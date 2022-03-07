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2022.03.07 11:27

Трехъязычная дискуссия на Радио ЛРТ: как оценивать праздники, имеющие советское происхождение?

LRT.lt2022.03.07 11:27
Праздник 8 марта
Праздник 8 марта / Shutterstock.com

После того, как президент России В. Путин начал войну в Украине, часть жителей Литвы призывает либо не отмечать 8-ое марта, либо заменять тюльпаны, которые обычно дарят женщинам, подсолнухами, ставшими символом борьбы Украины за свободу.

В то же время поляки и русские Литвы все еще широко отмечают 23 февраля – День защитника Отечества (изначально назывался День Красной Армии), ставший в Советском Союзе Мужским днем. Каковы истоки празднования этих двух праздников? Как современное общество должно оценивать их – комментарии экспертов в трехъязычной дискуссии редакции Национальных общин Радио ЛРТ. Передача на литовском, русском и польском языках будет транслироваться в понедельник, 7 марта, в 14:00.

Трехъязычная дискуссия на Радио ЛРТ
Трехъязычная дискуссия на Радио ЛРТ / E. Blaževič nuotr. / LRT.lt

В передаче принимают участие историк Альвидас Никжентайтис, журналист Олег Ерофеев и профессор Института международных отношений и политологии Вильнюсского Университета Наталья Арлаускайте. Трехъязычную дискуссию ведут журналисты редакции департамента национальных общин Радио ЛРТ Эвелина Мокшецка и Моника Юшкявичюте-Муравьева.

Каждый год жители Литвы отмечают Международный женский день, но в обществе возникает немало дискуссий о том, как реагировать на то, что 8 марта стал праздничным днем в советское время. Хотя 23 февраля в России называют Днем защитника Отечества, в Литве в этот день женщины покупают мужчинам гвоздики, на кладбищах чтят память погибших российских солдат.

Трехъязычная дискуссия
Трехъязычная дискуссия / E. Blaževič nuotr. / LRT.lt

«Мы стараемся внести ясность и взглянуть на эти даты с исторической и политической точки зрения. Поэтому мы решили задать вопросы о том, как реагировать на так называемые Женский и Мужской дни, отмечать их или нет, в формате трехъязычной дискуссии, которые мы начали в прошлом году. Хотя передача была записана за несколько дней до войны, начатой Россией на Украине, эти события только усилили актуальность темы», - говорит глава Службы новостей Департамента Радио ЛРТ Довиле Явинскайте.

Передача на литовском, польском и русском языках, трансляция на портале в сопровождении субтитров. Трехъязычную дискуссию о праздновании 23 февраля и 8 марта слушайте в понедельник в 14:00 на LRT KLASIKА и в видеоформате на портале LRT.lt.

Праздник 8 марта
Трехъязычная дискуссия на Радио ЛРТ
Трехъязычная дискуссия
# Литва# Война в Украине
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