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2022.03.07 21:11

В Беларуси закончился третий раунд переговоров России и Украины

Радио «Cвобода», Deutsche Welle2022.03.07 21:11
Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

В Беловежской пуще в Беларуси закончился третий раунд российско-украинских переговоров.

Ключевым вопросом стало обсуждение гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей с украинских территорий, находящихся под обстрелом. По словам возглавлявшего российскую делегацию Владимира Мединского, Москва надеется, что с завтрашнего дня коридоры заработают.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров".

Обсуждалось также прекращение огня и боевых действий. Украинская делегация отметила, что по этим вопросам на сегодняшний день результатов нет.

Владимир Мединский также заявил, что переговоры не оправдали ожидания России: "Мы приехали с проектами документов. Украинская сторона забрала их на изучение, подписать не удалось". Встречи представителей будут продолжены.

В ООН сообщили о 406 погибших среди мирного населения в Украине

По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала российского вторжения в Украине погибли более 400 мирных жителей, еще 801 человек получил ранения. Реальные цифры могут быть еще выше.

Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

С начала российского вторжения в Украину в результате военных действий погибли 406 человек среди мирного населения, среди них - 27 детей. Такие данные в понедельник, 7 марта, привели в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR).

По его данным, еще 801 мирный житель получил ранения, в том числе - 42 ребенка. Данные о погибших и пострадавших приводятся за период с начала российского вторжения 24 февраля до полуночи 6 марта. Фактические цифры могут быть значительно выше, отметили в управлении.

Большинство погибших и получивших ранения стали жертвами применения оружия взрывного действия, в частности - артиллерии и гранатометов. Мирное население также пострадало в результате авиаударов, указали в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

В Германии призвали начать расследование против Путина

Ранее Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение на самом высоком уровне расследования преступлений, совершенных после вторжения России в Украину, и привлечение к ответственности виновных в нарушении прав человека. Международный уголовный суд в Гааге тем временем уже начал расследование возможных военных преступлений в Украине, совершенных после 2014 года.

С. Шойгу и В. Путин
С. Шойгу и В. Путин / AP nuotr.

Бывший министр юстиции ФРГ Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger) призвала федеральную прокуратуру начать расследование в отношении Владимира Путина. По ее словам, "абсолютно неясно", предстанет ли российский президент перед судом и будет ли осужден. Однако важно, чтобы все представители военно-политических структур России, ответственные за войну в Украине, знали, что расследование ведется и им угрожает арест.



Война в Украине
Война в Украине
С. Шойгу и В. Путин
# В мире# Война в Украине
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