Польша готова передать свои МиГ-29 США для поставки их Украине - Пентагон против

На 14-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России.

Глава Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин сообщил об успешном завершении двух этапов эвакуации из Сум. Пять тысяч человек и одна тысяча частных автомобилей находятся в безопасности, заявил он.

США перебросят в Польшу два ЗРК Patriot

По данным ТАСС, США перебросят в Польшу два зенитных ракетных комплекса Patriot, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Европейского командования ВС США Адама Миллера. Данный шаг будет предпринят по предложению польских властей и направлен на противодействие потенциальным угрозам США, их союзникам и территории НАТО, указывается далее.

Война в Украине / UNIAN nuotr.

Польша готова передать свои МиГ-29 США для поставки их Украине



Власти Польши выразили готовность передать США истребители советского производства МиГ-29, которые можно направить Украине. В Пентагоне это предложение Варшавы назвали неприемлемым, сообщает DW.

Польша согласилась передать свои истребители МиГ-29 Соединенным Штатам, с тем чтобы сделать их доступными для Украины. После консультаций между президентом и правительством польские власти готовы немедленно и бесплатно перебросить все свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии и предоставить их в распоряжение правительства США, говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном вечером во вторник, 8 марта.

Вместе с тем Польша попросила США предоставить ей в качестве замены "бывшие в употреблении самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями". Власти в Варшаве выразили готовность немедленно установить условия покупки самолетов и призвали другие страны НАТО, также имеющие МиГ-29, последовать ее примеру.

В документе указывается, что это решение принято в связи с "заявлением госсекретаря США о передаче самолетов Украине".

В Пентагоне сочли предложение Польши неприемлемым



Между тем в Пентагоне раскритиковали предложение Варшавы поставить МиГи США с целью отправки их в Украину. "Мы продолжим консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным логистическим проблемам, связанным с этим предложением Польши, но мы не считаем его приемлемым", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, сделанном вечером того же дня.

Пентагон / Shutterstock nuotr.

По его словам, перспектива того, что истребители, предоставленные в распоряжение США, вылетят с американской базы НАТО в воздушное пространство, в котором воюет Россия, "вызывает серьезные опасения у всего альянса".

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд также выразила удивление по поводу заявления Польши. "Я думаю, что это был неожиданный шаг со стороны поляков", - указала она, выступая в Конгрессе, отметив, что консультации с Польшей по этому вопросу ведутся уже несколько дней.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен указал, что США ищут способы быстро пополнить флот польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты. Ряд американских СМИ ранее сообщали со ссылкой на правительственных чиновников в Вашингтоне, что США могут поставить Польше истребители F-16 американского производства, если Варшава откажется от своих истребителей в пользу Украины.

После нападения российских войск Киев обращался к западным странам с просьбой предоставить Украине истребители, которыми могут управлять украинские пилоты. Россия угрожала странам, в которых будут базироваться украинские боевые самолеты, вовлечением в вооруженный конфликт.



CNN: Россия стремительно теряет свою военную технику в Украине

Война в Украине / AP nuotr.

Россияне уже потеряли от 8 до 10% военной техники, которая была стянута для вторжения в Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные разведки, сообщает Unian.net.

По оценкам США, эта техника сейчас уничтожена или выведена из строя. Речь идет о танках, самолетах, артиллерии и другом военном имуществе.

На прошлой неделе американская разведка сообщала о потерях от 3% до 5% единиц техники РФ в Украине. Украина потеряла такой же процент своего имущества.

Ранее в Минобороны США заявили, что Россия выпустила в Украине более 625 ракет и задействовала почти всю подготовленную боевую мощь.

По состоянию на утро 7 марта было известно, что, по оценкам Пентагона, Российская Федерация с начала войны выпустила по Украине 600 ракет. Кроме того, россияне использовали 95% накопленной на границах мощности.