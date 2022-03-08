Наталия Зверко. Есть ли у нас в кране горячая война

Каждое утро я, просыпаясь, смотрю в окно через узорчатые листья драцены, герани и фикуса Бенджамина и думаю о том, кто я, зачем я и как дальше жить. В 2014 году, когда россияне оторвали у Украины Крым, у меня начались панические атаки. Со временем с ними удалось совладать путем осознанности, но как совладать с вновь вернувшимися 24 февраля 2022 года и не менее осознанными бессилием, болью и отчаяньем?

Как совладать с нежеланием говорить и думать на моем родном русском языке и иметь вообще какое-то отношение к так называемому «русскому миру»? Как совладать с бесконечной жалостью уже не к Украине, а к «мертвой царевне» России, которая продолжает жить по принципу «Язычок помалкивай, я за тебя поплакивал»? Как, наконец, закрутить этот гигантский кран, из которого, по образу, созданному украинской поэтессой из Донецка Ией Кивой, льется горячая и холодная война?

Об этом не только по утрам, но и все дни и ночи напролет спрашивает себя любой мало-мальски думающий, интеллигентный человек, осознающий в подобные переломные моменты истории свою пустячность, и даже больше – пакостность и низкопробность. Мы пишем, строчим, плодим слова, мысли, цитаты. Но кого можно убить словом, думаем мы, оставаясь в стороне? Разве что – другого, такого же чуткого и мнительного интеллигента, но не безумную, братоубийственную машину, которая сметает на своем пути всех и вся.

Даниил Хармс, талантливый российский писатель, абсурдист, которого насмерть задавила эта же совковая машина, написал как-то литературный анекдот: «Однажды Пушкин стрелялся с Гоголем. Пушкин говорит: «Стреляй первый ты. – Как я? Нет, ты! – Ах, я? Нет ты!» Так и не стали стреляться».

Все чаще кажется, что мы, так называемая интеллигенция, не в состоянии выстрелить.

В этом году мы отмечаем 100-летие со дня рождения выдающегося литературоведа, культуролога Юрия Лотмана. Хрупкий, седовласый академик, чем-то похожий на Эйнштейна, – он был интеллектуальной жемчужиной Тартуского университета.



«И точно так же, как земля не вечно родит, так и народ не бесконечно выдвигает таланты. Если насиловать народ, то он тоже устает. Нужно, чтобы национальный организм был здоров, чтобы он сам порождал культуру, свое развитие, а не был бы на постоянном переливании крови», - Юрий Лотман.





Не раз в своих лекциях и трактатах он рассуждал о силе интеллигенции. По его убеждению, сущность интеллигентности – в желании понять другого, в стремлении понять, что другой имеет право быть другим, что он интересен как другой, в нежелании растоптать другого, «одеть его в мундир и сделать его таким, как я, чтобы мне было легко им командовать».

Сила интеллигентности и гуманности обладает огромным запасом, утверждал Лотман, что демонстрирует история, хотя, казалось бы, гуманность и интеллигентность особенно безоружны и беззащитны.

«Интеллигентный человек становится первой жертвой самых разнообразных репрессий, и мы видим, как разного рода диктаторские режимы прежде всего выбирают именно эту группу людей, потом очередь доходит и до других, но прежде всего падают жертвами именно эти люди», – говорил он.

Да, констатирует Лотман, интеллигентность, культура способны противостоять террору, но не бесконечно. Если постоянно вырывать из цепи талант, интеллигентность, на это место сядет хам и будет штамповать подобных себе.

«И точно так же, как земля не вечно родит, так и народ не бесконечно выдвигает таланты. Если насиловать народ, то он тоже устает. Нужно, чтобы национальный организм был здоров, чтобы он сам порождал культуру, свое развитие, а не был бы на постоянном переливании крови», - говорил Лотман.

Эти слова о паразитирующем организме, находящемся на постоянном переливании крови, сегодня шокируют и отрезвляют как никогда. Эти открытые Россией краны из горячей и холодной войны, из горячей и холодной украинской крови – это та подпитка, которая однажды окончательно и бесповоротно отравит сосущий кровь организм. Каждый мало-мальски думающий человек в России и даже за ее пределами должен проснуться и, посмотрев на фикус Бенджамина в окне, отказаться от самообмана и вранья. И не просто подписать петицию или меморандум, но сорвать швы со своих сросшихся за последние десятилетия губ и начать говорить.

Да, природа культуры, интеллигентности живуча, но не бессмертна…

У классика румынской литературы Эжена Ионеско есть замечательная пьеса «Носорог». Она о том, как в стаде остаться человеком. Суть пьесы состоит в том, что любая, даже самая страшная идея, пройдя все стадии принятия, однажды может быть одобрена в обществе.

Ионеско был представителем театра абсурда, в его пьесе люди, спускаясь по эволюционной лестнице вниз, превращались в носорогов. Они сначала ужасались происходящему, а потом, видя вокруг таких же носорогов, постепенно начинали воспринимать ситуацию нормально и даже находили в ней дивиденды.

Очень важно, чтобы все мы, мыслящие люди, где бы мы ни были – в Вильнюсе, Риге, Москве, Архангельске или Берлине, продолжали задаваться «проклятыми» вопросами, продолжали содрогаться от появления в нашем окружении «носорогов», продолжали содрогаться от переливаний украинской крови, отравляющих наши вены, нашли бы в себе силы и ощутили наконец ту необыкновенную силу мысли, слова, а в широком смысле - интеллигентности, о которой и говорил Юрий Лотман.