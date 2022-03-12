"Это война Путина, а не русского народа". Русские Балтии и украинская катастрофа

На политическом уровне страны Балтии единодушно выступили против вторжения России в Украину. Люди помогают беженцам, российские СМИ массово блокируют за пропаганду войны, а власти и влиятельные лица пытаются в зародыше задушить проявления национальной вражды. Однако живущие в Балтии упорные адепты "русского мира" оправдывают войну.

Латвийский парламент – Сейм – единогласно осудил вторжение в Украину, призвав применить максимальные санкции не только к России, но и к Беларуси. Оппозиционная партия "Согласие", традиционно представляющая интересы русскоязычных избирателей, осудила действия Москвы. Ее бывший лидер, экс-мэр Риги Нил Ушаков назвал войну братоубийственной, а нынешний председатель Янис Урбанович заверил, что партия будет работать вместе с правительством Латвии, чтобы поддержать государственность Украины и уменьшить страдания гражданских лиц.

Впрочем, "Согласие" всегда придерживалось проевропейской позиции и осудило аннексию Крыма в 2014 году. (Это, правда, не относится ко всем рядовым членам партии, и тем более не ко всем ее избирателям). А вот вторая системная "русская" партия, "Русский союз Латвии", до вторжения отчетливо поддерживала российские власти. 24 февраля председатель РСЛ Мирослав Митрофанов написал в фейсбуке: "В ночь с 23 на 24 февраля на Украине началась война. Я ошибся в своих оптимистических прогнозах. Всегда хочется верить в лучшее, но жизнь разбивает в щепки эти ожидания. Война нервов переросла в реальные боевые действия. Остаётся молить Бога, чтобы это братоубийство быстрее закончилось". Он рассказал журналистам, что считал приготовления к этой войне хитрыми маневрами, шантажом. "Все интересы, обвинения, интерпретации истории больше не важны. Главное – остановить гибель людей", – заявил лидер РСЛ. Партия, по его словам, выступает за прекращение боевых действий и начало переговоров.

Впрочем, лозунг "За мир, против войны!" звучит не для всех однозначно. Депутат Европарламента Татьяна Жданок проголосовала против резолюции ЕП в поддержку Украины. Вот ее объяснение: "Я выступаю за мир! Именно поэтому я голосовала против этой резолюции, призывающей к эскалации военного противостояния. Именно так, а не иначе можно расценивать призывы к ЕС и его государствам-членам "увеличить вклад в укрепление обороноспособности Украины", "ускорить предоставление Украине оборонительных вооружений" и "продолжать оказывать максимально возможную экономическую и финансовую поддержку Украине".

Согласно опросу латвийского агентства SKDS, 22% русскоязычных респондентов стоят в этом конфликте на стороне Украины, 21% – на стороне России, 46% не поддерживают ни одну, ни другую стороны. Очень многие русскоязычные ходят на демонстрации в поддержку Украины, помогают беженцам. 5 марта в Риге прошло 30-тысячное антивоенное шествие, самое многочисленное за последние годы. Правозащитница Елизавета Кривцова, которая отстаивала русские школы, вышла на него в желто-голубом. В фейсбуке она написала: "Защищая права человека и права нацменьшинств, бывало, я впадала в отчаяние – неужели гражданские методы не работают, действует только право сильного и остаётся только насилие. Но всегда отвечала себе, что ценой права на образование или использование родного языка не должны быть разрушения, нужда и смерти людей. Да, у меня были претензии к политике Украины, но сегодня это отходит на второй план, потому что военная агрессия – это недопустимо. Ни одна высокая цель не может оправдать нападение на другую страну". Аргументы о "восьми годах геноцида" Кривцова парирует так: "Если бы целью [России] была защита Донбасса, достаточно было бы разместить российский контингент на Донбассе".

Митрополит Латвийской православной церкви Александр обратился к верующим с просьбой молиться о недопущении военных действий и сохранении мира. Он недвусмысленно назвал происходящее в Украине агрессией. Митрополит заявил в интервью, что русскоязычные люди не несут ответственности за действия правительств других стран.

Даже в стане латвийских приверженцев "русского мира" царит смятение. Конечно, среди них по-прежнему множество неколебимых сторонников "наведения порядка" в Украине силой оружия. В их числе, к примеру, активист Владимир Линдерман, который пишет: "Российская армия завершит операцию и возникнет новая политическая реальность. Нравится это кому-то или нет". Схожее мнение высказывает и бывший журналист Юрий Алексеев, чью дискуссионную платформу IMHOclub по требованию Службы госбезопасности Латвии регистратор 8 марта отключил от домена .lv. Однако некоторые признаются, что война в Украине потрясла их основы. Литератор Алексей Герасимов, к примеру, пишет в фейсбуке: "Хотел чего-то там, надеялся. И тут вдруг иллюзорная картина мира, которую я создал в своем воображении, рассыпалась на осколки. Как дальше жить? […] Я сейчас готов выбросить в мусорное ведро все дорогие моему сердцу концепции об "особом пути" и "евразийской общности", лишь бы был мир".

Резолюцию в осуждение России принял и эстонский парламент. Десять членов фракции Центристской партии, опирающейся на русскоязычный электорат, голосовали против или воздержались, однако заявление в поддержку Украины подписали все члены фракции. На фоне трагических новостей с полей войны рейтинг центристов, формирующих правительство вместе с Партией реформ, драматически падает. Настроения среди этнических неэстонцев разные: согласно опросу, проведенному социологическим агентством Turu-uuringute AS, 48% из них поддерживают прием украинских беженцев, 38% ощущают угрозу для Эстонии в связи с этой войной, 27% считают, что Эстонии также угрожают попытки России восстановить свою сферу влияния в соседних странах. Жители таллинского микрорайона Ласнамяэ, населенного преимущественно русскоязычными, активно жертвовали вещи украинским беженцам. Молодые жители Эстонии признаются, что больше не могут близко общаться с родней, живущей в России и поддерживающей войну.

Эмерит-профессор Тартуского университета Михаил Лотман и приглашенный профессор Андрей Макарычев выступили с Тартуской декларацией, которая гласит: "Мы – русские по крови, языку или культуре, хотели бы испытывать гордость за Россию. Вместо этого мы испытываем другие чувства: боль, гнев и стыд. Понадобилось всего несколько дней, чтобы слово "русский" стало ассоциироваться не с Пушкиным, Достоевским, Чайковским, Левитаном, Менделеевым или Лобачевским, а с головорезами путинской банды. Мы на своей шкуре испытываем сейчас то, что чувствовали немцы в 45-м".

Редактор эстонской газеты "Деловые ведомости" Полина Волкова говорит: "Есть определенное количество людей, которые находятся в замешательстве или дистанцируются, у них нет активной позиции по поводу того ужаса, который происходит. Все жили и не думали ни про какую Украину, и потом вдруг оказалось, что все втянуты в эту войну. И все вынуждены формировать свою позицию, и всё внезапно вокруг стало очень политическим. Мы сегодня выпустили номер газеты, она у нас экономическая, мы писали про влияние санкций, но все, что происходит сейчас вокруг, – это политика. Я чувствую, что у людей есть внутренняя тревога. Моя мама так сильно переживает, что не может смотреть видео от знакомых из России, которые празднуют Масленицу. Она не понимает, как они могут веселиться. А у моего знакомого мама в России и тоже очень переживает, но она пытается свернуть разговор на обыденные вещи, такая психологическая защита. Много напряжения и раздражения, безысходности. В первые дни у нас с коллегами было ощущение кошмарного сна. Но тех, кто смотрел телевизор и активно поддерживают российскую риторику и аргументацию, тоже много".

Антивоенная акция у российского посольства в Вильнюсе "Свобода сияет" / E. Blaževič/LRT nuotr.

На сайте Chang.org появилась петиция "Русскоязычное сообщество стран Балтии – против войны в Украине!". Ее авторы, жители литовского города Висагинас, сочли нужным публично высказать свою позицию, чтобы пресечь любые возможные покушения на суверенитет балтийских стран "от лица властей России в будущем, и на Украину в настоящем". "Мы переживаем, что война, инициированная властью России, сведёт на нет многие годы непрерывного труда, проделанного сообществами национальных меньшинств на всём постсоветском пространстве, – пишут они. – Под угрозой оказались результаты наших стараний развивать межкультурный диалог внутри наших стран и поддерживать дружбу и взаимопонимание между русскоязычным населением и представителями титульных наций". Представители русской научной и культурной общественности Литвы также выступили против нападения России на Украину и призвали подписывать петицию "Культура против войны в Украине".

Литва из стран Балтии принимает самое большое число беженцев и наиболее остро чувствует близость войны. "Одна из русских школ в Вильнюсе, гимназия "Ювентос", самостоятельно решила предоставить свои помещения для украинских беженцев, – рассказывает журналист из Клайпеды Денис Параскевич-Кишиневский. – В воскресенье в Клайпеде состоялся митинг представителей нацменьшинств, по большей части, русских и русскоязычных. Некоторые поклонники "русского мира" разочаровываются во Владимире Путине. Вижу на митингах за Украину и против войны тех, кто никогда не славился своей антироссийской позицией и нелюбовью к Путину, скорее напротив".

Антивоенная акция у российского посольства в Вильнюсе "Свобода сияет" / E. Blaževič/LRT nuotr.

В России введена военная цензура, и все средства массовой информации страны превращаются в рупор военной пропаганды. В связи с этим регуляторы стран Балтии десятками запрещают на своей территории ретрансляцию российских каналов, блокируют сайты, изымают прессу. Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) закрыл 28 связанных с Россией каналов, в том числе и сугубо развлекательных, причем не только в эфире, но и в интернете. Часть – из-за пропаганды войны, часть – в связи с санкциями в адрес их владельца – "Газпрома". "В связи с распространением контента, угрожающего нацбезопасности, необъективного и вводящего в заблуждение", прекращено вещание даже независимого RTVi, латвийская редакция которого готовила новости для внутренней аудитории. Русскоязычные латвийцы оказались отрезаны не только от военной пропаганды Кремля, но и от информации на русском языке вообще: в эфире остались только короткие новости платформы Rus.LSM. Однако все еще можно свободно приобрести приемники для просмотра запрещенных телеканалов по спутниковому ТВ, которые завозятся из соседних стран. В латвийский парламент уже внесены поправки, которые запрещают использование подобных устройств.

Заблокированы все интернет-ресурсы, связанные с российским порталом "Спутник". Ограничен раздел прямых трансляций российской социальной сети Odnoklassniki.ru. Доступа нет практически ни к одному российскому СМИ, а также к некоторым российским официальным сайтам, причем непонятно, кто их блокирует. Постепенно становятся недоступными пропагандистские каналы в социальных сетях Telegram и YouTube.

Блокируют телеканалы также в Литве и в Эстонии. В Эстонии запретили ретрансляцию десяти каналов: "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International, а затем и РБК ТВ в эфире и YouТube, но их сайты по-прежнему доступны в интернете. В Эстонии магазины электроники отметили рост продаж различных устройств, позволяющих смотреть телевидение через интернет, и радиоприемников, особенно на батарейках. "Медиабоксы, позволяющие смотреть каналы через интернет, потоковые платформы – здесь у нас наблюдается довольно значительный рост продаж. Люди объясняют покупки тем, что хотят смотреть те каналы, которые закрыли. Продажи радиоприемников выросли в два раза", – рассказала руководитель розничной торговли Euronics Кайди Кельт.

Многие эстонские торговые сети убрали с прилавков книги на русском языке в рамках повсеместного бойкота продукции стран-агрессоров России и Беларуси. После бурной дискуссии в обществе некоторые торговцы вернули книги в продажу, поскольку "реальная альтернатива российским книгам отсутствует". Другие на компромисс не пошли. Исчезла из магазинов и пресса на русском, включая и некоторые русскоязычные издания, выпущенные не в России. "Комсомольская правда" в Северной Европе", выпускавшаяся эстонской фирмой и распространявшаяся в Эстонии и Латвии, временно закрылась, потому что дистрибьюторы отказываются распространять газету.

На фоне новостей из Украины в Балтии спорадически проявляется неприязнь к русскоязычным жителям. "Эстонские торговые сети убрали из продажи российские товары, – говорит Полина Волкова. – Какой-то онлайн-магазин лыж отказывался обслуживать русскоязычных. С другой стороны, министр юстиции в первые же дни призвала не проявлять враждебности к русскоязычным, и на уровне государства все понимают, что так делать не надо. Но есть отдельные странные частные инициативы. Я думаю, из-за напряжения всех немного "клинит" в разные стороны, люди радикализуются, это может по-разному проявляться. На мой взгляд, надо относиться к этому с пониманием, самое плохое – эти частные случаи принимать за мейнстрим".

В латвийских школах, особенно в крупных городах – Риге, Лиепае, Вентспилсе, вспыхивают стычки между латышскими и русскими детьми. Министерство образования выпустило буклет с рекомендациями по разрешению конфликтов. Атмосфера накаляется также в школах Эстонии. В литовской Клайпеде большинство русскоязычных руководителей школ заявили, что, хотя серьезных случаев разжигания ненависти к русским не было, русскоязычное сообщество не чувствует себя в безопасности.

В Риге облили желтой и синей краской монумент освободителям Риги. В пяти местах в Литве были осквернены памятники советским военным.

В Латвии Национальное объединение, входящее в правительственную коалицию, внесло в Сейм целый пакет поправок, вызвавших панику у русскоязычного населения. Во-первых, было предложено перевести все школьное обучение исключительно на госязык уже с нынешнего сентября (сейчас в 1–9-х классах школ нацменьшинств от 50% до 80%, а в 10–12-х 100% преподавания ведется на госязыке). Во-вторых, работодателям – запретить требовать от соискателей вакансий знания иностранного языка (таковым считается и русский), если им по роду работы нужно будет общаться на этом языке с постоянными жителями Латвии. В-третьих, предложили аннулировать все виды на жительство гражданам России, многие из которых живут в Латвии не одно десятилетие, и на неопределенное время приостановить выдачу новых ВНЖ. Два первых законопроекта Сейм забаллотировал, третий фракция отозвала сама.

Власти всех трех балтийских стран и лидеры мнений оперативно отреагировали на радикальные настроения. Президент Эстонии Алар Карис, выступая на митинге 26 февраля на площади Вабадузе, сказал: "Это не война русского народа против Украины и украинцев. Это война президента Путина".

Глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш неоднократно заявлял, что общество не должно заниматься сортировкой людей. "Быть русским – не обязательно поддерживать президента России Владимира Путина", – сказал он, подчеркнув, что об этом нужно помнить и в общении с латвийскими русскими. Кариньш также призвал политиков воздерживаться от любых заявлений, которые могут быть расценены как разжигание розни. Президент Эгил Левитс 5 марта в обращении к участникам многотысячной демонстрации в Риге сказал, что народ Латвии един в поддержке Украины независимо от языка, используемого дома.

Режиссер Алвис Херманис опубликовал в Facebook видео с обращением: "Обращаюсь к русским, проживающим в Латвии. Если в эти дни вы, возможно, встречаетесь с какими-то проявлениями русофобии, вы должны знать, что этого не разделяет абсолютное большинство латышей. Это все исходит от маленькой группы глупых людей. Вы должны знать, что вы, русские в Латвии – наши. И мы все вместе".

Наиболее резко пресекались попытки сеять рознь между народами в Литве. Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила: "Все попытки в чем-то обвинять наших граждан русских только потому, что они русские, будут строго пресекаться по закону". Мэр Вильнюса Ремигис Шимашюс обратился к жителям Литвы с просьбой не отождествлять агрессора, российский режим, с русскоязычными людьми. Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила: "Люди русской или белорусской национальности, проживающие в Литве, являются патриотами нашей страны. Мы бы не хотели видеть упреков в адрес наших сограждан и попыток переложить на них бремя преступлений Владимира Путина и Александра Лукашенко – исключительно из-за их национальной принадлежности. Это необходимо предотвратить любой ценой".

Радио Свобода