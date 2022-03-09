Глава администрации мэрии Каунаса подозревается во взяточничестве

В среду Служба спецрасследований Литвы (ССР) подтвердила, что проводит досудебное расследование, в рамках которого предъявила директору администрации Каунасского городского самоуправления Вилюсу Шиляускасу обвинения во взяточничестве.

"ССР проводит досудебное расследование, в ходе которого директор администрации Каунасского городского самоуправления подозревается во взяточничестве", - сообщила BNS пресс-секретарь службы Рената Кеблене.

«В настоящее время в Каунасском городском самоуправлении проводятся процессуальные действия и обыски. Никакой дополнительной информации пока не предоставляется, чтобы не ставить под угрозу идущее расследование», — добавила она.

BNS пока не удалось связаться с мэром Каунаса Висвалдасом Матийошайтисом и Шиляускасом, телефон директора администрации отключен.

Каунасское городское самоуправление обещает представить комментарий в ближайшее время.