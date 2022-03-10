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2022.03.10 07:05

В России будет создан реестр лиц, связанных с иностранными агентами

Радио «Cвобода»2022.03.10 07:05
Москва
Москва / Vida Press nuotr.

В России создадут реестр лиц, связанных с так называемыми иностранными агентами. Поправка в законодательство готовится Государственной думой, её уже одобрил профильный комитет, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Включаться в единый реестр будут физические лица, которые сами признаны иностранными агентами, бывшие и действующие работники, учредители и руководители СМИ-иноагентов, некоммерческих организаций – иноагентов и общественных объединений – иноагентов.

Кроме того, туда попадут люди, которые, с точки зрения государства, ведут политическую деятельность и получавшие деньги или имущественную помощь от иностранных агентов.

Вести список будет Министерство юстиции. Законопроект вносится как поправка к так называемому закону Димы Яковлева, запретившему усыновление российских детей иностранцами в ответ на антикоррупционные санкции.

Новые поправки к закону так же требуют маркировать информационной плашкой предвыборные материалы, где упоминаются иностранные агенты, подписные листы кандидатов, получивших такой статус, и предвыборные материалы в СМИ о них.

Радио Свобода

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