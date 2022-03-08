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2022.03.08 17:21

Украинские беженцы ищут работу в Литве

Радио LRT, LRT.lt2022.03.08 17:21
Регистрация украинских беженцев в Литве
Регистрация украинских беженцев в Литве / Stop kadras

По данным Службы занятости, не менее 50-ти военных беженцев из Украины в настоящее время ищут работу в Литве.

По словам представителя Службы Милды Янкаускене, украинцы ищут как квалифицированную, так и неквалифицированную работу. Более четырехсот литовских компаний предлагают работу гражданам Украины, спасающимся от войны.

Для бегущих от войны украинцев в Литве введены упрощенные миграционные процедуры, чтобы предоставить им наилучшие условия для быстрого получения документов, необходимых для проживания и работы в стране.

«Наш долг – всячески помогать жителям Украины, которые спасаются бегством от развязанной Россией войны в их стране. Мы создадим все условия для получения беженцами из Украины документов для проживания и работы в Литве и других необходимых услуг без каких-либо юридических препятствий», — заявила литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.

По ее распоряжению украинцы, не имеющие действующего проездного документа, смогут оформить свидетельство о регистрации иностранца до решения вопроса об их правовом статусе.

Тем временем член правления учреждения «Украинский дом» в Литве Петро Пирогов утверждает, что украинцы, бежавшие из зоны боевых действий, не хотят отдавать своих детей в российские школы и детские сады. Выход он видит в том, что педагоги, которые приезжают в Литву из Украины, могли бы обучать детей, однако пока это не разрешено законом.

Вчера представители украинских детских педагогических сообществ изложили свои предложения на встрече с председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен и заявили, что получили заверения в том, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

# Литва# Война в Украине
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