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2022.03.08 20:56

Полиция выясняет обстоятельства появления буквы Z на скульптуре в Вильнюсском районе

BNS, LRT.lt2022.03.08 20:56
Полиция
Полиция / D. Umbraso/LRT nuotr.

Литовская полиция выясняет происхождение надписей в виде буквы Z на скульптуре в Вильнюсском районе.

Как сказала BNS представитель вильнюсской полиции Юлия Самороковская, во вторник в 10.03 участник движения сообщил, что скульптура, находящаяся на кольцевом перекрестке на дороге Вевис-Кернаве со всех сторон разрисована этими буквами.

"Сотрудники полиции зафиксировали происшествие, обстоятельства выясняются", - сказала Самороковская.

Буква Z стала символом сторонников российского вторжения в Украину, она замечена на российской военной технике в Украине.

Фотографиями с разрисованной скульптурой в понедельник делились и пользователи социальной сети Facebook, на фотографиях также виден прислоненный к скульптуре православный крест.

# Литва# Война в Украине
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