Блокада Мариуполя. Рассказ жительницы. Видео

Мариуполь уже более недели находится в осаде. У жителей нет связи, люди за пределами города разыскивают своих близких в телеграм-каналах.
В Мариуполь несколько дней подряд никак не удается привезти гуманитарную помощь. Украинские власти говорят о гуманитарной катастрофе.
Русская служба Би-би-си поговорила с девушкой, которая успела выехать из Мариуполя. Теперь Саша (имя изменено по просьбе героини) прячется в 15 километрах от города с двумя маленькими детьми и не может дозвониться маме, которая осталась в центре. Она рассказала про бомбардировку роддома и объяснила, почему не верит в "зеленые коридоры".
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