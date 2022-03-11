Хроника путинской войны. Украинская разведка: Путин отдал приказ подготовить теракт на Чернобыльской АЭС

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". Хроника событий пятницы, 11 марта (время вильнюсское).

На 16-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России.

16:05

Президент Финляндии обсудил с Путиным создание гуманитарных коридоров в Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё и российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили необходимость прекращения огня в Украине и создания гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии. По словам Ниинистё, ситуация в Украине оказывает сильное воздействие на мнение Запада.

15:55

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который согласился с предложением привлечь иностранных наемников, в том числе - из стран Ближнего Востока, к войне против Украины. "Теперь вот еще сирийские наемники, которые вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит и какую партию поддерживал. Наемники, которые просто едут убивать на чужой - во всех смыслах этого слова - чужой земле", - отметил Зеленский.

15:30

Суд в Украине разрешил заочно арестовать Симоньян

Маргарита Симоньян / AP

Суд в Украине разрешил заочно арестовать главного редактора RT Маргариту Симоньян. Об этом написала в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. "Украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления подозреваемого лица в международный розыск", - отметила она. "Вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину", - добавила Венедиктова, обращаясь к Симоньян.

15:29

Швейцария рекомендует своим гражданам временно и своими силами покинуть Россию. Указание касается лиц, чье присутствие в РФ не является непременной необходимостью, указали в швейцарском МИД.

15:05

Бундесрат единогласно осудил войну в Украине

Бундесрат - представительство федеральных земель Германии - единогласно осудил войну России в Украине и призвал Москву немедленно вывести войска. На его заседании целый ряд глав земельных правительств рассказали о трудностях с размещением украинских беженцев. "Убийства должны быть прекращены", - подчеркнул председатель бундесрата, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow). Он обратился с призывом к президенту РФ Владимиру Путину: "Выведите свою армию, прекратите войну!" Выражая солидарность с Украиной, члены бундесрата в начале слушаний поднялись со своих мест.

14:55

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины утверждает, что Владимир Путин отдал приказ подготовить теракт на Чернобыльской АЭС, чтобы потом попытаться переложить ответственность за него на Киев. Такое заявление размещено в аккаунте ГУР в соцсети Facebook.

14:45

Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию Meta, владеющую Instagram, Facebook и Whatsapp, "экстремистской организацией". Соответствующие документы направлены в суд. Ведомство также потребовало от Роскомнадзора заблокировать Instagram. О требованиях ограничить работу мессенджера WhatsApp пока не сообщается. Тем временем Следственный комитет РФ возбудил против сотрудников Meta уголовное дело - "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации".

Несколькими часами ранее стало известно, что Meta не будет удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. В то же время в компании подчеркнули, что "по-прежнему не допускают призывы к насилию против российских мирных граждан".

14:23

ARD и ZDF возобновляют вещание из студий в Москве

Немецкие общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF в ближайшие дни возобновят вещание из студий в Москве. Оно было приостановлено в минувшие выходные, чтобы оценить ситуацию после принятия в РФ нового закона о деятельности СМИ в России, предполагающего уголовную ответственность за распространение "ложных данных" о вооруженных силах РФ. ARD и ZDF пояснили, что из Москвы они будут освещать политическую, экономическую и социальную ситуацию в России. Передачи, посвященные войне в Украине, будут транслироваться из других студий.

13:50

Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко уточнил число жертв в результате авиаудара российских войск по Луцку. Согласно его сведениям, на данный момент там насчитывается 4 погибших и 6 раненых. В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены, - сообщил глава Волынской ОГА в своем Telegram-канале.

13:38

Путин согласился привлечь наемников к войне против Украины



Владимир Путин согласился с предложением привлечь иностранных наемников к войне против Украины, развязанной по его приказу. "Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Задействовать наемников предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, по словам которого, Россия получает огромное количество заявок "от разного рода добровольцев из разных стран", так, желание воевать на стороне "ДНР" и "ЛНР" якобы изъявили уже свыше 16 тысяч человек из государств Ближнего Востока.

13:34

Владимир Путин начал репрессии в отношении 5-й службы ФСБ - Службы оперативной информации и международных связей, которая выполняет функции внешней разведки ФСБ с зоной ответственности "Украина". Среди причин репрессий называют "хищения средств, выделенных на подрывную и агентурную работу на Украине", а также "заведомо ложную информацию о политической ситуации в Украине", сообщил в соцсети Facebook российский журналист и обозреватель Андрей Солдатов, главный редактор сайта Agentura.ru. "Мы подтвердили информацию через наши источники", - уточнил он. По его сведениям, руководитель 5-й службы Сергей Беседа и его заместитель, начальник департамента оперативной информации Анатолий Болюх, помещены под домашний арест.

13:18

Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет дополнительную финансовую помощь Молдове, так как она уже приняла 250 тысяч беженцев из Украины. Это было согласовано с Кишиневом после того, как он попросил пересмотреть текущую программу поддержки Молдовы, заявил глава миссии МВФ в республике Рубен Атоян. Размер помощи обсуждается.

13:02

В результате обстрелов, проводимых военнослужащими России, в Украине более 954 тысяч человек остались без электричества сообщила украинская государственная компания "Энергоатом" - поставщик электроэнергии. Также отмечается, что почти 228 тысяч потребителей в стране отключены от газоснабжения.

13:00

Жозеп Боррель / AP nuotr.

Европейский Союз намерен удвоить военную помощь Украине, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Комиссия ЕС предложила выделить Украине еще 500 млн евро, сказал Боррель в кулуарах специального саммита ЕС в Версале. "Все прекрасно понимали, что нам необходимо увеличить военную поддержку Украины", - отметил он и выразил уверенность в том, что лидеры стран Евросоюза одобрят это предложение. Одновременно ЕС рассматривает возможность введения дальнейших санкций против российских олигархов и экономики РФ.

11:40

Российские войска обстреляли Оскольский психоневрологический интернат в Харьковской области, сообщил областной губернатор Олег Синегубов. По его данным, в момент обстрела в интернате находились 330 человек, в том числе 50 малоподвижных. Еще 10 подопечных передвигаются на тележках. Число пострадавших устанавливается. Синегубов назвал случившееся военным преступлением против мирного населения.

11:10

Навальный призвал россиян выходить на антивоенные акции

Алексей Навальный / фото AP

Находящийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный призвал сограждан каждые выходные в 14.00 выходить на митинги протеста против вторжения России в Украину, причем собираться на главных площадях городов. "Говорю вам как телезритель. Даже официальную цифру потерь армии РФ - 498 человек - по телевизору не назвали ни разу. Картина происходящего, рисуемая путинской пропагандой: погибших почти нет с обеих сторон, украинская армия разбежалась, разрушений почти нет, кое-где засели "банды нацистов", но их скоро уничтожат", - написал Навальный в своем аккаунте в Instagram.

10:51

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер (Georg Maier) призвал власти ФРГ более равномерно распределять беженцев из Украины по 16 федеральным землям. "Федеральное правительство должно взять под больший контроль распределение беженцев, иначе отдельным землям грозит перегрузка", - заявил Майер в интервью изданиям RedaktionsNetzwerk Deutschland. По мнению политика, "лучше всего было бы ввести еженедельную процедуру распределения на основе свободных мощностей в землях". Тогда повысится качество и жилья, и школьного образования, и снабжения беженцев, считает Майер. В настоящее время в Германии, согласно последним данным МВД страны, зарегистрированы 109 183 беженца из Украины.

10:24

Украинский город Волноваха, расположенный к северу от осажденного портового города Мариуполь, взят под контроль "группировкой войск" самопровозглашенной "ДНР". Об этом заявил на брифинге в Москве официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Волноваха имеет стратегическое значение: он находится на трассе, связывающей Донецк с Мариуполем.

09:50

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала перечень гуманитарных коридоров, по которым планируется 11 марта эвакуировать жителей осажденных украинских городов:

➤Мариуполь-Запорожье (с обязательным разминированием всего маршрута);

➤Роды-Запорожье;

➤Волноваха-Покровск;

➤Энергодар-Запорожье;

➤ Изюм-Лозовая;

➤Буча-Киев;

➤Гостомель-Киев;

➤Козаровичи-Киев;

➤Микуличин-Киев;

➤Андреевка-Житомир (Киевская область);

➤Макаров-Житомир;

➤Бородянка-Житомир.

По словам Верещук, украинские власти разрабатывают и новые маршруты, по которым доставят медикаменты и продукты в Херсонскую, Черниговскую, Харьковскую и другие области.

09:20

В Мариуполе критическая ситуация, город бомбят каждые полчаса. Российская авиация пускает снаряды преимущественно из жилых массивов, сообщил мэр города Вадим Бойченко. "Мы пережили два дня ада, армагеддона, который нам устроили российско-фашистские войска. Они цинично стреляют из запрещенного оружия", - заявил Бойченко.

09:02

Украинский "Энергоатом" полностью отказывается от закупок российского ядерного топлива, сообщила компания в своем Telegram-канале.

08:58

Сервис микроблогов Twitter в рамках борьбы с дезинформацией, распространяемой Россией, ограничивает распространение сообщений белорусских государственных СМИ. Их посты будут помечены как поддерживаемые государством, объявила американская компания. Это также означает, что такие твиты будут реже появляться в результатах поиска и рекомендациях. Среди СМИ, которые затронут ограничения, - информационное агентство БелТА.

08:38

Европейский Союз не будет вводить запрет на поставки российского газа или нефти, утверждает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, решение по самому важному вопросу оказалось удачным. "Санкций на газ и нефть не будет, так что энергоснабжение Венгрии - в безопасности", - заявил Орбан в видеоролике, размещенном на его аккаунте в соцсети Facebook.

08:20

Правитель Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого". Это будет вторая очная встреча Лукашенко и Путина менее чем за месяц.

08:07

Министерство обороны России подтвердило удары по Луцку и Ивано-Франковску. В сообщении ведомства утверждается, что это были удары высокоточным оружием большой дальности по военным аэродромам.

08:01

В Луцке, Ивано-Франковске и в Днепре прогремели взрывы. В Луцке, по словам местных жителей, был нанесен удар по аэродрому. В Днепре, согласно сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), снаряды попали в обувную фабрику, расположенную рядом с детским садом и многоквартирным домом. Один человек погиб. Глава Волынской областной администрации cообщил, что в результате удара в Луцке погибли двое военнослужащих, еще шесть были ранены.

07:45

Из-за войны в Украине и санкций Запада против России Международный валютный фонд (МВФ) понизит прогноз роста мировой экономики в следующем месяце. Об этом в Вашингтоне объявила глава МВФ Кристалина Георгиева. По ее словам, мировая торговля ослабла, а цены на продовольствие и энергоносители резко выросли. России из-за санкций грозит в текущем году "тяжелая рецессия". В январе МВФ ожидал, что рост мировой экономики составит 4,4 процента. Это уже на 0,5 пункта меньше, чем предполагалось в октябре. Московский офис фонда в настоящее время закрыт. Однако планов прекращения членства России в МВФ пока нет.

06:55

Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что временно прекратит полеты в Россию и над ее территорией. Это решение принято из-за "прекращения страхового покрытия коммерческих полетов" в Россию и из нее.

06:30

Число детей, вынужденных покинуть Украину из-за войны, превысило порог в 1 миллион, сообщил Детский фонд ООН. Большинство из них вместе с родственниками перебрались в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию. "Детям в поисках безопасности приходится бросать все знакомое. Это душераздирающе", - заявил региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

06:05

Участники неформального саммита ЕС в Версале не согласовали ускоренную процедуру для принятия Украины. Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке на вступление в Евросоюз, а до тех пор планируется укреплять партнерские отношение с Киевом. В то же время лидеры европейских стран договорились оказывать поддержку беженцам из Украины и увеличить давление на Россию и Беларусь.

05:40

Магнат Ахметов: Цель Путина - страны с демократией и свободой



Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов обвинил российские войска в совершении "военных преступлений и преступлений против человечности". Происходящее "нельзя ни объяснить, ни оправдать", заявил предприниматель в интервью журналу Forbes. По мнению Ахметова, российский президент "нацелен на страны, в которых есть демократия, свобода и независимость". Промышленный магнат призвал к "полному прекращению огня, полному выводу российских войск из Украины и полному восстановлению международно признанных границ Украины", включая Крым и Донбасс.

05:10

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег британских солдат от участия в войне в Украине. Военнослужащих, которые самовольно поедут в Украину воевать против России, на родине ждет военный трибунал, объяснил глава правительства.

04:40

Украине для войны с Россией в первую очередь нужны не боевые самолеты, а зенитно-ракетные комплексы, считают в Госдепартаменте США. "Самолеты - не то, что в первую очередь нужно нашим украинским партнерам", - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Они являются "не лучшим средством" против ракет и артиллерии, на которые приходится существенная часть разрушений в Украине, объяснили в Госдепе. Прайс пообещал, что США продолжат снабжать Киев системами класса "земля-воздух".

04:15

Соцсети Facebook и Instagram временно разрешили посты с лозунгами против российских солдат. Однако компании продолжат принимать меры против "правдоподобных призывов к насилию в отношении российских гражданских лиц", указал представитель компании Meta, владеющей Facebook.

03:50

В Северной Европе тексты СМИ о войне в Украине переводят на русский

Крупнейшие газеты Дании, Финляндии и Швеции - Politiken, Helsingin Sanomat и Dagens Nyheter - начали переводить на русский язык материалы, касающиеся тем вокруг войны России и Украины. Они объяснили это ответом на попытки властей РФ скрыть правду от россиян. "Российские матери должны знать, как их сыновей отправили в неизвестность, как гибнут и получают ранения ни в чем не повинные мирные жители, а миллионы украинцев были вынуждены бежать из своей страны", - сказано в заявлении изданий.

03:25

Сотрудники полка полиции особого назначения застрелили в украинской столице бывшего заместителя начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве Дмитрия Демьяненко, сообщает ряд украинских СМИ. Правоохранители принудительно остановили на одном из блокпостов автомобиль Toyota Camry, из которого по полицейским открыли стрельбу. Полиция открыла ответный огонь по транспортному средству, в котором, по данным СМИ, находился Демьяненко.

03:00

Крупная российская военная колонна, движущаяся к Киеву, разделилась на небольшие группы, сообщила американская компания Maxar Technologies со ссылкой на свои спутниковые снимки. По ее данным, бронетанковые подразделения маневрируют вблизи аэропорта Антонов к северо-западу от украинской столицы и в близлежащих населенных пунктах.

02:35

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) находится в Москве с целью провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о войне с Украиной, сообщили онлайн-издание Politico, газета Bild и агентство dpa. По информации dpa, первая встреча Шрёдера и Путина состоялась 10 марта, о возможных дальнейших контактах пока неизвестно. В свою очередь, федеральное правительство ФРГ ранее заявило, что поездка экс-канцлера не была согласована с официальным Берлином. Нынешний глава правительства Олаф Шольц (Olaf Scholz) отказался от комментариев в кулуарах неформального саммита ЕС.

02:10

Красный Крест: Проблемы со снабжением продуктами в Мариуполе

В Мариуполе складывается напряженная обстановка со снабжением продовольствием и медикаментами, сообщает Международный комитет Красного Креста (МККК). Все магазины и аптеки осажденного города были разграблены несколькими днями ранее назад, у многих жителей нет воды для питья, заявил сотрудник организации, сам находящийся в Мариуполе.

"Many have no water at all for drinking."



Our colleague Sasha is in #Mariupol👇 pic.twitter.com/dPm0KbgbXK — ICRC Ukraine (@ICRC_ua) March 10, 2022

01:45

Министерство науки и инноваций Испании приостанавливает сотрудничество с Россией и Беларусью. Ведомство не будет заключать новые договоры и соглашения с организациями из этих стран. При этом Миннауки в качестве поддержки научного сообщества Украины предложит создание линейки проектов на европейском уровне для восстановления украинской системы науки, сообщил официальный Мадрид.

01:20

Зеленский отверг утверждения России о разработке Украиной ОМП

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении отверг утверждения Москвы о разработке Киевом оружия массового поражения. "Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. Весь мир это знает. И если Россия сделает что-то подобное против нас - получит жесточайший санкционный ответ", - подчеркнул глава государства.

00:55

Россия запросила проведение 11 марта заседания Совета Безопасности ООН. Ожидается, что на мероприятии обсудят "военно-биологическую деятельность США на территории Украины", сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России ранее заявило, что в Украине якобы существует сеть биолабораторий, работающих в рамках совместных программ с Пентагоном. В то же время Организация Объединенных Наций отметила, что ей ничего не известно об оружии массового поражения, якобы произведенном в Украине, а в Госдепартаменте США подчеркнули, что Соединенные Штаты не имеют лабораторий по производству биологического или химического оружия в соседнем с РФ государстве.

00:30

Россия предложила Украине до 03.00 по московскому времени 11 марта согласовать гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Киева и ряда других украинских городов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Украинская сторона на момент публикации не комментировала эту информацию. Ранее Мизинцев сказал, что гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Украины в Россию будут открываться ежедневно с 10 утра без согласований с Киевом.

00:15

Интерпол не будет исключать Россию из организации

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) не будет исключать из своих рядов Россию. Однако организация введет новую схему рассмотрения российских запросов - они не будут поступать государствам - членам напрямую, а проходить через генеральный секретариат Интерпола для проверки на соответствие правилам организации.

23:50

Владимир Кличко, брат киевского городского головы Виталия Кличко, заявил, что граждане Германии пожертвовали свыше 100 млн евро в поддержку Украины. "Я очень счастлив, но не удивлен, потому что у немецкого народа большое сердце", - отметил Кличко.

23:05

ООН: С начала войны в Украине погибли 549 мирных жителей

В Украине с момента военного вторжения России погибли 549 мирных жителей, еще 957 получили ранения. Такие данные приводит управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR). Так, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 123 смерти, в том числе 24 на территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В других областях Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская и Житомирская области), находящихся под контролем украинских властей, погибли 426 человек. В большинстве случаев гибель была вызвана обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиационными ударами, отметили в управлении. В OHCHR уверены, что фактическое число жертв еще выше.