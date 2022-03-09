Новости

2022.03.09 16:20

Правительство Литвы предлагает запретить прокремлевские мероприятия

BNS, LRT.lt2022.03.09 16:20
Москва, Кремль
Москва, Кремль / фото AP

В рамках планов продления чрезвычайного положения (ЧП) по причине продолжающейся войны в Украине, литовское правительство предлагает запретить прокремлевские мероприятия, митинги.

"По существу мы предлагаем запретить различные мероприятия, митинги, похожие мероприятия, на которых непосредственно поддерживается то, что Кремль лживо называет специальной операцией", – заявила в среду на пресс-конференции премьер-министр Ингрида Шимоните.

Поскольку российское вторжение в Украину продолжается, Кабинет министров Литвы рассмотрит в среду предложение о продлении чрезвычайного положения (ЧП) в стране более чем на месяц - до 21 апреля.

Заместитель министра внутренних дел Виталий Дмитриев сообщил BNS, что это предварительная дата, она может незначительно измениться до заседания правительства.

Действующее сейчас ЧП связи с вторжением России в Украину, объявленное в Литве в конце февраля, закончится 10 марта в 24 часов.

Режим чрезвычайного положения позволяет более гибко использовать государственный резерв, усилить охрану государственной границы и прикрытие государственной границы, предусматривает досмотр транспортных средств, лиц и багажа в приграничье.

«Мы немного модифицируем охрану важных для национальной безопасности объектов, реагируя на риски. (...) Мы усилим внимание к охране этих объектов", - сказал Дмитриев BNS.

По его словам, также будет предложено ограничить информацию, распространяемую российскими новостными каналами.

# Литва# Россия# Война в Украине
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Война в Украине
ВИДЕО
19 мин. назад
ВИДЕО

Украинский военный эксперт о ходе войны: в режиме агонии последние попытки России продвинуться как можно дальше

Degalinė
45 мин. назад

В Литве растут цены на бензин - будет ли снижен акциз на топливо?

Сейм
1 ч. назад

Кабмин Литвы предлагает Сейму повысить расходы на оборону до 2,52% от ВВП

Билборд на Лиговском проспекте в Петербурге
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Что такое буква Z: "новая свастика" или кремлевский флешмоб?

Вилюс Шиляускас
4 ч. назад

Глава администрации мэрии Каунаса подозревается во взяточничестве

Война в Украине
4 ч. назад

Политолог: Война в Украине – это новое 11 сентября, отныне изменится все

Дефолт России
5 ч. назад

Агентство Fitch заявило о неизбежности суверенного дефолта России

Открытие первого „McDonalds“ в Москве
5 ч. назад

McDonald's, Starbucks и Coca-Cola приостанавливают работу в России

Симонас Крепшта
6 ч. назад

Крепшта: финансовые санкции сравняли Россию с Северной Кореей

Рубли
6 ч. назад

Рубль "в коме": россияне штурмуют банкоматы

Регистрация украинских беженцев в Литве
2022.03.08 17:21

Украинские беженцы ищут работу в Литве

Чернобыль
6
2022.03.09 08:51

В Украине заявили об угрозе высвобождения радиации на Чернобыльской АЭС

обновляется
6
Полиция
2022.03.08 20:56

Полиция выясняет обстоятельства появления буквы Z на скульптуре в Вильнюсском районе

Война в Украине
2022.03.09 12:05

Политолог: Война в Украине – это новое 11 сентября, отныне изменится все

Рубли
2022.03.09 08:37

В России запретили обменивать рубли на валюту

Кремль, Москва
2022.03.09 09:42

Литва: спортсменам из России и Беларуси нет места в мировом спортивном сообществе

Симонас Крепшта
2022.03.09 10:06

Крепшта: финансовые санкции сравняли Россию с Северной Кореей

С. Тихановская
2022.03.09 08:01

Тихановская: Частично оккупация Беларуси уже произошла

Билборд на Лиговском проспекте в Петербурге
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.03.09 14:02
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Что такое буква Z: "новая свастика" или кремлевский флешмоб?

Рубли
2022.03.09 09:52

Рубль "в коме": россияне штурмуют банкоматы