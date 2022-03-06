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2022.03.06 21:24

В Литву прибыл глава американской дипломатии Э. Блинкен

BNS2022.03.06 21:24
Прибытие Энтони Блинкена в Литву
Прибытие Энтони Блинкена в Литву / E. Blaževič/LRT nuotr.

В воскресенье вечером в Литву прибыл глава американской дипломатии Энтони Блинкен. До этого он посетил Бельгию, Польшу, Молдову, Эстонию и Латвию, чтобы подтвердить приверженность Вашингтона линии на поддержку Украины.

В Вильнюсе Э. Блинкен встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните и министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом.

Как проинформировало посольство США в Вильнюсе, Э. Блинкен обсудит с литовскими руководителями «совместные усилия по поддержке Украины, укреплению НАТО, продвижению демократии и прав человека, а также по углублению экономического и энергетического сотрудничества».

Прибытие Энтони Блинкена в Литву
Прибытие Энтони Блинкена в Литву / E. Blaževič/LRT nuotr.

По словам посла Соединенных Штатов Америки Роберта С. Гилкриста, визит госсекретаря США подчеркивает солидарность этой страны с Литвой и другими союзниками по НАТО перед лицом российской агрессии в Украине.

«Это демонстрирует наше тесное сотрудничество в области безопасности и экономических отношений, общие демократические ценности и межчеловеческие связи, которые гарантируют, что наша дружба и в будущем останется столь же крепкой», – сказал посол.

В ответ на войну России против Украины НАТО пообещала усилить свои вооруженные силы в Восточной Европе, особенно в странах Балтии, Польше и Румынии.

Прибытие Энтони Блинкена в Литву
Прибытие Энтони Блинкена в Литву
# Литва# Война в Украине
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