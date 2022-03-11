Путин согласился привлечь наемников с Ближнего Востока к войне против Украины

Сергей Шойгу сообщил Путину, что 16 тысяч жителей Ближнего Востока готовы участвовать в боевых действиях на стороне "ДНР" и "ЛНР". Тот заявил, что необходимо помочь "перебраться в зону боевых действий добровольцам".

Президент России Владимир Путин согласился с предложением привлечь иностранных наемников к войне против Украины, развязанной по его приказу. "Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - заявил Путин в пятницу, 11 марта, на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Задействовать наемников предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, по словам которого, Россия получает огромное количество заявок "от разного рода добровольцев из разных стран", так, желание воевать на стороне "ДНР" и "ЛНР" якобы изъявили уже свыше 16 тысяч человек из государств Ближнего Востока.

Принадлежащий министерству обороны России телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале разместил кадры с сирийцами, готовыми воевать против Украины. По его утверждению, отправиться на войну хотят "и ветераны Сирийской Арабской Армии, и бойцы христианского ополчения, и бывшие боевики оппозиции".

WSJ: Россия вербует сирийцев для уличных боев в Украине

Чуть менее недели назад американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на четырех высокопоставленных американских чиновников сообщила, что Россия вербует сирийцев, имеющих опыт в уличных боях, в надежде, что они помогут захватить Киев. В частности, один из чиновников рассказал изданию, что часть сирийских бойцов уже проходит подготовку в России.

Эту информацию The Wall Street Journal косвенно подтвердили некоторые сирийские СМИ. Так, газета, выходящая в Дейр-эз-Зоре, сообщила, что российские представители предлагали добровольцам из Сирии "поехать в Украину и работать в качестве охранников". Контракт якобы был рассчитан на полгода с ежемесячной оплатой от 200 до 300 долларов.

Идет 16-й день войны, развязанной Россией на территории Украины. Так, 24 февраля российские войска начали полномасштабное вторжение во многих регионах Украины. Вооруженные силы Украины и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление. Миллионы жителей покинули свои дома и уехали в другие регионы Украины либо за ее пределы.

DW