Константин Эггерт. Патриарх Кирилл ведет РПЦ к моральному краху

РПЦ вступила в период жесткого морального кризиса, поддержав вторжение в Украину. Это может стоить церкви единства и авторитета. И выхода из этого кризиса пока не видно, считает Константин Эггерт.

Нападение на Украину поставило патриарха Кирилла и епископат перед простым выбором - осудить войну или поддержать Кремль. Выбор сделан. Две последние проповеди предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) произнес уже в разгар боевых действий, когда никаких сомнений по поводу масштаба войны быть не могло. И что же?

"Гей-парад" как ширма

6 марта патриарх поведал пастве, что верующие Донбасса страдают от того, что… не хотят проводить "гей-парад". "Мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение", - сказал он, намекая на священный характер кремлевской "спецоперации". Но при этом ни словом не обмолвился об обстрелах и гибели мирных жителей по всей Украине, включая русскоязычных (и по большей части православных) в Харькове, Киеве и других городах востока и центра страны.

Спустя три дня, в первой великопостной проповеди патриарх фактически повторил любимый тезис Владимира Путина: "Сегодня в конфликт вступили два братских народа - а по сути один, русский народ". "Тема, связанная с российско-украинскими отношениями, сегодня стала частью большой политики или, как теперь говорят, геополитики, - пояснил предстоятель РПЦ. - И одной из целей этой геополитики является ослабление России, которая стала сильной, реально могучей страной. Но как же гадко и подло для осуществления этих геополитических целей использовать братский народ!". Получается, что кровь в Украине льется из-за неких по традиции неназванных "антироссийских" сил, которые пытаются навязать православному народу чуждые ценности. О российских военных в Украине патриарх не сказал ни слова.

Прощание с Москвой?

То, что глава крупнейшей православной церкви публично излагает конспирологические теории на уровне передовиц газеты "Завтра" - моральный приговор всему церковному руководству. За словесами о "братстве" и формальным осуждением абстрактного "кровопролития" нет ничего, кроме трусливого желания угодить Кремлю для одних, и глубокой убежденности в том, что эта война - священное противостояние с извечными врагами Святой Руси для других. Или и того, и другого.

Патриарх призвал молиться о блаженнейшем митрополите Киевском и Всея Украины митрополите Онуфрии, главе Украинской православной церкви (УПЦ), связанной с Московской патриархией, и его пастве. Это была типичная для церковного начальства попытка игнорировать неприятную и чреватую непредсказуемыми последствиями реальность.

Ведь сразу после нападения российской армии на Украину, митрополит Онуфрий выступил с сенсационным обращением. Он назвал войну, развязанную Путиным, "братоубийственной" и призвал верующих "к усиленной покаянной молитве за Украину, за наше войско и наш народ".

Воззвание, написанное простым языком и лишенное пафоса, потрясло многих в Украине. До него у митрополита, возглавляющего УПЦ МП с августа 2014 года, была стойкая репутация "промосковского" иерарха, верного последователя линии патриарха Кирилла. Митрополит был всегда предельно осторожен в публичных высказываниях, даже тогда, когда украинская общественность ждала от него более четкой позиции в отношении конфликта с Россией. Однако тихий и не словоохотливый владыка предпочитал иносказания и цитаты из Священного писания. Тем более сенсационным стало его обращение, по сути, связавшее судьбу УПЦ с судьбой Украины.

За ним последовало решение ряда епархий УПЦ прекратить поминать на богослужениях патриарха Кирилла. Не молиться за предстоятеля "своей" церкви - это, фактически, отказаться ему подчиняться, очень серьезное отступление от традиции и церковных канонов (законов). Еще не раскол, но шаг в направлении раскола. По мере продолжения войны число таких "непоминающих" будет в Украине расти. Митрополит Онуфрий никак их не осуждает. То есть глава УПЦ МП дает понять Москве - "можем обойтись без вас". Если дело так пойдет и дальше, то речь скоро зайдет о переходе значительной части "московских" приходов в Православную церковь Украины. Она создана в 2018 году Вселенской (Константинопольской) патриархией как независимая поместная церковь Украины. РПЦ, естественно, отказалась ее признать и разорвала отношения с вселенским патриархом Варфоломеем. Теперь патриарх Кирилл оказался перед перспективой окончательно "потерять" Украину.

Литовская епархия РПЦ (полностью канонически подчиненная Москве) тоже заняла независимую позицию. Официальный представитель епархии священник Виталий Моцкус высказался недвусмысленно: "Православные Литвыосуждают российское вторжение в Украину". "Православные Литвы", часть которых до последнего времени смотрела российские телеканалы, возможно, не так монолитны в своих мнениях. Ясно, что речь идет, прежде всего, о позиции епархиального руководства и большей части священства. Она выражена деликатно, но недвусмысленно: "Мы не с Москвой".

Проповедь про ЦРУ

В 1943 году Сталин собрал в Москве несколько "недорасстрелянных" архиереев. Он поручил им "воссоздать" православную церковь в СССР, разумеется, под жестким контролем властей. Война с Украиной обнажила всю хрупкость этой советской конструкции. Сервилизм патриарха и лично подобранных им иерархов в отношении Кремля, вкупе с коррупцией и желанием быть "церковью империи", неизбежно ведут к отпадению от РПЦ значительного количества не только украинских, но и зарубежных приходов. В России формальная статистика участвующих в крестных ходах и праздничных литургиях будет продолжать создавать иллюзию влиятельности и благочестия. Но на самом деле публичная роль РПЦ окончательно свелась к политинформациям про "козни ЦРУ" и "бандеровцев", закамуфлированным под проповеди. Настоящая же проповедь Евангелия может, наоборот, стать для священства практикой рискованной и даже подсудной. Пример тому - административное дело за антивоенные высказывания на богослужении, которое власти завели против священника из Костромской области Иоанна Бурдина. Отцу Иоанну грозит штраф в 30-50 тысяч рублей за то, что он напомнил десятку прихожан о заповеди "не убий".

Сообщество православных верующих в России останется, каким бы ни был политический режим. Но Русская православная церковь как организация, наследующая тысячелетней истории, вступила период жестокого морального кризиса, выхода из которого пока не видно.

DW