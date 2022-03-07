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2022.03.07 12:34

Блинкен: в Литву дополнительно прибудут 400 американских военных

BNS, LRT.lt2022.03.07 12:34
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен / E. Blaževič/LRT nuotr.

Находящийся с визитом в Вильнюсе госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что в Литве будут дополнительно дислоцированы 400 американских военных.

"Дополнительно 400 военных из боевой группы Первой бронебригады США в ближайшие дни прибудут в Литву", – заявил Блинкен на совместном брифинге с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

Это дополнительное развертывание увеличит контингент американских войск в Литве примерно до тысячи человек.

В настоящее время на полигоне Пабраде в Швенчёнисском районе дислоцировано около 500 американских солдат.

# Литва
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