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2022.03.11 10:42

Статистика COVID-19 в Литве: 5 767 новых случаев, 6 смертей

LRT.lt, BNS2022.03.11 10:42
Коронавирусное отделение Алитусской больницы
Коронавирусное отделение Алитусской больницы / E. Blaževič/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 5 767 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончалось 6 человек, сообщил в пятницу департамент статистики.

Из случаев заражения, выявленных за минувшие сутки, 4 834 являются первичными, 927 – вторичными, шесть пациентов заразились в третий раз.

COVID-19 унес жизни шести человек: один из них принадлежал к возрастной группе 50-59 лет, трое – к возрастной группе 70-79 лет и двое – к возрастной группе 80-89 лет.

Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / D. Umbraso/LRT nuotr.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привились 139 человек, второй – 292. Третьей, укрепляющей дозой привились 552 человека.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1 363 пациента, больных коронавирусом, из них 74 находятся в реанимации. 60 процентов пациентов реанимации не обладают вакцинной защитой. За минувшие сутки в медицинские учреждения поступило 195 пациентов.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 хотя бы один раз заболели 956 180 человек, от этой болезни умерло 8 607 человек.

Пункт тестирования на коронавирус
Пункт тестирования на коронавирус / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За последние 14 дней коэффициент заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного уменьшился и составил 2 307,1 случая. Среднесуточная доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составила 49 процентов.

Активно росшая с конца прошлого года численность новых заболеваний постепенно начала снижаться в начале февраля, однако затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тысяч заболевших коронавирусом.

Коронавирусное отделение Алитусской больницы
Коронавирус в Литве
Пункт тестирования на коронавирус
# Литва
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