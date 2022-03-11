По случаю 11 марта Радио LRT представляет аудиоэкскурсию «Дорога к свободе»

Рок-марши, мирные протесты литовского народа, проходившие более трех десятилетий назад, пробуждали в людях идею государственной независимости. 11 марта, в ознаменование 32-й годовщины восстановления Независимости Литвы, Радио LRT представляет на портале LRT.lt специальный аудиотур «Дорога к свободе».

Эта виртуальная экскурсия включает 11 остановок, на каждой из которых рассказывается о судьбоносных событиях на пути Литвы к свободе – от первого вильнюсского рок-марша в 1987 году до радости в глазах вильнюсцев, когда из центра города убирали памятник Ленина. На всех остановках аудиорассказы проиллюстрированы архивными записями.

Радио LRT представляет аудиоэкскурсию «Дорога к свободе» / LCVA nuotr.

«На фоне войны против Украины как никогда важно помнить о пути Литвы к своей свободе. Мы не должны забывать о нашей вдохновляющей истории, которая, возможно, вселяет надежду у украинцев, которые теперь страдают от такого же агрессора», – говорит руководитель Информационной службы Радио LRT Довиле Явинскайте.

Радио LRT представляет аудиоэкскурсию «Дорога к свободе» / LCVA nuotr.

Маршрут экскурсии составил гид Андрюс Павялко, аудиоповествования подготовили авторы «Радиодокументики» Рута Дамбравайте и Вайда Пилибайтите с помощью руководителя Радио LRT Гуоды Литвайтене. Звукорежиссёр экскурсии – Соната Ядявичене.

Виртуальный аудиотур «Дорога к свободе» на литовском, английском, русском и польском языках можно найти на специальной странице.