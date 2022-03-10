Хроника путинской войны. ЕС решительно осудил бомбардировку роддома в Мариуполе

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". Хроника событий четверга, 10 марта (время вильнюсское).

17:50

С начала российского вторжения в Украину погиб как минимум 71 ребенок, еще более сотни детей получили ранения, сообщила украинская уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

17:35

Правительству Германии неизвестно о предполагаемой встрече бывшего канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) с российским президентом Владимиром Путиным, пишет агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах. Ранее издание Politico сообщило, что Шрёдер приехал в Москву для встречи с Путиным, однако официального подтверждения этого не было.

17:15

ЦБ РФ с 10 марта по 10 сентября 2022 года ограничил выдачу наличной валюты в долларах, евро, иенах и фунтах юрлицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям-резидентам суммой в 5 тысяч долларов, при это снимать эти валюты они смогут только для оплаты расходов по зарубежным командировкам, говорится в сообщении регулятора. Компаниям и ИП, которые не являются российскими резидентами, выдача наличных долларов, иен, фунтов и евро будет запрещена. Все остальные валюты и резиденты, и нерезиденты смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу на день выдачи. Остальные условия депозитов и вкладов, открытых в долларах, евро, фунтах и иенах, остаются неизменными.

16:55

Платежная система Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси "в свете сохраняющихся трагических последствий продолжительного нападения России на Украину", сообщается в пресс-релизе. В компании добавили, что главным приоритетом для нее остается "благополучие и безопасность" ее сотрудников. В то же время Western Union "присоединяется к международному сообществу и выражает искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование".

16:30

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs объявил о прекращении деятельности в России, став первым крупным банком Уолл-стрит, покидающим российский рынок на фоне вторжения Москвы в Украину. "Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями", - говорится в сообщении банка, которое приводит агентство Reuters.

16:05

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным в рамках "посреднических усилий", направленных на прекращение войны в Украине, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, Шрёдер прилетел в Москву, после того как в Стамбуле пообщался с одним из членов украинской делегации, ведущей переговоры с Россией.

15:28

ЕС решительно осудил бомбардировку роддома в Мариуполе со стороны российских войск. "Обстрел родильного дома Россией является отвратительным военным преступлением.Удары по населенным пунктам с воздуха и блокирование проезда гуманитарных конвоев российскими войсками должны быть немедленно прекращены", - написал в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

15:22

Из Изюма Харьковской области смогли эвакуировать около двух тысяч человек. Их вывезли на 44 эвакуационных автобусах, сообщил в Telegram зампредседателя областной администрации Кирилл Тимошенко. "Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика в Днепр", - написал он далее. Кроме того, в Изюм доставили гуманитарный груз с продовольствием и вещами первой необходимости. Накануне из Изюма не удалось эвакуировать 5 тысяч человек, напоминает "Украинская правда".

15:00

На переговорах глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, среди прочего, обсуждалась возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на выступившего посредником министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Глава турецкого МИД по итогам переговоров также заявил, что они прошли в "тяжелой атмосфере", но цивилизованно и являются важным началом переговорного процесса.

14:37

Зеленский подписал указ о принудительном изъятии собственности РФ

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии находящейся в Украине собственности РФ и ее резидентов, принятый Верховной радой 3 марта. Решение об изъятии российских объектов будет принимать СНБО и вводиться в действие президентом Украины. При этом принудительное изъятие имущества будет осуществляться без каких-либо компенсаций, отмечается в документе.

14:27

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении похищенной ранним утром депутата Запорожского облсовета Лейлы Ибрагимовой. По его словам, политик находится у себя дома, но связь с ней отсутствует. "Лейла есть символ сопротивления в Мелитополе. И именно эта мужественная женщина была среди тех, кто изо дня в день собирали людей и выходили на проукраинские митинги в городе", - добавил Порошенко. Информацию подтверждают украинские СМИ со ссылкой на мелитопольских активистов.

14:20

ВСУ уничтожили дивизион российских "Искандеров"

Украинская армия на Черниговском направлении уничтожила российский дивизион ракетных комплексов "Искандер-М", сообщается в Telegram-канале "Инсайдер Украина Новости Война" со ссылкой на Оперативное командование "Север".

14:15

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинскую столицу покинул каждый второй его житель. Сейчас в городе, по его словам, менее 2 миллионов человек, многие из которых помогают в укреплении города. "К территориальной обороне присоединяются люди, которые никогда не думали сменить одежду, сейчас они в униформе с автоматами в руках. Это музыканты, актеры и представители разных профессий", заявил Кличко в эфире канала "Рада".

14:05

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвали его к немедленному прекращению огня на территории Украины, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). "Макрон и Шольц настаивали на том, что любое разрешение этого кризиса должно произойти путем переговоров между Украиной и Россией", - указал Хебештрайт. В свою очередь Елисейский дворец сообщил, что Макрон, Шольц и Путин договорились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни. Телефонный разговор также подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, указав, что его темой была Украина.

13:50

Японская корпорация Mitsubishi Electric заявила о прекращении поставкой электроники в Россию. Она объяснила решение сложившейся финансовой и логистической ситуацией" и сообщила, что направит 1 миллион помощи Украине через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Между тем японский автомобилестроитель Toyota приостановил производство в РФ и экспорт в Россию автомобилей и комплектующих.

13:44

Генштаб ВСУ заявил, что российское наступление сдерживается по всем направлениям. "Удачи противник не имеет, старается удержать занятые рубежи и позиции", - указывается в опубликованной в Facebook сводке оперативной информации. В частности, на Полесском направлении российские силы по-прежнему удерживают населенные пункты Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Они "пытаются восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери" и не отказываются от плана блокировать Киев с запада и юго-запада, сообщил Генштаб. Он также не исключил "проникновение диверсионно-разведывательных групп в Киев под видом эвакуированных жителей" других городов.

13:30

Мосгорсуд сообщил, что в районные суды российской столицы поступили 4355 административных материалов в отношении участников несанкционированных акций с 24 февраля. 1340 дела уже рассмотрены, 228 человек арестованы, еще 1114 человек оштрафованы.

13:15

Киев получил 1,4 млрд долларов от МВФ

Украина подтвердила получение от Международного валютного фонда (МВФ) 1,4 млрд долларов в качестве экстренной поддержки по инструменту Rapid Financing Instrument. "Средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины", - заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Окончательное решение по использованию средств МВФ будет принимать министерство финансов Украины, указал Шевченко.

12:48

Власти Китая отказались поставлять в Россию запчасти для самолетов, сообщил на конференции по техобслуживанию самолетов начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. По его словам, сейчас планируется искать альтернативные поставки в Турции, Индии и других странах, причем этим будут заниматься сами авиакомпании. "Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти", - указал он.

12:10

В Анталье завершилась встреча Кулебы и Лаврова

Глава МИД Украины сообщил, что на встрече в Анталье обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров, прежде всего в находящемся в тяжелейшей ситуации Мариуполе. "Я услышал сегодня, что прекращение огня связано с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба отметил, что переговоры с Сергеем Лавровым были сложными. Он заявил о готовности к продолжению данного формата, если российская сторона будет готова к дальнейшему диалогу без клише и пропаганды.

"На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на третью неделю после вторжения российских войск, которое власти России называют "спецоперацией". На пресс-конференции в Анталье Лавров утверждал, что войну якобы спровоцировал Запад, заставляя Украину выбрать между Россией и Западом. "Те, кто накачивает Украину оружием, конечно же, должны понимать, что несут ответственность за свои действия, равно как и те, кто направляет наемников на Украину", - сказал российский министр. Он также сообщил, что "в целом вся операция идет по плану" и что РФ выступает "за любые контакты по проблемам" нынешнего конфликта в Украине.

На пресс-конференции после переговоров в Анталье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что атака российских войск на роддом в Мариуполе была целенаправленной. "Несколько дней назад на заседании Совета безопасности ООН российской делегацией были представлены факты о том, что этот роддом давно захвачен батальоном "Азов" и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов", - указал он.

Накануне в Мариуполе были разрушены роддом и детская больница. Киев подчеркивает, что эта бомбардировка произошла во время режима прекращения огня, согласованного для эвакуации жителей. В результате, по данным мариупольского горсовета погибли три человека, в том числе один ребенок. Еще 17 человек - дети, женщины, врачи - были ранены.

Встреча Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова в Турции / Vida Press nuotr

11:47

Лондон ввел санкции против российских олигархов

Власти Великобритании ввели санкции в отношении российских олигарха Романа Абрамовича и Олега Дерипаски. В черный список также внесены глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев и глава "Транснефти" Николай Токарев.

11:40

С начала военных действий на территории Украины в Польшу прибыли около 1,43 миллиона украинских беженцев, сообщило в Twitter польское ведомство пограничной охраны. Только за 9 марта этот показатель составил около 117 600 человек, до 7 часов утра 10 марта - около 22 000.

11:25

Вступление Украины в ЕС не является "темой завтрашнего дня", заявил госсекретарь по делам Европы при министре иностранных дел Франции Клеман Бон на неформальной встрече глав государств и правительств ЕС во Франции. "Это займет еще какое-то время", - указал он, комментируя заявку Киева на членство в Евросоюзе, поданную на фоне российского вторжения.

11:05

За 15 дней войны в Украине в плен сдались от 500 до 700 российских военнослужащих, пишет "Украинская правда" со ссылкой на полученную в офисе президента Украины информацию. В ОП сообщили о проблемах ведения соответствующей статистики из-за большого числа прямых боестолкновений. "Не получается все это оперативно свести в единую таблицу", - отметил собеседник газеты.

10:50

В Мелитополе похищена депутат Запорожского облсовета

В Мелитополе похищена депутат Запорожского облсовета Лейла Ибрагимова, сообщил в Facebook член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его данным, вооруженные люди в российской военной форме ворвались в ее дом ранним утром, провели обыск, изъяли телефоны и увезли Ибрагимову "в неизвестном направлении".

10:35

В Анталье началась встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Перед началом переговоров Чавушоглу провел с обеими сторонами отдельные встречи. После этого ожидаются отдельные пресс-конференции Кулебы и Лаврова.

Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба / AP nuotr./LRT koliažias

10:10

После бомбардировки детской больницы в Мариуполе российскими самолетами пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок, сообщил Мариупольский горсовет.

10:00

Россия отказалась от участия в работе Совета Европы (СЕ). МИД РФ обвинил "недружественные России государства ЕС и НАТО" в злоупотреблении абсолютным большинством в Комитете министров СЕ, а также разрушении организации и "общего гуманитарно-правового пространства в Европе".

09:40

Возобновилась эвакуация по нескольким маршрутам

В Украине возобновилась эвакуация по нескольким маршрутам, заявила на брифинге вице-премьер страны, министр реинтеграции Ирина Верещук. С 9.00 открыты гуманитарные коридоры по следующим маршрутам: из города Тростянец в Полтаву, из Краснополья в Полтаву, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Лозовую Харьковской области, из Бучи, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля в Киев и из Стоянки и Белгородки в Киев.

09:20

Из Киева и окружающих его населенных пунктов 9 марта удалось эвакуировать более 10 тысяч человек, заявил губернатор Киевской области Алексей Кулеба в эфире местного телевидения. Из Сум в тот же день на автобусах и частных автомобилях смогли выехать более 43 тысяч человек. "Ночью все три колонны прибыли в Лубны и оттуда по железной дороге отправились на запад страны. Оставшимся на Полтавщине предоставили места для размещения", заявил глава Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин.

09:03

В Лондоне заявляют о медленном продвижении военной колонны

По данным министерства обороны Великобритании, продвижение длинной военной колонны к северо-востоку от Киева идет лишь малыми темпами. Кроме того, данная группа продолжает терпеть потери, заявило ведомство в Лондоне. В связи с растущим числом жертв среди российских военнослужащих президент РФ Владимир Путин вынужден замещать потери в том числе из других источников, отмечается в заявлении. Кроме того, по данным британского Минобороны, в последние дни значительно снизилась активность российской военной авиации в Украине.

08:48

Министерство обороны России сообщило об ударах, нанесенных по украинской военной технике и объектам. "Экипажи современных боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52 нанесли авиационные удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ", - заявило ведомство в Москве. По этим данным, российские силы применили ракетное и стрелково-пушечное вооружение и уничтожили танки, бронированную и автомобильную технику. Боевое применение авиационных средств поражения выполнялось одиночно и в составе пар в сложных метеоусловиях", - указывается далее.

08:30

Датский концерн Carlsberg, в который входит российская пивоваренная компания "Балтика", прекращает производство пива под флагманским брендом Carlsberg в РФ и останавливает рекламную кампанию на российском рынке. При этом компания "Балтика" продолжит работать с целью поддержки российских сотрудников и их семей, которые "не отвечают за действия правительства", заявил глава Carlsberg Кеес 'т Харт. Всю прибыль от российского бизнеса Carlsberg обещает перечислять на благотворительность.

08:10

В ВСУ заявили об участившемся дезертирстве россиян

Украинские военные по-прежнему сдерживают действия российских войск в Донецком, Слобожанском и Таврическом операционных районах, защищают Харьков и Ахтырку, продолжают круговую оборону Мариуполя, заявил Генштаб ВСУ. Основные усилия сосредоточены на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении, указал Генштаб в Facebook. Кроме того, силы ВСУ удерживают оборону Чернигова и сдерживают наступление российских войск на Киев.

"На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области)", - сообщается далее. За последние сутки уничтожены четыре штурмовика Су-25 и два вертолета ВС РФ. По данным Генштаба ВСУ, "противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован", значительно участились "случаи дезертирства и мародерства".

07:50

Палата представителей США одобрила пакет объемом 13,6 миллиарда долларов на военную и гуманитарную помощь Украине. Он входит в законопроект о федеральном бюджете до 30 сентября текущего года общим объемом 1,5 триллиона долларов и должен быть еще одобрен Сенатом. Нынешний период финансирования федерального правительства истекает 11 марта.

07:30

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым дальнейшее оказание военной помощи Киеву. Кроме того, стороны обсудили "последствия неспровоцированной, преднамеренной войны России против Украины", написал Остин в Twitter. "Я высоко оцениваю героические усилия и мастерство украинцев на поле боя", - указал он далее.

06:55

США перебросили два комплекса Patriot в Польшу

В качестве предупредительной меры в связи с войной в Украине США перебросили два зенитных ракетных комплекса Patriot из Германии в Польшу, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. "Мы не будем говорить ни где они размещены, ни о статусе их дислокации", - уточнил он.

06:25

Итальянская нефтегазовая группа Eni приостановила заключение новых контрактов на закупку нефти и нефтепродуктов из России, говорится в заявлении пресс-службы компании.

05:55

Немецкий институт экономических исследований (DIW) ожидает, что война в Украине приведет к падению в Германии экономических показателей и ускорению роста цен. При этом речь идет не только о ценах на энергоносители, но и о цепочках поставок сырья, такого как редкоземельные металлы и продукты питания, поскольку Россия является одним из крупнейших экспортеров пшеницы и удобрений.

05:25

Японский производитель копировального оборудования Epson объявил, что на фоне российского вторжения в Украину прекращает экспорт товаров в Россию и Беларусь. Компания также направит пострадавшим в ходе войнф миллион долларов через ООН и Красный Крест.

04:55

Украина добивается от Германии отказа от поставок энергоносителей из России

Перед саммитом ЕС в Версале Украина усиливает давление на Германию, добиваясь прекращения импорта энергоносителей из России. В свете большого количества погибших в ходе войны среди гражданского населения отказ Берлина от запрета на импорт является "морально неприемлемым", заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. "Мы призываем немцев принять единственно правильное решение и немедленно ввести это эмбарго, чтобы положить конец войне Путина против украинских женщин и детей", - приводит агентство dpa слова дипломата.

04:25

Администрация США предупреждает, что Россия, возможно, планирует применить в Украине химическое или биологическое оружие. Распространяя ложную информацию о биолабораторях в Украине, где, якобы, Пентагон разрабатывал биологическое оружие, Москва хочет подготовить почву для дальнейшей эскалации неоправданной агрессивной войны в Украине, заявила , пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

03:55

США формируют для работы в Украине мобильные группы юстиции

США формируют мобильные группы юстиции, которые будут помогать украинским правоохранителям с расследованием военных преступлений России в Украине, сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова. В частности, речь идет о помощи в документировании преступлений и их оценке.

03:25

Губернатор Харьковской области сообщил, что украинские военные выбили российские войска из Дергачей, расположенных к северо-западу от Харькова, и полностью контролируют территорию.

02:55

Американские сети отелей Hilton и Hyatt заявили, что останавливают деятельность в России. Hilton сообщила, что полученные от работы в стране, направит на помощь пострадавшим во время войны украинцам, также в сотрудничестве с American Express бесплатно предоставит беженцам места в своих отелях на 1 млн ночей.

02:25

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине помощи на 1,4 млрд долларов. В сообщении, опубликованном на сайте фонда, указывается, что данная выплата поможет удовлетворить неотложные потребности платежного баланса и "окажет критическую поддержку в краткосрочной перспективе, одновременно играя стимулирующую роль для финансирования со стороны других партнеров".

01:55

США окончательно отвергли предложение Польши о поставке истребителей МиГ-29 в Украину через американскую авиабазу Рамштайн в Германии. Передача истребителей Украине может быть воспринята Россией как эскалация и поэтому будет иметь слишком "высокий риск", заявил в среду, 9 марта, в Вашингтоне представитель Пентагона Джон Кирби.

01:25

Великобритания передала Украине военную технику

Великобритания собирается еще больше усилить санкционное давление на Россию, чтобы нанести ей максимальный экономический ущерб, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора. Он также подтвердил передачу Украине новой военной оборонительной техники.

00:55

Всемирный экономический форум заявил, что замораживает все отношения с российскими субъектами, попавшими под санкции, и не позволит никому из санкционного списка принять участие в ежегодном авторитетном форуме в Давосе.

00:25

Пентагон отверг российские обвинения по биолабораториям

США не разрабатывают биологическое оружие на украинской территории, заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения РФ о наличии в Украине совместных с США биолабораторий. Минобороны России заявило ранее, что на территории Украины действовали 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций. Доказательств этому предъявлено не было.