Новости

2022.03.09 18:09

Задержаны два человека, фотографировавшие оружейный завод в Каунасском районе

BNS, LRT.lt2022.03.09 18:09
Наручники
Наручники / Shutterstock.com nuotr.

На этой неделе задержаны два человека, фотографировавшие оружейный завод в Каунасском районе, начато досудебное расследование.

Представитель по печати Департамента полиции Рамунас Матонис в среду информировал BNS, что эти лица подозреваются в незаконном использовании специальной техники для сбора информации.

Задержание было произведено в понедельник.

Задержанным грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до четырех лет.

В деревне Гирайте Каунасского района находится оружейный завод. О задержании лиц, фотографировавших стратегические объекты страны, в том числе и военные, в среду сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Он сказал, что сейчас отмечается активизация действий разведок России и Беларуси. Об этом сообщил в среду и Департамент госбезопасности.

# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Плакат с изображением В. Путина на акции протеста в Нью-Йорке
2 ч. назад

Рима Урбонайте. Война Путина против России

Москва, Кремль
2 ч. назад

Правительство Литвы предлагает запретить прокремлевские мероприятия

Война в Украине
ВИДЕО
2 ч. назад
ВИДЕО

Украинский военный эксперт о ходе войны: в режиме агонии последние попытки России продвинуться как можно дальше

Degalinė
3 ч. назад

В Литве растут цены на бензин - будет ли снижен акциз на топливо?

Сейм
4 ч. назад

Кабмин Литвы предлагает Сейму повысить расходы на оборону до 2,52% от ВВП

Билборд на Лиговском проспекте в Петербурге
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
5 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Что такое буква Z: "новая свастика" или кремлевский флешмоб?

Вилюс Шиляускас
6 ч. назад

Глава администрации мэрии Каунаса подозревается во взяточничестве

Война в Украине
7 ч. назад

Политолог: Война в Украине – это новое 11 сентября, отныне изменится все

Дефолт России
8 ч. назад

Агентство Fitch заявило о неизбежности суверенного дефолта России

Открытие первого „McDonalds“ в Москве
8 ч. назад

McDonald's, Starbucks и Coca-Cola приостанавливают работу в России

Российские военные в Украине
7
2022.03.09 08:51

Минобороны РФ признало участие срочников в войне в Украине

обновляется
7
Билборд на Лиговском проспекте в Петербурге
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.03.09 14:02
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Что такое буква Z: "новая свастика" или кремлевский флешмоб?

Война в Украине
ВИДЕО
2022.03.09 16:19
ВИДЕО

Украинский военный эксперт о ходе войны: в режиме агонии последние попытки России продвинуться как можно дальше

Война в Украине
2022.03.09 12:05

Политолог: Война в Украине – это новое 11 сентября, отныне изменится все

Полиция
2022.03.08 20:56

Полиция выясняет обстоятельства появления буквы Z на скульптуре в Вильнюсском районе

Рубли
2022.03.09 08:37

В России запретили обменивать рубли на валюту

Кремль, Москва
2022.03.09 09:42

Литва: спортсменам из России и Беларуси нет места в мировом спортивном сообществе

Москва, Кремль
2022.03.09 16:20

Правительство Литвы предлагает запретить прокремлевские мероприятия

Симонас Крепшта
2022.03.09 10:06

Крепшта: финансовые санкции сравняли Россию с Северной Кореей

С. Тихановская
2022.03.09 08:01

Тихановская: Частично оккупация Беларуси уже произошла