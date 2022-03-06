Новости

2022.03.06 15:24

Более 1500 человек задержано в России на акциях против вторжения в Украину

Радио «Cвобода»2022.03.06 15:24
Акция протеста в России
Акция протеста в России / AP nuotr.

В России в воскресенье, 6 марта, проходят акции против вооружённого вторжения России на территорию Украины. На них, по последним данным задержаны более полутора тысяч человек.

В Москве идут задержания на Манежной площади в центре города и подходах к ней. Правозащитницу Светлану Ганнушкину, которой сегодня исполняется 80 лет, задержали возле метро "Театральная". На Манежной площади задернжан член совета правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов. Он стоял с плакатом "Украине — мир, России — свободу".

В Третьяковском проезде у Птичьей башни полицейские окружили протестующих, нескольких человек повалили на землю и попытались оттащить. Часть людей прорвалась и выбежала из оцепления.

Автозак с задержанными в Москве врезался в столб. О пострадавших пока не сообщается.

В Санкт-Петербурге массово задерживают участников антивоенного митинга и случайных прохожих. У Гостиного двора, где ежедневно проходили антивоенные митинги, выступает оркестр МВД. Полиция по громкой связи предупреждает о действующих ограничениях против коронавируса.

В Петербурге протестующие разделились на несколько колонн, одна из них идет возле Исаакиевского собора.

В Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие. После этого полиция начала задержания.

В Иркутске собравшиеся пошли маршем. Участники акции пели песню "Пусть всегда будет солнце". Задержаны несколько человек.

Почти 100 человек, включая журналистов с редакционным заданием, задержаны в Новосибирске.

В Санкт-Петербурге художники вышли на пленэр и стали писать картины, используя цвета украинского флага.

В Томске в антивоенной акции участвовали около 100 человек, 20 из них задержали полицейские. Оставшиеся протестующие пошли шествием в сторону городской администрации.

В Перми полиция задержала человека с плакатом "Нет войне".

В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.

Более тысячи человек протестовали против агрессии России в отношении Украины в Алматы. Люди скандировали "Да здравствует Украина", "Нет войне", "Путин, Гаага, тюрьма!".

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Война в Украине. Уничтоженная школа в Житомире
2 мин. назад

Хроника путинской войны против Украины. СНБО создал сайт с данными российских военнопленных

Китай
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Поможет ли России "лучший друг"? Как Китай реагирует на вторжение в Украину

Марш украинских радикалов
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Что не так с тезисом "у власти в Украине фашисты"? Фактчек Би-би-си

Пункт тестирования на COVID-19 в Вильнюсе
5 ч. назад

В Литве зарегистрировано 3 524 случаев коронавируса, скончались 14 человек

Война в Украине
"Русская улица" 23
5 ч. назад
"Русская улица"

Страшный сон. Политики и люди культуры – о российском вторжении в Украину

23
Подбитая российская военная техника
5 ч. назад

Министерство обороны России приказало уничтожать тела своих военных, погибших в Украине (документ)

Литовско-белорусская граница
6 ч. назад

В субботу пограничники развернули 4 мигрантов, пытавшихся нелегально проникнуть в Литву

Война России в Украине
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
7 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Иностранцы и украинцы: кто вернулся воевать за Украину? (видео)

Максим Галкин и Алла Пугачева
7 ч. назад

В Архангельске сдают билеты на Галкина после его слов против войны

Вильнюсский железнодорожный вокзал
7 ч. назад

Литва разрешит гражданам ЕС высаживаться с транзитных калининградских поездов

Война в Украине
5
2022.03.05 23:23

Хроника путинской войны: В минобороны России заявили о возобновлении наступления в Украине

5
Война в Украине. Уничтоженная школа в Житомире
2022.03.06 15:40

Хроника путинской войны против Украины. СНБО создал сайт с данными российских военнопленных

Вильнюсский железнодорожный вокзал
2022.03.06 08:15

Литва разрешит гражданам ЕС высаживаться с транзитных калининградских поездов

Мария Захарова
2022.03.06 00:37

Захарова: «Предупреждаем страны Балтии об ответственности за антироссийский психоз»

Подбитая российская военная техника
2022.03.06 09:43

Министерство обороны России приказало уничтожать тела своих военных, погибших в Украине (документ)

Максим Галкин и Алла Пугачева
2022.03.06 08:20

В Архангельске сдают билеты на Галкина после его слов против войны

Война в Украине
"Русская улица" 23
2022.03.06 10:05
"Русская улица"

Страшный сон. Политики и люди культуры – о российском вторжении в Украину

23
Китай
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.03.06 12:50
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Поможет ли России "лучший друг"? Как Китай реагирует на вторжение в Украину

Владимир Путин
2022.03.05 17:24

Путин заявил, что не планирует вводить военное положение

Война России в Украине
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.03.06 08:28
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Иностранцы и украинцы: кто вернулся воевать за Украину? (видео)