Блинкен: в Литву дополнительно прибудут 400 американских военных

Находящийся с визитом в Вильнюсе госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что в Литве будут дополнительно дислоцированы 400 американских военных.

"Дополнительно 400 военных из боевой группы Первой бронебригады США в ближайшие дни прибудут в Литву", – заявил Блинкен на совместном брифинге с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

Это дополнительное развертывание увеличит контингент американских войск в Литве примерно до тысячи человек.

В настоящее время на полигоне Пабраде в Швенчёнисском районе дислоцировано около 500 американских солдат.