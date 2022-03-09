На этой неделе задержаны два человека, фотографировавшие оружейный завод в Каунасском районе, начато досудебное расследование.

Представитель по печати Департамента полиции Рамунас Матонис в среду информировал BNS, что эти лица подозреваются в незаконном использовании специальной техники для сбора информации.

Задержание было произведено в понедельник.

Задержанным грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до четырех лет.

В деревне Гирайте Каунасского района находится оружейный завод. О задержании лиц, фотографировавших стратегические объекты страны, в том числе и военные, в среду сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Он сказал, что сейчас отмечается активизация действий разведок России и Беларуси. Об этом сообщил в среду и Департамент госбезопасности.