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2022.03.07 07:38

Видеосервис TikTok приостанавливает работу в России

Радио «Cвобода»2022.03.07 07:38
TikTok
TikTok / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Видеосервис TikTok приостанавливает работу в России, сообщается в твитере компании. Решение объясняется новым российским законом о "фейках" о военных действиях армии РФ в Украине. Пользователям из России будет запрещено загружать новый контент и вести прямые трансляции. Для них останется доступной только функция переписки.

Администрация TikTok подчеркнула, что другого выбора у неё не было, поскольку на кону "безопасность сотрудников и пользователей", но что речь идёт о временной приостановке работы.

"Мы продолжим оценивать меняющиеся обстоятельства в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью возобновить наши услуги", - сказано в сообщении TikTok.

Закон о наказании за распространение "заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ" и "дискредитацию использования российских войск" был принят в России в ускоренном порядке 4 марта. Нарушителям закона грозит как административная, так и уголовная ответственность, максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.

После введения закона российские власти заблокировали в стране социальные сети Facebook и Twitter, а также десятки независимых СМИ, некоторые из которых - в частности, телеканал "Дождь" и издание Znak.com - объявили о прекращении своей работы.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия# Война в Украине
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