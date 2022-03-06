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2022.03.06 20:34

Антивоенная конференция в Вильнюсе: “Закрыть небо над Украиной”

DW2022.03.06 20:34
Война в Украине
Война в Украине / UNIAN nuotr.

Европейские политики и представители российской политэмиграции собрались в литовской столице, чтобы обсудить, как помочь Украине противостоять российской агрессии. Репортаж DW.

Нужно сделать все возможное, чтобы помочь Украине выстоять в войне и найти практические решения по противодействию властям России - таким был лейтмотив антивоенной конференции, которая состоялась 5 марта в Вильнюсе. На мероприятии, которое организовал Форум свободной России, выступило около 20 общественных деятелей из России, Беларуси и Литвы.

Призыв к НАТО закрыть небо над Украиной

Открывая конференцию, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин назвал происходящее в Украине трагедией и полномасштабной войной. “Мы с коллегами по форуму подумали, что было бы правильно собраться и обсудить текущий момент, последствия происходящего и, конечно, найти практические решения: будь то координация помощи украинским беженцам или координация действий российской и белорусской оппозиции по давлению на путинский режим”.

Первым с докладом выступил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, который сейчас находится в Киеве. Он подробно рассказал о текущей военной ситуации в Украине, выразил восхищение стойкостью украинцев и уверенно заявил, что Украина победит. “Я даже не ожидал, что все так будет. В страну вернулось около 70 тысяч мужчин, чтобы защищать ее. В эти дни самые длинные очереди были у военкоматов: люди становились в них, чтобы записаться в тероборону”.

Говоря о том, что нужно украинцам и чем может помочь российская диаспора, Пономарев назвал приоритетом убеждение западного сообщества в необходимости создать бесполетную зону над Украиной. Страны НАТО отвергают эту идею, агрументируя свой отказ тем, что это будет означать прямой вооруженный конфликт с Россией. "Я считаю, что в эту точку надо бить, - уверен Пономарев. - Американское руководство воспринимает это решение как опасное, но нужно учитывать ситуацию с украинскими АЭС. Вводя бесполетную зону, вы защищаете жизни европейцев, жизни ваших людей”.

Гарри Каспаров
Гарри Каспаров / AP nuotr.

О необходимости закрыть небо над Украиной говорил и российский оппозиционер Гарри Каспаров. “Нужно говорить о спасении жизней украинцев, которые дорого платят за ошибки Запада и медлительность НАТО в решении о бесполетной зоне над Украиной, - считает он. - Если небо закроют, то я сомневаюсь, что российские власти найдут летчиков, готовых выйти в небо и встретить самую мощную авиацию в мире”. По его мнению, Запад должен предпринять решительные шаги в противодействии России.

Этот тезис поддерживает и российский общественный деятель Евгения Чирикова. “Украина отдувается за нас всех. Наша задача - сделать все возможное, чтобы Украина получала нормальное ПВО, нормальные истребители, и закрыть небо над Украиной. Украинская диаспора в Эстонии обратилась с петицией создать бесполетную зону над Украиной”, - рассказала Чирикова.

"Бороться внутри России с помощью информации"

Рассуждая о способах противодействия режиму Владимира Путина внутри России, Евгения Чирикова отметила, что не стоит полагаться на общественный протест, ведь наиболее активных или посадили, или убили, или выдавили из страны. “Сейчас все усилия надо направить на прорыв информационной блокады, - считает она. - Распространяйте листовки, распространяйте информацию как угодно. Они заблокировали Facebook - так нужно создать миллион сайтов, которые заблокировать будет уже не так просто”.

4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook и Twitter, а также сайты целого ряда независимых СМИ, включая Deutsche Welle, BBC, "Медузу" и "Радио Свобода". 1 марта по требованию российской Генпрокуратуры был заблокирован сайт телеканала "Дождь", а радио "Эхо Москвы" - отключено от эфира.

Среди своих приоритетов участники конференции также отметили работу с военными, их матерями и женами. “Российская армия слабо идейно мотивирована, присутствует страх. Бегство может стать массовым и мы должны ускорить этот процесс - нужно создавать памятки - как срочнику “откосить” от контракта, как контрактнику уволиться и не пойти на смерть”, - предлагает социолог Игорь Эйдман. Также он считает, что на военных можно воздействовать через их родных, объясняя им реальное положение дел на войне в Украине.

О работе с военнослужащими Беларуси говорила и главред белорусского портала “Хартия 97” Наталья Радина, ведь белорусская сторона содействует российской агрессии, а также есть слухи о планируемом полномасштабном вступлении Беларуси в войну. “У военных забирают телефоны, но иногда дают связаться с родственниками, поэтому мы стараемся через них доносить информацию, убеждать не воевать с Украиной,” – рассказала журналистка. По ее словам, настроения в армии Беларуси критические: белорусы не хотят воевать с украинцами.

"Это конец путинского режима": участники конференции о перспективах России

Важное место на антивоенной конференции было отведено дискуссии о будущем России и о том, с какими последствиями страна столкнется в результате войны с Украиной. Депутат литовского сейма Жигимантас Павиленис категорично заявил, что это “конец путинского режима”. “Все черты пройдены. Путин грозит нам ядерным оружием, и миром это воспринимается очень серьезно, ведь он выполняет то, чем угрожает,” - заявил политик.

Для противостояния российским властям он предложил создать организацию “Европа без Путина”, в которой свои силы объединили западные страны и российская оппозиция.

Оппозиционный политик Леонид Гозман, который подключился к конференции из Москвы, поделился мнением, что нынешний политический режим не имеет длительных перспектив выживания. “Власти недооценивают удар, который получает система в результате массового отъезда людей, - считает эксперт. - Я звоню знакомым и первый вопрос - ты где? Я не боюсь, что режим сменится. Я боюсь, что наша страна погибнет. Это будет распад и создание новых государств, и боюсь, что распад России будет страшным и с кровью”.

"Если планы Путина в Украине реализуются, страны Балтии - следующие"

Довольно часто на антивоенной конференции звучали призывы к Западу действовать более решительно, особенно в контексте угроз Владимира Путина о применении ядерного оружия. По мнению участников, если не остановить Россию в Украине сейчас, то дальше с агрессией могут столкнуться страны Балтии. “Если планы Путина в отношении Украины реализуются, то следующим шагом будет Балтия, - уверен Гарри Каспаров. - Он угрожает, он хочет тотального конфликта”. По словам Натальи Радиной из "Хартии 97", Запад должен понимать, что без уничтожения диктаторских режимов Беларуси и России не может быть безопасности в Европе.

Эмануэлис Зингерис
Эмануэлис Зингерис / E. Genio/LRT nuotr.

Литовский политик Эмануэлис Зингерис в ответ на “денацификацию Украины”, которую хочет осуществить Путин, предложил провести “деКГБизацию России”. “Ядерное рычание должно быть встречено ответом, что мы его слышим и готовы к сопротивлению. Российские войска нужно отбить в нужном месте: каждый метр украинской территории означает метр демократического мира,” - отметил Зингерис.

Результатом работы антивоенной конференции стала резолюция, обращенная к странам Запада. “Мы призываем западные страны, в первую очередь США, резко усилить свое военное присутствие в регионе и прекратить разговоры о том, что военная конфронтация с Россией невозможна. Если Путин хочет конфронтации, она неизбежна. Поэтому сейчас очень важно, чтобы ресурсы НАТО были максимально полно подготовлены к любой провокации,” – убеждены участники конференции.

DW

Война в Украине
Гарри Каспаров
Эмануэлис Зингерис
# Литва# Война в Украине
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