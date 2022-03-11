Новости

2022.03.11 13:38

Шимоните вступает в Союз стрелков

BNS2022.03.11 13:38
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / L. Penek/LRVK nuotr.

Премьер-министр Ингрида Шимоните приняла решение вступить в Союз стрелков и в пятницу даст присягу.

«Я еще раньше хотела это сделать, просто в этом году настал момент, когда я написала заявление и сегодня присягну», - сказала журналистам в Сейме И. Шимоните.

«Это не эмоциональное решение. В армии говорят, что такие решения нельзя принимать эмоционально, и для меня это не эмоциональное решение, оно действительно обдумывалось несколько лет», – добавила она.

Премьер-министр сказала, что постарается найти время для этой деятельности.

«Трудно найти, но я надеюсь пройти базовое обучение, а затем решить, что делать дальше», – сказала она.

Новые члены Союза стрелков Литвы примут присягу на площади Независимости в пятницу. Вместе с ними будет присягать и премьер-министр.

После присяги новых членов численность стрелков составит около 12 тысяч человек.

С начала войны в Украине только в столице за несколько дней в Союз стрелков поступило 1 700 заявлений о желании вступить в эту организацию. Высокая активность ощущается и в Каунасе. В прошлые года ряды стрелков пополнялись примерно на 1000 человек в год.

# Литва# Война в Украине
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