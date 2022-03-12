Хроника путинской войны. Украина обвиняет Россию в похищении мэра Мелитополя

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий субботы, 12 марта (время вильнюсское).

На 17-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России.

07:40

Сирены воздушной тревоги сработали во многих городах Украины рано утром. По сообщениям ряда украинских региональных СМИ, жителей Киева, Львова, Одессы, Харькова, Черкасс и Сумской области призвали немедленно пройти в укрытие.

07:00

Международная морская организация ООН (IMO) намерена создать безопасный морской коридор, по которому торговые суда, находящиеся в Черном и Азовском морях, смогут покинуть эти районы. В заявлении по итогам виртуального совещания IMO указывается, что морской коридор "позволит безопасно эвакуировать моряков и суда из районов повышенного риска и пострадавших районов Черного и Азовского морей в безопасное место".

06:40

Гарри Каспаров / AP nuotr.

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает возможное прекращение поставок западных технологий для российской газовой и нефтяной промышленности самой эффективной санкцией против российского правительства. "Само нефтяное эмбарго, конечно, важно, но решающее значение сейчас имеет технологическая блокада", - сказал он газете Augsburger Allgemeine, отметив, что российская нефтегазовая промышленность не может работать без западных технологий. "При любых санкционных мерах важно, чтобы не было никаких лазеек, никаких слабых мест, никаких обходных путей", - уточнил давний критик Кремля Каспаров.

06:25

Власти Николаева сообщили об обстреле онкологической больницы

Несколько городов в Украине сообщили о возобновлении боев и обстрелов в ночь на субботу. "Сволочи, ну не дадут поспать", - написал глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в Telegram. Несколькими часами ранее он сообщил украинскому телеканалу, что в Николаеве по меньшей мере один человек был ранен и несколько жилых домов и автомобилей повреждены. В городе возникли два пожара из-за ракетного обстрела. По словам главы местного управления охраны здоровья Максима Безносенко, также была обстреляна городская онкологическая больница. В Киеве ночью по меньшей мере три раза звучала воздушная тревога. По данным CNN, в субботу утром звуки обстрелов слышались в городе издалека на протяжении минут.

06:00

Министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце (Svenja Schulze) призывает к скорейшей реализации программы международной помощи, чтобы противостоять угрозе голода, вызванного потерей семян и зерна из Украины и России - "двух важнейших житниц мира, поставляющих пшеницу и другие продукты питания во многие развивающиеся страны". "Если война помешает севу или сбору урожая, заблокирует экспортные маршруты и приведет к росту цен, это немедленно скажется на многих более бедных странах", - предупредила политик в интервью газете Augsburger Allgemeine. По ее словам, это также будет угрожать политической стабильности в странах, зависящих от импорта.

05:40

Эвакуация людей из осажденных и страдающих от военных действий городов Украины продолжится в субботу. В Сумской области на северо-востоке страны планируется организовать шесть эвакуационных коридоров, сообщил глава Сумской областной администрации Дмитрий Шивицкий в Telegram. По его словам, гражданские лица из городов Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп, а также поселков городского типа Краснополье и Великая Писаревка должны быть доставлены на личном транспорте и автобусами в Полтаву в Центральной Украине.

05:20

Новый российский закон о СМИ, предполагающий уголовную ответственность за распространение "ложных данных" о вооруженных силах РФ, "вводит в России полную блокаду информации о войне, давая официальное одобрение дезинформации и распространению фейков", заявили докладчики Совета по правам человека ООН Ирен Хан, Клеман Вуль и Мэри Лоулор. Три независимых эксперта призывают недавно созданную Международную следственную комиссию Совета ООН по правам человека расследовать предполагаемые нарушения свободы слова и свободы СМИ со стороны России.

04:40

Запорожская АЭС / SP nuotr.

Вашингтон обвиняет Россию в нарушении принципов ядерной безопасности. Как написала в Twitter министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, внушают беспокойство обстрелы российской стороной ядерных объектов в Украине. "Мы отслеживаем сообщения о повреждении исследовательского центра в Харькове. Краткосрочный риск безопасности невелик, но продолжающиеся российские обстрелы ядерных объектов должны прекратиться", - сказала она. Пока, по ее словам, никаких признаков выброса радиоактивных веществ не обнаружено.

04:15

По данным генштаба Вооруженных сил Украины, российская армия провела мероприятия по восстановлению боеспособности и передислокации войск. В заявлении генштаба указывается на удары, нанесенные российской авиацией по белорусской территории с целью вовлечения армии Беларуси в военную операцию, что рассматривается Киевом как провокация со стороны России. Проверить достоверность этой информации не представляется возможным.

03:45

Новые санкции США: "Новикомбанк" и АО "АБР Менеджмент"

США ввели санкции против нескольких членов руководства "Новикомбанка", в том числе председателя правления Елены Георгиевой, и АО "АБР Менеджмент" (в которое входят топ-менеджеры компаний банковской группы АБ "Россия"), включая вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина, председателя правления банка "Россия" Дмитрия Лебедева, Юрия и Кирилла Ковальчуков, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

03:10

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что запланированная на 14 марта блокировка соцсети в России отрежет 80 млн россиян друг от друга и остального мира. При этом по его словам, 80 процентов российских пользователей подписаны на людей из других стран. "Это неправильно", - написал Моссери в Twitter.

02:45

МАГАТЭ подтвердило, что связь с Запорожской АЭС возобновлена, но передача данных с Чернобыльской АЭС все еще не работает, а также периодически возникают проблемы с их передачей с Южно-Украинской АЭС. Согласно сообщению агентства, на ЧАЭС доставлено дополнительное топливо для дизель-генераторов, но по-прежнему невозможно произвести замену персонала, который не сменяется с момента вторжения российских войск 24 февраля. По данным регулирующего органа Украины, на Запорожской атомной электростанции, также находящейся под контролем российской армии, обнаружены и обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы от 4 марта.

02:10

Зеленский рассказал об эвакуации свыше 7000 человек за день

Владимир Зеленский / V. Zelenskio feisbuko nuotr.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, в пятницу из четырех украинских городов было эвакуировано в общей сложности 7144 человека, что значительно меньше, чем за два предыдущих дня. В новом видеообращении Зеленский обвинил Россию в отказе выпустить людей из осажденного Мариуполя, указав, что в субботу власти Украины снова попытаются доставить туда продовольствие и медикаменты.

Перейдя с украинского языка на русский, он призвал матерей российских срочников не отдавать своих детей на войну и "не верить обещаниям, что их отправят просто куда-то на учения и в небоевые условия".

Помимо прочего, президент Украины обратился к жителям России с призывом "искать независимую информацию" и "защищать свои телефоны и ноутбуки от силовиков, которые будут их проверять". "Я специально вас предупреждаю: учитесь противостоять репрессиям, которая ваша власть планирует усилить. Потому что думающие люди должны быть в каждой стране - и в России тоже. И в России они есть", - заявил Зеленский.

01:45

По данным Минобороны Великобритании, за последние сутки российская авиация и ракетные войска атаковали западноукраинские города Луцк и Ивано-Франковск, используя неуправляемые боеприпасы свободного падения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Di8gwToXVp



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6GCXsPCQWa — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2022

01:25

Украина обвиняет Россию в нарушении международного права в связи с похищением мэра Мелитополя Ивана Федорова после захвата города. Украинский МИД заявил, что Россия похитила мэра, "цинично обвинив его в "терроризме". Получить комментарий российской стороны по поводу местонахождения Федорова пока не удалось, отмечает агентство Reuters.

01:05

Обстрел окруженного Мариуполя российскими войсками вновь помешал эвакуации мирных жителей, заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, российские солдаты также препятствовали проезду автобусов с гражданскими лицами в Киевской области. В течение дня были эвакуированы около 3800 человек, в частности жителей киевских пригородов Буча, Гостомель, Ворзель и села Козаровичи.

00:45

Немецкие банки Commerzbank и Deutsche Bank сворачивают свой бизнес в России. Финансовые учреждения сообщили, что прекращают заключение в РФ новых сделок, продолжая обрабатывать только уже существующие транзакции.

00:15

Спутниковые снимки подтверждают обстрелы жилых районов

Как сообщила американская компания Maxar Technologies, на свежих спутниковых снимках видно, что российские военные подразделения продолжают приближаться к Киеву, обстреливая из артиллерии жилые районы. Так, многочисленные горящие здания, масштабные разрушения и воронки от ударов видны по всему селу Мощун Бучанского района Киевской области. Maxar указала, что продолжаются пожары в аэропорту "Антонов" под Гостомелем.

00:00

Согласно распоряжению ЦБ России, при получении денежных переводов от иностранных банков россияне смогут снимать наличные только в рублях. Конвертация производится по курсу банка.

23:25

США ввели санкции против Вексельберга и 12 депутатов РФ

США ввели санкции в отношении ряда российских олигархов и представителей элиты в связи со вторжением России в Украину. В санкционный список попали 10 членов совета директоров банка ВТБ, бизнесмен Виктор Вексельберг, 12 депутатов Госдумы, в том числе член Совета безопасности РФ Вячеслав Володин, и три близких родственника пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.