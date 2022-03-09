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2022.03.09 12:32

Глава администрации мэрии Каунаса подозревается во взяточничестве

BNS, LRT.lt2022.03.09 12:32
Вилюс Шиляускас
Вилюс Шиляускас / Kauno miesto savivaldybės nuotr.

В среду Служба спецрасследований Литвы (ССР) подтвердила, что проводит досудебное расследование, в рамках которого предъявила директору администрации Каунасского городского самоуправления Вилюсу Шиляускасу обвинения во взяточничестве.

"ССР проводит досудебное расследование, в ходе которого директор администрации Каунасского городского самоуправления подозревается во взяточничестве", - сообщила BNS пресс-секретарь службы Рената Кеблене.

«В настоящее время в Каунасском городском самоуправлении проводятся процессуальные действия и обыски. Никакой дополнительной информации пока не предоставляется, чтобы не ставить под угрозу идущее расследование», — добавила она.

BNS пока не удалось связаться с мэром Каунаса Висвалдасом Матийошайтисом и Шиляускасом, телефон директора администрации отключен.

Каунасское городское самоуправление обещает представить комментарий в ближайшее время.

# Литва
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