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2022.03.12 12:10

Блокада Мариуполя. Рассказ жительницы. Видео

BBC News
BBC News Русская служба2022.03.12 12:10
Мариуполь во время российской инвазии
Мариуполь во время российской инвазии / AP nuotr.

Мариуполь уже более недели находится в осаде. У жителей нет связи, люди за пределами города разыскивают своих близких в телеграм-каналах.

В Мариуполь несколько дней подряд никак не удается привезти гуманитарную помощь. Украинские власти говорят о гуманитарной катастрофе.

Русская служба Би-би-си поговорила с девушкой, которая успела выехать из Мариуполя. Теперь Саша (имя изменено по просьбе героини) прячется в 15 километрах от города с двумя маленькими детьми и не может дозвониться маме, которая осталась в центре. Она рассказала про бомбардировку роддома и объяснила, почему не верит в "зеленые коридоры".

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# В мире# Война в Украине
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