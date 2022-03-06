Новости

2022.03.06 10:11

В Литве зарегистрировано 3 524 случаев коронавируса, скончались 14 человек

LRT.lt2022.03.06 10:11
Пункт тестирования на COVID-19 в Вильнюсе
Пункт тестирования на COVID-19 в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным департамента статистики, из 3 524 человек, заразившихся коронавирусом в минувшие сутки, 2 989 человек заболели впервые, 531 – во второй и 4 – в третий раз.

14 скончавшихся человек принадлежали к возрастным группам 70-99 лет. 10 из них не были непривиты или были привиты не полностью.

По данным департамента статистики Литвы, за последние сутки любой какой-либо одной дозой вакцины были привиты 84 человека.

С начала пандемии общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 9 318 244 человек, а общее количество умерших от COVID-19 составило 8 512 человек.

14-дневный коэффициент первичной заражаемости коронавирусом сократился в Литве до уровня 2 498,1 случая на 100 тыс. жителей, 7-дневный показатель положительных диагностических тестов составил 47,50 процента.

# Литва
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