Правительство Литвы предлагает запретить прокремлевские мероприятия

В рамках планов продления чрезвычайного положения (ЧП) по причине продолжающейся войны в Украине, литовское правительство предлагает запретить прокремлевские мероприятия, митинги.

"По существу мы предлагаем запретить различные мероприятия, митинги, похожие мероприятия, на которых непосредственно поддерживается то, что Кремль лживо называет специальной операцией", – заявила в среду на пресс-конференции премьер-министр Ингрида Шимоните.

Поскольку российское вторжение в Украину продолжается, Кабинет министров Литвы рассмотрит в среду предложение о продлении чрезвычайного положения (ЧП) в стране более чем на месяц - до 21 апреля.

Заместитель министра внутренних дел Виталий Дмитриев сообщил BNS, что это предварительная дата, она может незначительно измениться до заседания правительства.

Действующее сейчас ЧП связи с вторжением России в Украину, объявленное в Литве в конце февраля, закончится 10 марта в 24 часов.

Режим чрезвычайного положения позволяет более гибко использовать государственный резерв, усилить охрану государственной границы и прикрытие государственной границы, предусматривает досмотр транспортных средств, лиц и багажа в приграничье.

«Мы немного модифицируем охрану важных для национальной безопасности объектов, реагируя на риски. (...) Мы усилим внимание к охране этих объектов", - сказал Дмитриев BNS.

По его словам, также будет предложено ограничить информацию, распространяемую российскими новостными каналами.