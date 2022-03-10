Москва заявила, что не намерена свергать власть в Украине

Россия не ставит своей целью свержение действующей власти в Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. В начале войны, на фоне успешного наступления, президент Владимир Путин призывал украинских военных совершить переворот.

По словам Захаровой, цели войны – защита пророссийских сепаратистов Донбаса, которых Москва признала независимыми государствами, демилитаризация и "денацификация" Украины и устранение военной угрозы в адрес России. Представитель МИД сказала, что в задачи не входит оккупация Украины или разрушение её государственности.

7 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что на мирных переговорах Москва требует от Украины закрепления нейтралитета в Конституции, признания независимости сепаратистов и отказ от претензий на аннексированный Россией Крым.

Ещё 25 февраля, на второй день войны в Украине, президент Путин обращался к украинским военным с призывом устроить переворот и взять власть в Киеве. Легитимные украинские власти он назвал тогда "шайкой наркоманов и неонацистов".

Тогда российская армия вела успешное наступление в сторону Киева, Одессы и Харькова. С тех пор ей удалось захватить только один крупный город – Херсон, наступление под Харьковом было остановлено, войскам не удалось взять Чернигов и Сумы на севере, Николаев и Мариуполь на юге и закрепиться в крупных городах Донецкой области.

Уже первого марта пресс-секретарь Путина заявил, что тот продолжает считать Зеленского легитимным главой государства.

Радио Свобода