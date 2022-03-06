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2022.03.06 12:50

Поможет ли России "лучший друг"? Как Китай реагирует на вторжение в Украину

BBC News
BBC News Русская служба2022.03.06 12:50
Китай
Китай / фото Shutterstock.com

Китай не поддержал Россию, когда ООН голосовала за резолюцию с осуждением вторжения в Украину, несмотря на то, что китайский лидер Си Цзиньпин называл Владимира Путина "лучшим другом", а российский президент отвечал взаимностью. Но и против вторжения Китай выступать не стал.

Какие интересы преследует Китай сейчас и сможет ли Россия в условиях жестких западных санкций улучшить свое положение за счет сближения с Пекином? Би-би-си поговорила об этом с политологами и экономистами.

Вместе против Запада

На этой неделе Генеральная ассамблея ООН голосовала за резолюцию с осуждением военного вторжения России в Украину.

В документе было прописано требование к Москве немедленно прекратить боевые действия. Китай воздержался.

"Китай не высказался против, что было бы расценено как явная поддержка позиции России. Но с другой стороны, Китай и не выступил за. Я думаю, что в ближайшей перспективе Китай будет стараться взвесить все риски и возможности, все "за" и "против" и по-максимуму стараться сохранять стратегическую неопределенность по этому вопросу", — считает китаист Леонид Ковачич.

Несмотря на сдержанную реакцию официальных лиц, китайские социальные сети остались в восторге от последних публичных выступлений Владимира Путина. В его выступлении китайцы услышали главное: эта "специальная операция" — борьба с Западом.

Видео с переводом речи Путина стало вирусным, а в социальной сети Weibo — китайском аналоге "Твиттера" — у хэштега #putin10000wordsspeechfulltext (то есть "полный текст речи Путина") было больше миллиарда просмотров за первые 24 часа. В то время как весь западный мир осудил вторжение в Украину, пользователи китайского интернета приветствовали Путина и военные действия.

Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин / фото AP

Намного осмотрительнее вело себя китайское правительство — оно отказалось назвать происходящее "вторжением" и осуждать его. Но и одобрять действия Москвы Пекин не спешит.

В день, когда российские войска начали наносить удары по украинской территории, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин значительную часть своего ежедневного брифинга потратила на критику США, обвинив Вашингтон в "проведении блоковой политики для создания конфронтации и разделения на основе идеологии". Заодно она добавила, что Китай и Россия "действуют ответственно, поддерживая международную безопасность и стабильность".

Прямого ответа на вопрос, считает ли Китай российскую "спецоперацию" вторжением, Хуа Чуньин так и не дала.

Китай, с одной стороны, стремится сохранить, а возможно даже расширить стратегическое партнерство с Россией, но при этом ему важно не слишком уж приближаться к Москве — это повысит риск ввода санкций против самого Пекина, говорит Би-би-си американский эксперт Брэдли Джардин.

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# Война в Украине# В мире
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