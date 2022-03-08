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2022.03.08 21:12

Байден запретил поставки российской сырой нефти в США

Deutsche Welle2022.03.08 21:12
Джо Байден
Джо Байден / AP nuotr.

США значительно менее зависимы от импорта российских энергоносителей, чем Европа. В 2021 году российские поставки составили лишь восемь процентов от всего импорта энергоносителей в США.

Президент США Джо Байден объявил о новых мерах "по дальнейшему привлечению России к ответственности за ее неспровоцированную и неоправданную войну против Украины". Выступая в Белом доме в среду, 8 марта, глава государства заявил о запрете на поставки в США сырой нефти из России.

США значительно менее зависимы от импорта российских энергоносителей, чем Европа. В 2021 году российские поставки в размере чуть более 670 тыс. баррелей в сутки составили лишь восемь процентов от всего импорта энергоносителей в США или 3 процента от потребления. Отказ от таких объемов вряд ли можно считать критичным для американской экономики.

Однако американское правительство обеспокоено ростом цены на бензин, усугубившимся из-за войны в Украине и на фоне дискуссии о возможном эмбарго на поставки сырой нефти из России. 6 марта цена галлона (чуть менее 3,8 литра) обычного бензина на американских заправках в среднем превысила четыре доллара (3,68 евро) впервые с 2008 года.

DW

# В мире# Война в Украине
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