США: Украина крайне эффективно использует военную помощь

На тринадцатый день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России.

Военная помощь Украине поступает из 15 государств мира, заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби на брифинге. Этот груз доходит до украинских военнослужащих, которые "используют его крайне эффективно", подчеркнул он.



Российские силы продолжают наносить прямые удары по коридорам эвакуации, сообщило министерство обороны Великобритании. По сведениям ведомства, это привело к гибели нескольких мирных жителей при попытке эвакуации из Ирпеня.

(3/3) Russia continues to directly target evacuation corridors, resulting in the death of several civilians whilst trying to evacuate Irpin. Due to heavy fighting in the town, it has reportedly been without heat, water or electricity for several days. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 7, 2022

Всемирный банк утвердил новый пакет помощи Украине



Всемирный банк утвердил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на сумму 723 млн долларов.

Война в Украине / AP nuotr.

Это первый из шагов, предпринимаемых финансовой организацией с целью помочь справиться с "далеко идущими человеческими и экономическими последствиями" кризиса, заявил президент банка Дэвид Малпасс.



"Репортеры без границ" призывают Германию принять российских журналистов



По сведениям журналистского портала "Агентство", с начала войны в Украине Россию покинули более 150 сотрудников независимых СМИ. "Репортеры без границ" просят правительство ФРГ предоставить им защиту.

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" в понедельник, 7 марта, обратилась к федеральному правительству Германии с призывом без проволочек принять журналистов, которые вынуждены были бежать из России. По данным портала "Агентство", с начала вторжения в Украину в изгнании оказались не менее 150 работников российских СМИ.

Война в Украине / AP nuotr.

"Своими драконовскими мерами цензуры Кремль вынудил большое число независимых журналистов бежать за границу после начала нападения на Украину", - заявил в Берлине глава "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr). "Федеральное правительство Германии, а также правительства соседних стран должны принять работников СМИ без лишней бюрократии и предложить им защиту. Мы пытаемся поддержать смелых журналистов, которые все еще работают в России, среди прочего, намерением использовать больше серверов в сети анонимизации Tor, и в настоящее время расширяем свои обязательства в этой сфере", - пояснил он.

Как сообщил ранее в тот же день находящийся в изгнании информационый портал "Агентство", с начала российского вторжения в Украину около 150 журналистов покинули РФ, в том числе почти весь московский офис редакции Meduza, а также ряд сотрудников радио "Эхо Москвы", "Новой газеты" и телекомпании "Дождь".



Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении боевых действий в Украине использовать информацию и данные "только из официальных российских источников", пригрозив штрафом по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Кроме того, российские власти запрещают СМИ называть боевые действия в Украине войной, настаивая на использовании термина "спецоперация". В связи с этим принято решение о ликвидации радиостанции "Эхо Москвы", о прекращении работы заявила телекомпания "Дождь", заблокированы сайты российских и зарубежных СМИ, включая DW, "Медузу", "Радио Свобода", BBC. Кроме того, Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Википедии".