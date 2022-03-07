В Беларуси закончился третий раунд переговоров России и Украины

В Беловежской пуще в Беларуси закончился третий раунд российско-украинских переговоров.

Ключевым вопросом стало обсуждение гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей с украинских территорий, находящихся под обстрелом. По словам возглавлявшего российскую делегацию Владимира Мединского, Москва надеется, что с завтрашнего дня коридоры заработают.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров".

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Обсуждалось также прекращение огня и боевых действий. Украинская делегация отметила, что по этим вопросам на сегодняшний день результатов нет.

Владимир Мединский также заявил, что переговоры не оправдали ожидания России: "Мы приехали с проектами документов. Украинская сторона забрала их на изучение, подписать не удалось". Встречи представителей будут продолжены.



В ООН сообщили о 406 погибших среди мирного населения в Украине



По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала российского вторжения в Украине погибли более 400 мирных жителей, еще 801 человек получил ранения. Реальные цифры могут быть еще выше.

Война в Украине / AP nuotr.

С начала российского вторжения в Украину в результате военных действий погибли 406 человек среди мирного населения, среди них - 27 детей. Такие данные в понедельник, 7 марта, привели в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR).

По его данным, еще 801 мирный житель получил ранения, в том числе - 42 ребенка. Данные о погибших и пострадавших приводятся за период с начала российского вторжения 24 февраля до полуночи 6 марта. Фактические цифры могут быть значительно выше, отметили в управлении.

Большинство погибших и получивших ранения стали жертвами применения оружия взрывного действия, в частности - артиллерии и гранатометов. Мирное население также пострадало в результате авиаударов, указали в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

В Германии призвали начать расследование против Путина



Ранее Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение на самом высоком уровне расследования преступлений, совершенных после вторжения России в Украину, и привлечение к ответственности виновных в нарушении прав человека. Международный уголовный суд в Гааге тем временем уже начал расследование возможных военных преступлений в Украине, совершенных после 2014 года.

С. Шойгу и В. Путин / AP nuotr.

Бывший министр юстиции ФРГ Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger) призвала федеральную прокуратуру начать расследование в отношении Владимира Путина. По ее словам, "абсолютно неясно", предстанет ли российский президент перед судом и будет ли осужден. Однако важно, чтобы все представители военно-политических структур России, ответственные за войну в Украине, знали, что расследование ведется и им угрожает арест.





