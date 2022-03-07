В Беларуси закончился третий раунд переговоров России и Украины

В Беловежской пуще в Беларуси закончился третий раунд российско-украинских переговоров.
Ключевым вопросом стало обсуждение гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей с украинских территорий, находящихся под обстрелом. По словам возглавлявшего российскую делегацию Владимира Мединского, Москва надеется, что с завтрашнего дня коридоры заработают.
Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров".
Обсуждалось также прекращение огня и боевых действий. Украинская делегация отметила, что по этим вопросам на сегодняшний день результатов нет.
Владимир Мединский также заявил, что переговоры не оправдали ожидания России: "Мы приехали с проектами документов. Украинская сторона забрала их на изучение, подписать не удалось". Встречи представителей будут продолжены.
В ООН сообщили о 406 погибших среди мирного населения в Украине
По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала российского вторжения в Украине погибли более 400 мирных жителей, еще 801 человек получил ранения. Реальные цифры могут быть еще выше.
С начала российского вторжения в Украину в результате военных действий погибли 406 человек среди мирного населения, среди них - 27 детей. Такие данные в понедельник, 7 марта, привели в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR).
По его данным, еще 801 мирный житель получил ранения, в том числе - 42 ребенка. Данные о погибших и пострадавших приводятся за период с начала российского вторжения 24 февраля до полуночи 6 марта. Фактические цифры могут быть значительно выше, отметили в управлении.
Большинство погибших и получивших ранения стали жертвами применения оружия взрывного действия, в частности - артиллерии и гранатометов. Мирное население также пострадало в результате авиаударов, указали в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.
В Германии призвали начать расследование против Путина
Ранее Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение на самом высоком уровне расследования преступлений, совершенных после вторжения России в Украину, и привлечение к ответственности виновных в нарушении прав человека. Международный уголовный суд в Гааге тем временем уже начал расследование возможных военных преступлений в Украине, совершенных после 2014 года.
Бывший министр юстиции ФРГ Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger) призвала федеральную прокуратуру начать расследование в отношении Владимира Путина. По ее словам, "абсолютно неясно", предстанет ли российский президент перед судом и будет ли осужден. Однако важно, чтобы все представители военно-политических структур России, ответственные за войну в Украине, знали, что расследование ведется и им угрожает арест.