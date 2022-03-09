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2022.03.09 11:13

Агентство Fitch заявило о неизбежности суверенного дефолта России

Радио «Cвобода»2022.03.09 11:13
Дефолт России
Дефолт России / Shutterstock.com

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с B до С. Понижение рейтинга до такого уровня говорит о неизбежности суверенного дефолта.

2 марта агентство уже понижало российский рейтинг в иностранной валюте. Но продолжающиеся события вокруг Украины и санкции еще больше подорвали возможность России обслуживать суверенный долг. Об этом говорит указ президента России Владимира Путина о возможности платить кредиторам из списка "недружественных стран" в рублях, считает Fitch.

Агентство предполагает, что жесткие санкции, введённые в отношении Москвы из-за нападения на Украину, несут угрозу для финансовой стабильности России и могут сделать ее неспособной обслуживать госдолг.

Ранее в начале марта кредитный рейтинг России до преддефолтного понизило агентство Moodyʼs. Тогда же рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России с ВВ+ до CCC-. Это нижняя граница спекулятивной категории. Она означает, что риска дефолта можно избежать только при условии благоприятной деловой, финансовой и экономической конъюктур.

Накануне Центробанк России ввёл новые правила обращения с наличной валютой - в условиях беспрецедентных санкций, введённых странами Запада против России в связи с её вторжением на украинскую территорию. Банкам запретят продавать гражданам наличную валюту, а с валютных счетов можно будет снять не более 10 тысяч долларов, остальные средства - в рублях по курсу на день выдачи.

Правила, названные Банком России временными, будут, как утверждается, действовать полгода - с 9 марта по 9 сентября.

В сообщении Центробанка говорится, что все средства клиентов на валютных счетах сохранятся, однако доступ к ним будет ограничен суммой в 10 тысяч долларов. Если вклад номинирован в иной валюте, клиенту всё равно выдадут доллары.

9 марта после открытия торгов на московской бирже после перерыва рубль обновляет исторически низкий курс. После нескольких приостановок и возобновления торгов курс продолжает снижаться. По состоянию на 12 часов дня по Москве доллар стоил 120 рублей, евро — 129,4 рубля.

Во вторник вечером президент США Джо Байден объявил об отказе США от закупок российской нефти. Такое же решение приняла чуть раньше Великобритания. На новости о введении США эмбарго цена нефти марки Brent возросла до $132 за баррель, но затем снизилась до $126. Информационные агентства сообщают, что западные страны рассматривают возможность смягчения санкций против Венесуэлы или Ирана, чтобы сбалансировать рост цен.

Радио "Свобода"

# В мире# Война в Украине
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