Хроника путинской войны. Шольц и Макрон потребовали от Путина немедленного прекращения огня

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий субботы, 12 марта (время вильнюсское).

На 17-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России.

17:58

После телефонного разговора с Владимиром Путиным Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц позвонили украинскому президенту. "Провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорил о противодействии агрессору, преступлениях РФ против гражданских. Прошу партнеров содействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя. Обсудили также перспективы мирных переговоров. Мы должны совместно остановить агрессора", - написал в Twitter Владимир Зеленский.

17:45

Россия и Украина продолжают переговоры в видеоформате, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. "Делегацию продолжает возглавлять (помощник президента РФ - Ред.) Владимир Мединский", - указал он, отказавшись сообщить о деталях.

17:36

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил о намерении захвативших населенные пункты в Херсонской области россиян организовать "референдум" о создании "Херсонской народной республики". По его словам, они звонят по телефону депутатам облсовета с вопросом о готовности к сотрудничеству. "Категорически отказался", - написал херсонский депутат в Facebook и призвал коллег не предоставлять "никакой возможности легитимизировать ХНР".

17:20

Зеленский: потери ВСУ - 1300 человек, ВС РФ - 12 тысяч

С начала российского вторжения в Украину потери ВСУ составили около 1300 человек, заявил президент этой страны Владимир Зеленский, отвечая на вопросы иностранных журналистов. При этом российская армия, по его словам, потеряла примерно в десять раз больше - более 12 тысяч. Данные цифры невозможно проверить из независимых источников. РФ с начала войны в Украине лишь однажды предоставляла официальные данные о погибших. 2 марта Минобороны РФ заявило о гибели почти 500 российских военнослужащих.

17:00

Роскомнадзор объяснил блокировку соцсети Instagram заботой о психологическом здоровье россиян, и в первую очередь детей и подростков. Руководство социальной сети "вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию", говорится в рассылке российского ведомства пользователям портала Госуслуг. По мнению Роскомнадзора, данное решение "являются частью состава преступления, характеризуемого как "геноцид", что запрещено Конвенцией ООН от 1948 года". Роскомнадзор выразил надежду на переход пользователей в российские соцстети - "ВКонтакте" и "Одноклассники". Накануне Facebook и Instagram временно сняли запрет на призывы к насилию в отношении российских военных, в тот же день в России решили ограничить доступ к Instagram.

16:50

В Москве назвали конвои с западным оружием целями ВС РФ

Россия считает конвои с предоставляемым Украине западным оружием "законными целями" для российской армии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала. "Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание вооружениями из целого ряда стран - не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели", - цитирует его слова "Интерфакс". По словам Рябкова, РФ уже выступала с предупреждениями о передаче Украине переносных зенитных ракетных комплексов, противотанковых ракетных комплексов и других вооружений, но они не были восприняты в Вашингтоне в качестве "серьезных сигналов".

16:33

Азербайджан предложил провести на его территории переговоры между российской и украинской делегациями. "Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, председательствует в Движении неприсоединения, имеет своеобразный внеблоковый статус. Исходя из этого, считаем, что обе стороны могут чувствовать себя комфортно", - заявил помощник президента этой страны Хикмет Гаджиев в рамках дипломатического форума в Анталье. Он сообщил, что соответствующее предложение уже поступило от Киева и власти в Баку готовы провести такую встречу.

16:10

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщил о задержании в Иваново активиста, проводившего одиночный пикет и державшего в руках плакат с надписью "*** *****". На него был составлен протокол о предполагаемом совершении правонарушения по новой статье о дискредитации российских военнослужащих, написали правозащитники.

15:45

Шольц и Макрон призвали Путина к немедленному прекращению огня

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали президента РФ Владимира Путина к немедленному прекращению огня на территории Украины. Кроме того, в телефонном разговоре лидеры двух стран настаивали на начале процесса дипломатического урегулирования конфликта, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). По его словам, переговоры длились 75 минут. В первой половине дня Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и получил от него его оценку текущей ситуации. Стороны договорились и далее оставаться в тесном контакте, указал далее Хебештрайт.

15:22

В Германию прибывает все больше беженцев из Украины. С начала войны, развязанной Россией с этой страной 24 февраля, в ФРГ из Украины прибыли 122 837 человек, сообщает министерство внутренних дел Германии со ссылкой на данные Федеральной полиции. Однако поскольку на внутренних границах нет постоянного пограничного контроля, число украинских беженцев, въезжающих в Германию, на самом деле уже сейчас может быть гораздо выше. По данным ООН, более 2,5 млн перемещенных лиц из Украины бежали за рубеж. Большинство из них нашли спасение от войны в соседних странах.

14:58

Владимир Зеленский сообщает о больших потерях в армии РФ

Как утверждает президент Украины Владимир Зеленский, количество военнопленных российских достигло в стране такого уровня, что украинскому правительству пришлось создать Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В видеообращении к гражданам страны украинский лидер подчеркнул, что с пленными обращаются в соответствии с международными конвенциями. По данным властей Украины, на 16-й день войны в украинском плену находятся около 700 россиян. Минобороны России эти данные не подтверждает.

14:50

Россия направляет в Украину новые войска, заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении к гражданам страны. Президент Украины отметил, что российская армия потерпела "наибольший удар за многие годы". Согласно его данным, украинская армия вывела из строя 31 батальонную тактическую группу РФ. Зеленский также призвал немедленно освободить мэра Мелитополя Ивана Федорова, похищенного днем ранее российскими военнослужащими. По словам Владимира Зеленского, он призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и президента Франции Эмманюэля Макрона оказать давление на Россию с целью освобождения Федорова.

14:45

Алексей Арестович / фото - Facebook

На крупнейших операционных направлениях российские войска истощили свои атакующие группировки и становятся в оборону, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Это касается киевского направления, черниговского, сумского, харьковского, южного направления, где отдельные силы противника пытаются продвигаться, но гибнут под нашими ударами", - уточнил Арестович. В то же время он предупредил, что в течение ближайших 2-3 недель российская армия предпримет еще одну попытку наступления, привлекая к ней наемников из стран Ближнего Востока.

14:15

Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит телефонные переговоры с Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), передает AFP.

14:02

Новые санкции против РФ и последствия для ее экономики

Планируемые Западом новые санкции против России за развязанную ею войну в Украине повлекут за собой дальнейшие негативные последствия для российской экономики, считают в мюнхенском Институте экономических исследований ifo. Так, лишение России статуса наибольшего благоприятствования в торговле фактически будет означать то же, что и ее исключение из Всемирной торговой организации (ВТО), заявила в интервью агентству dpa глава Центра изучения внешнеэкономической деятельности ifo Лизандра Флах (Lisandra Flach). По ее словам, хотя импортные пошлины и не повысятся в одночасье, отсутствие у России статуса наибольшего благоприятствования предоставит ее деловым партнерам больше возможностей для повышения тарифов или создания дальнейших торговых барьеров.

13:10

Украинские войска покинули город Волноваха, сейчас бои идут на окраине, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Кириленко. По его словам, большинство жителей были эвакуированы силами ВГА и служб по чрезвычайным ситуациям.

13:10

При самом неблагоприятном сценарии война в Украине может привести к голоду до 100 млн человек, считает немецкий эксперт в области аграрной экономики, профессор университета в Бонне Матин Каим (Matin Qaim). В России и Украине выращиваются около трети всей продаваемой на мировом рынке пшеницы, пятая часть кукурузы и производится три четверти подсолнечного масла, заявил Каим. Обе страны экспортируют большие объемы продовольствия в Северную Африку и в страны Ближнего и Среднего Востока, в частности Египет, Ливию и Ливан, подчеркнул он. Кроме того, от российского вторжения в Украину и его экономических последствий могут пострадать "еще более бедные страны, где уже сейчас голодает большое число людей", например Сомали, Чад, Мадагаскар и Бангладеш.

12:05

Германия сокращает зависимость от поставок газа из РФ



Германия и Катар провели переговоры по вопросам энергетики. Госсекретарь в ведомстве федерального канцлера Йорг Кукис (Jörg Kukies) написал в Twitter, что встретился с заместителем премьер-министра, шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани, чтобы обсудить сотрудничество "особенно в области энергетики и бизнес-инвестиций". Недавно Германия анонсировала начало строительства двух терминалов для приема сжиженного газа в Брунсбюттеле. Цель - уменьшить зависимость ФРГ от российских поставок.

11:50

За 16 дней войны в Украине погибли 79 детей, почти 100 ранены. Об этом сообщил офис генерального прокурора страны.

11:40

В Мелитополе прямо с митинга против похищения мэра города Ивана Федорова похитили одну из организаторов акции протеста Ольгу Гайсумову. Именно она вчера призывала горожан прийти под районную госадминистрацию и требовать, чтобы Федорова отпустили.

11:25

В Португалии задержан главный раввин города Порту Дэниел Литвак, подозреваемый в коррупции в связи с натурализацией миллиардера Романа Абрамовича, который включен Великобританией в санкционный список российских олигархов, "близких к президенту Владимиру Путину". Предположительно раввин помог Абрамовичу получить документы, дающие право на гражданство Португалии в качестве потомка евреев-сефардов. Еврейская община Порту уверяет, что стала жертвой клеветы.

11:00

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) намерен с помощью налоговых льгот облегчить оказание гуманитарной помощи беженцам из Украины в Германии "Мы хотим, чтобы гуманитарная поддержка не тормозилась бюрократическими препонами", - отметил Линднер. Предполагается, что общественным организациям, имеющим такие льготы, разрешат собирать пожертвования для пострадавших от войны, даже если это не соответствует их фактической уставной цели. Сюда относится, к примеру, сбор пожертвований спортивным обществом, которое затем передаст эти деньги Немецкому Красному Кресту.

10:40

В Василькове под Киевом в результате обстрела полностью уничтожены аэродром и взлетная полоса, сообщила мэр города Наталья Баласинович. Кроме того, поврежден и продолжает детонировать склад боеприпасов, уничтожен склад с ГСМ.

10:22

В последние сутки российские войска продолжали продвижение к северо-западу от Киева и к утру 12 марта находятся примерно в 25 километрах от центра города, сообщило министерство обороны Великобритании на основании данных как разведки, так и открытых источников. Части российской группировки рассеялись по окрестностям и, судя по всему, намерены окружить украинскую столицу с разных сторон.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/UIDAtnUZ80



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3eqsm7jHwU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 12, 2022

10:15

Издание La Repubblica сообщает, что в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире. Она принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко, который был включен в санкционный список ЕС после вторжения России в Украину. 143-метровый мотосейлер под названием "А", стоимость которого оценивается примерно в 530 миллионов евро, построен на верфи Nobiskrug в немецком Киле. Мегаяхта находится сейчас в порту Триеста.

09:43

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостанавливает полеты в Россию. Причиной указано отсутствие страхового покрытия в воздушном пространстве РФ. Днем ранее по этой же причине полеты в Россию приостановила другая казахстанская авиакомпания - Air Astana.

09:33

Российские военные собрали персонал Запорожской АЭС и объявили о переходе станции под контроль "Росатома", сообщил глава украинского "Энергоатома" Петр Котин.

09:30

В городе Василькове под Киевом после авиаудара горит нефтебаза, сообщил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

09:15

Беженцы из Украины впервые зарегистрированы в Гватемале. По данным иммиграционной службы, в пятницу восемь украинцев приехали в эту центральноамериканскую страну "по причинам гуманитарного характера", а несколько часов спустя на одном из самолетов прибыло еще несколько украинцев. Сведения о том, сколько украинцев прибыло в Гватемалу в частном порядке с момента начала российского вторжения в Украину, отсутствуют.

08:54

Немецкие деловые круги выражают обеспокоенность по поводу возможной экспроприации иностранных компаний в России. "Многие немецкие компании работают в России на протяжении десятилетий, и там трудятся около 280 000 человек", - заявил в интервью информагентству dpa Михаэль Хармс (Michael Harms), исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики. Однако, по его словам, поскольку на данный момент достоверная информация об этом отсутствует, "мы не даем никаких рекомендаций для наших компаний, но внимательно наблюдаем за развитием событий." В свою очередь исполнительный директор Федерального объединения малых и средних предприятий (BVMW) Маркус Йергер (Markus Jerger) отметил, что заявления российского правительства о национализации имущества иностранных компаний, приостановивших свою деятельность в России, очень беспокоят немецкий бизнес. В то же время он высказал предположение, что компаниям, которые не уйдут из страны, будет разрешено продолжать вести бизнес.

08:12

Уполномоченная правительства ФРГ по борьбе с расизмом Реем Алабали-Радован (Reem Alabali-Radovan) выразила сожаление в связи со случаями враждебного отношения к русскоговорящим в Германии из-за войны, развязанной Россией в Украине. "Порой люди уже не осмеливаются говорить по-русски на улице. Это меня очень беспокоит", - подчеркнула Алабали-Радован в интервью изданиям группы Funke. Война в Украине - это война президента России Владимира Путина, а не война русских, указала Алабали-Радован. Политик, которая одновременно является уполномоченной правительства ФРГ по вопросам миграции, беженцев и интеграции, заявила и о том, что Германия готова принять неограниченное число беженцев из Украины.

07:40

Сообщается о воздушной тревоге в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Черкассах, в Сумской области

Сирены воздушной тревоги сработали во многих городах Украины рано утром. По сообщениям ряда украинских региональных СМИ, жителей Киева, Львова, Одессы, Харькова, Черкасс и Сумской области призвали немедленно пройти в укрытие.

07:00

Международная морская организация ООН (IMO) намерена создать безопасный морской коридор, по которому торговые суда, находящиеся в Черном и Азовском морях, смогут покинуть эти районы. В заявлении по итогам виртуального совещания IMO указывается, что морской коридор "позволит безопасно эвакуировать моряков и суда из районов повышенного риска и пострадавших районов Черного и Азовского морей в безопасное место".

06:40

Гарри Каспаров / AP nuotr.

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает возможное прекращение поставок западных технологий для российской газовой и нефтяной промышленности самой эффективной санкцией против российского правительства. "Само нефтяное эмбарго, конечно, важно, но решающее значение сейчас имеет технологическая блокада", - сказал он газете Augsburger Allgemeine, отметив, что российская нефтегазовая промышленность не может работать без западных технологий. "При любых санкционных мерах важно, чтобы не было никаких лазеек, никаких слабых мест, никаких обходных путей", - уточнил давний критик Кремля Каспаров.

06:25

Власти Николаева сообщили об обстреле онкологической больницы

Несколько городов в Украине сообщили о возобновлении боев и обстрелов в ночь на субботу. "Сволочи, ну не дадут поспать", - написал глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в Telegram. Несколькими часами ранее он сообщил украинскому телеканалу, что в Николаеве по меньшей мере один человек был ранен и несколько жилых домов и автомобилей повреждены. В городе возникли два пожара из-за ракетного обстрела. По словам главы местного управления охраны здоровья Максима Безносенко, также была обстреляна городская онкологическая больница. В Киеве ночью по меньшей мере три раза звучала воздушная тревога. По данным CNN, в субботу утром звуки обстрелов слышались в городе издалека на протяжении минут.

06:00

Министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце (Svenja Schulze) призывает к скорейшей реализации программы международной помощи, чтобы противостоять угрозе голода, вызванного потерей семян и зерна из Украины и России - "двух важнейших житниц мира, поставляющих пшеницу и другие продукты питания во многие развивающиеся страны". "Если война помешает севу или сбору урожая, заблокирует экспортные маршруты и приведет к росту цен, это немедленно скажется на многих более бедных странах", - предупредила политик в интервью газете Augsburger Allgemeine. По ее словам, это также будет угрожать политической стабильности в странах, зависящих от импорта.

05:40

Эвакуация людей из осажденных и страдающих от военных действий городов Украины продолжится в субботу. В Сумской области на северо-востоке страны планируется организовать шесть эвакуационных коридоров, сообщил глава Сумской областной администрации Дмитрий Шивицкий в Telegram. По его словам, гражданские лица из городов Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп, а также поселков городского типа Краснополье и Великая Писаревка должны быть доставлены на личном транспорте и автобусами в Полтаву в Центральной Украине.

05:20

Новый российский закон о СМИ, предполагающий уголовную ответственность за распространение "ложных данных" о вооруженных силах РФ, "вводит в России полную блокаду информации о войне, давая официальное одобрение дезинформации и распространению фейков", заявили докладчики Совета по правам человека ООН Ирен Хан, Клеман Вуль и Мэри Лоулор. Три независимых эксперта призывают недавно созданную Международную следственную комиссию Совета ООН по правам человека расследовать предполагаемые нарушения свободы слова и свободы СМИ со стороны России.

04:40

Запорожская АЭС / SP nuotr.

Вашингтон обвиняет Россию в нарушении принципов ядерной безопасности. Как написала в Twitter министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, внушают беспокойство обстрелы российской стороной ядерных объектов в Украине. "Мы отслеживаем сообщения о повреждении исследовательского центра в Харькове. Краткосрочный риск безопасности невелик, но продолжающиеся российские обстрелы ядерных объектов должны прекратиться", - сказала она. Пока, по ее словам, никаких признаков выброса радиоактивных веществ не обнаружено.

04:15

По данным генштаба Вооруженных сил Украины, российская армия провела мероприятия по восстановлению боеспособности и передислокации войск. В заявлении генштаба указывается на удары, нанесенные российской авиацией по белорусской территории с целью вовлечения армии Беларуси в военную операцию, что рассматривается Киевом как провокация со стороны России. Проверить достоверность этой информации не представляется возможным.

03:45

Новые санкции США: "Новикомбанк" и АО "АБР Менеджмент"

США ввели санкции против нескольких членов руководства "Новикомбанка", в том числе председателя правления Елены Георгиевой, и АО "АБР Менеджмент" (в которое входят топ-менеджеры компаний банковской группы АБ "Россия"), включая вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина, председателя правления банка "Россия" Дмитрия Лебедева, Юрия и Кирилла Ковальчуков, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

03:10

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что запланированная на 14 марта блокировка соцсети в России отрежет 80 млн россиян друг от друга и остального мира. При этом по его словам, 80 процентов российских пользователей подписаны на людей из других стран. "Это неправильно", - написал Моссери в Twitter.

02:45

МАГАТЭ подтвердило, что связь с Запорожской АЭС возобновлена, но передача данных с Чернобыльской АЭС все еще не работает, а также периодически возникают проблемы с их передачей с Южно-Украинской АЭС. Согласно сообщению агентства, на ЧАЭС доставлено дополнительное топливо для дизель-генераторов, но по-прежнему невозможно произвести замену персонала, который не сменяется с момента вторжения российских войск 24 февраля. По данным регулирующего органа Украины, на Запорожской атомной электростанции, также находящейся под контролем российской армии, обнаружены и обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы от 4 марта.

02:10

Зеленский рассказал об эвакуации свыше 7000 человек за день

Владимир Зеленский / V. Zelenskio feisbuko nuotr.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, в пятницу из четырех украинских городов было эвакуировано в общей сложности 7144 человека, что значительно меньше, чем за два предыдущих дня. В новом видеообращении Зеленский обвинил Россию в отказе выпустить людей из осажденного Мариуполя, указав, что в субботу власти Украины снова попытаются доставить туда продовольствие и медикаменты.

Перейдя с украинского языка на русский, он призвал матерей российских срочников не отдавать своих детей на войну и "не верить обещаниям, что их отправят просто куда-то на учения и в небоевые условия".

Помимо прочего, президент Украины обратился к жителям России с призывом "искать независимую информацию" и "защищать свои телефоны и ноутбуки от силовиков, которые будут их проверять". "Я специально вас предупреждаю: учитесь противостоять репрессиям, которая ваша власть планирует усилить. Потому что думающие люди должны быть в каждой стране - и в России тоже. И в России они есть", - заявил Зеленский.

01:45

По данным Минобороны Великобритании, за последние сутки российская авиация и ракетные войска атаковали западноукраинские города Луцк и Ивано-Франковск, используя неуправляемые боеприпасы свободного падения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Di8gwToXVp



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6GCXsPCQWa — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2022

01:25

Украина обвиняет Россию в нарушении международного права в связи с похищением мэра Мелитополя Ивана Федорова после захвата города. Украинский МИД заявил, что Россия похитила мэра, "цинично обвинив его в "терроризме". Получить комментарий российской стороны по поводу местонахождения Федорова пока не удалось, отмечает агентство Reuters.

01:05

Обстрел окруженного Мариуполя российскими войсками вновь помешал эвакуации мирных жителей, заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, российские солдаты также препятствовали проезду автобусов с гражданскими лицами в Киевской области. В течение дня были эвакуированы около 3800 человек, в частности жителей киевских пригородов Буча, Гостомель, Ворзель и села Козаровичи.

00:45

Немецкие банки Commerzbank и Deutsche Bank сворачивают свой бизнес в России. Финансовые учреждения сообщили, что прекращают заключение в РФ новых сделок, продолжая обрабатывать только уже существующие транзакции.

00:15

Спутниковые снимки подтверждают обстрелы жилых районов

Как сообщила американская компания Maxar Technologies, на свежих спутниковых снимках видно, что российские военные подразделения продолжают приближаться к Киеву, обстреливая из артиллерии жилые районы. Так, многочисленные горящие здания, масштабные разрушения и воронки от ударов видны по всему селу Мощун Бучанского района Киевской области. Maxar указала, что продолжаются пожары в аэропорту "Антонов" под Гостомелем.

00:00

Согласно распоряжению ЦБ России, при получении денежных переводов от иностранных банков россияне смогут снимать наличные только в рублях. Конвертация производится по курсу банка.

23:25

США ввели санкции против Вексельберга и 12 депутатов РФ

США ввели санкции в отношении ряда российских олигархов и представителей элиты в связи со вторжением России в Украину. В санкционный список попали 10 членов совета директоров банка ВТБ, бизнесмен Виктор Вексельберг, 12 депутатов Госдумы, в том числе член Совета безопасности РФ Вячеслав Володин, и три близких родственника пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.