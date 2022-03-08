Полиция выясняет обстоятельства появления буквы Z на скульптуре в Вильнюсском районе

Литовская полиция выясняет происхождение надписей в виде буквы Z на скульптуре в Вильнюсском районе.

Как сказала BNS представитель вильнюсской полиции Юлия Самороковская, во вторник в 10.03 участник движения сообщил, что скульптура, находящаяся на кольцевом перекрестке на дороге Вевис-Кернаве со всех сторон разрисована этими буквами.

"Сотрудники полиции зафиксировали происшествие, обстоятельства выясняются", - сказала Самороковская.

Буква Z стала символом сторонников российского вторжения в Украину, она замечена на российской военной технике в Украине.

Фотографиями с разрисованной скульптурой в понедельник делились и пользователи социальной сети Facebook, на фотографиях также виден прислоненный к скульптуре православный крест.