об этом полиции. Выяснилось, что содержимое конверта оказалось стиральным порошком. Отправитель писем неизвестен. Сообщается, что немецкая полиция усилила охрану российских и украинских дипредставительств.

Как пишет Fokus Online , за день до этого происшествия в российское дипведомство приезжали 10 байкеров, назвавших себя "Ночными волками" из мотоклуба под руководством Александра Залдастанова, также известного как "Хирург", который не раз выступал с пропутинскими заявлениями.

По данным LKA, в первую неделю марта восемь украинцев стали жертвами преступлений, совершенных в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Среди них - семья из пяти человек, чей автомобиль сожгли после того, как они приехали в Крефельд. Причины пожара устанавливаются. Как сообщила полиция, в автомобиле была крупная сумма денег.

Высокий риск киберпреступлений

На фоне войны в Украине немецкие спецслужбы предупреждают о повышенном риске киберпреступлений, а также дезинформационных кампаниях в Сети. Они призывают граждан воздержаться от любой поддержки различных экстремистских и праворадикальных групп (чью бы сторону они не представляли), в том числе, распространяя в соцсетях употребляемые ими нарративы и перечисляя им деньги якобы для помощи военным. Такие посты распространяются, в частности, в Twitter и Telegram с просьбами финансово помочь либо российским военным, либо украинскому батальону "Азов".

Ситуация с безопасностью в Германии под контролем

На 11 марта в Германии, согласно данным МВД страны, зарегистрированы 109 183 беженца из Украины. На пресс-конференции в Берлине пресс-секретарь МВД Марек Веде (Marek Wede) заявил: "Мы хотим еще раз подчеркнуть, война в Украине - это война Путина, а не российского народа. И тем более - не людей, имеющих русские корни и живущих в Германии. Именно так мы воспринимаем ситуацию".

Комментируя ситуацию с пожаром в берлинской школе, он отметил, что этим делом занимается полиция и о нем известно Федеральной прокуратуре. Что касается вопроса о безопасности русских в Германии, то Веде подчеркнул: "Мы находимся в тесном контакте с немецкими спецслужбами и отслеживаем все случаи и возможные проявления враждебности и по отношению к русским, и по отношению к украинцам. Пока, к счастью, число таких случаев невелико".

Пресс-секретарь МВД ФРГ упомянул о том, что в Германии в последнее время организуется множество массовых акций в поддержку Украины. Все эти акции проходят мирно и в рамках закона. "Мы тщательно наблюдаем за ситуацией в целом и в данный момент можем сказать, что в Германии нами не установлено фактов, угрожающих безопасности русских, или враждебности по отношению к ним", - подвел итог Веде.

DW

# В мире# Война в Украине
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Коронавирус в Литве
1 ч. назад

Снова скачок: в стране подтверждено 5 317 случаев заражения коронавирусом, скончалось 9 человек

Война России в Украине
7
1 ч. назад

Хроника путинской войны. В Киеве в результате обстрела жилого дома погибли люди

7
Литовско-белорусская граница
1 ч. назад

На границе с Беларусью пограничники развернули 33 мигрантов

Профессор Лебединский
1 ч. назад

Профессор Лебединский: Российская оппозиция – это, извините, полное г*вно

Альгирдас Палецкис
1 ч. назад

Апелляционный суд возвращается к рассмотрению дела А. Палецкиса

Военнослужащие
2 ч. назад

Для Литовской армии приобретается оборудование для борьбы с беспилотниками

Помощь украинцам
2 ч. назад

В Шяуляй открыт регистрационный центр для военных беженцев из Украины

На проходящих по всему миру акциях протеста Владимира Путина часто уподобляют Адольфу Гитлеру
7
2 ч. назад

Последний мост. Алексей Цветков – об игроке в казино

7
Война России в Украине
2 ч. назад

Белорусы, оставшиеся в Украине: "Быть рядом с украинцами вдохновляюще"

Неформальный саммит ЕС в Версале
3 ч. назад

После саммита ЕС в Версале: есть ли для Украины перспектива членства

Антивоенная акция в прямом эфире Первого канала
2022.03.14 22:13

Эфир программы "Время" на Первом канале был прерван антивоенной акцией

Пожар в киевской многоэтажке
7
2022.03.14 22:13

Хроника путинской войны. Канцлер ФРГ: С каждой бомбой Россия отдаляется от мирового сообщества

7
Вильнюс
2022.03.14 17:03

Члены русской общины Литвы - за улучшение патриотического воспитания в русских школах

Война России в Украине
7
2022.03.15 09:36

Хроника путинской войны. В Киеве в результате обстрела жилого дома погибли люди

7
Российская война против Украины
Эксклюзив LRT.lt 5
2022.03.15 07:20
Эксклюзив LRT.lt

Украинский политолог: Россия носилась с соблазном Третьего Рима, а оказалась в Четвертом рейхе

5
Арвидас Анушаускас
2022.03.14 18:37

Глава минобороны Литвы: Россия испытывает «красные линии» НАТО

Акция протеста в Москве
2022.03.15 06:40

Изуродованная Россия. Александр Нежный - об унижении страны

Сергей Жадан
2022.03.14 16:15

Украинец Сергей Жадан выдвинут на Нобелевскую премию по литературе

Профессор Лебединский
2022.03.15 09:25

Профессор Лебединский: Российская оппозиция – это, извините, полное г*вно

Помощь украинцам
2022.03.15 08:59

В Шяуляй открыт регистрационный центр для военных беженцев из Украины