Хроника путинской войны. США дают "зеленый свет" членам НАТО, если они решат предоставить Украине истребители

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". Хроника событий воскресенья, 6 марта (время вильнюсское).

22:21

Путин и Ротенберг сняты со всех должностей в Международной федераций дзюдо

Владимир Путин / фото AP

Международная федерация дзюдо (IJF) объявила, что президент РФ Владимир Путин и российский бизнесмен Аркадий Ротенберг отстранены от всех должностей, занимавшихся ими в IJF.

22:12

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прокомментировала потери РФ в войне в Украине. "Мы видим, как сотни российских солдат погибают каждый день", - утверждает она. Слова постпреда приводит американская телекомпания ABC. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков 2 марта говорил о 498 погибших и 1597 раненых российских военных.

21:57

В Харькове повреждена телебашня, сообщил председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов. "Временно телетрансляция приостановлена", - цитирует его агентство УНИАН.

21:51

Украина приостановила экспорт мяса, овса, гречки, сахара

Украина приостановила экспорт мяса, ржи, овса, гречки, сахара, проса и пищевой соли. Это следует из постановления на сайте правительства от 5 марта.

21:47

Минцифры РФ поручено подготовить "первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры", завил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его слова приводятся на сайте правительства РФ. Как указали в Минцифры, "многие сайты сейчас размещаются на непрофессиональных площадках". "Яндекс", "Ростелеком" и "В контакте" готовы предоставить свои публичные облака для максимально быстрого переезда сайтов, отметили в ведомстве.

Как уточняет издание "Коммерсант", госсайтам и порталам необходимо до 11 марта перейти на использование DNS-серверов (domain name system - система доменных имен, обеспечивает связь адреса сайта с его IP. - Ред), находящихся в России. В Минцифры "Коммерсанту" заявили, что эти меры необходимы для защиты от кибератак: "В телеграмме для госорганов изложен набор простейших рекомендаций по кибергигиене, которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами". В России не планируется отключение интернета "изнутри", говорят в министерстве.

21:27

Spotify: Подписка Premium больше не доступна в России

Шведский стриминговый сервис Spotify объявил, что подписка Premium больше не доступна в России из-за "новых внешних ограничений", связанных с приостановкой работы платежных систем Visa и Mastercard в РФ. Уведомление размещено на сайте сервиса.

21:12

Американская PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's и другими, временно закрывает свои магазины и приостанавливает все коммерческие операции в РФ и Беларуси с 7 марта. Об этом компания сообщила в LinkedIn.

20:55

TikTok приостанавливает работу в России

Китайский TikTok приостанавливает работу в России из-за нового закона, "который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за "фейки", дискредитирующие российскую армию, и призывы к санкциям против России". Платформа временно убирает возможность прямых трансляций и загрузки новых видео, чтобы обезопасить своих сотрудников и пользователей.

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority. — TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022

20:49

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна в дальнейшем "станет независимой от российского газа". Кроме того, Дания в этом году проведет голосование о присоединении к общей оборонной политике ЕС. Около 30 лет назад датчане отказались от этого участия. Глава кабмина Дании также сообщила, что Копенгаген ослабит бюджетные ограничения для наращивания расходов на оборону.

20:34

Кинокритик Долин покинул Россию

Кинокритик Антон Долин написал в Telegram, что покинул Россию. Он отметил, что перед отъездом на двери его квартиры нарисовали символ Z. "Смысл ясен: "Мы знаем, где живет твоя семья, берегись", - написал Долин. Кинокритик уверен, что его мессенджеры подверглись взлому. "Причин несколько. Хотя в реальности только одна - преступная война в Украине, инициированная руководством РФ", - объяснил он свой отъезд. При этом Долин добавил, что у него и его семьи "нет никаких видов на жительство, вторых паспортов, заграничных рабочих контрактов, отложенных денег... и вообще "запасных аэродромов" и "перспективных планов". "Пока мы в Латвии на "Артдокфесте". Дальше будет видно", - добавил он.

20:20

В 59 городах России на антивоенных акциях 6 марта задержаны более 4870 человек, передал правозащитный портал "ОВД-Инфо".

20:14

American Express приостанавливает операции в России и Беларуси

American Express (AE) приостанавливает операции в России и Беларуси "в свете продолжающейся необоснованной атаки России на народ Украины". "Карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут действительны в торговых точках или банкоматах в России", - говорится на сайте AE.

19:58

Использование аэродромной сети третьих стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт", заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

19:49

Danone приостанавливает все инвестпроекты в России

Французская продовольственная группа Danone сообщила, что приостанавливает все инвестиционные проекты в России. В компании также указали, что один из двух ее заводов в Украине закрыт после вторжения РФ. В России Danone выпускает продукцию, в частности, под брендом "Простоквашино".

19:36

Главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического Большого театра России Туган Сохиев покинул свой пост. Он также уйдет с должности музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы. По его словам, такое решение связано с невозможностью выбора между российскими и французскими музыкантами на фоне войны в Украине. "Не могу видеть, как мои коллеги - дирижеры, актеры, певцы, танцоры, режиссеры - подвергаются угрозам, неуважительному обращению и становятся жертвами "культуры отмены", - цитирует Сохиева издание ClassicalMusicNews.Ru. Музыкант выразил уверенность, что "народы Франции и России связаны исторически, культурно, духовно и музыкально".

19:25

В РФ заблокировали сайты изданий "Сноб", "Republic, "Медиазона"

Медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) прекращает работу своего бюро в России. Кроме того, в РФ заблокировали сайты изданий "Сноб", "Собеседник", Republic, "Медиазона", "7×7", "Агентство". Об этом сообщила правозащитная организация "Роскомсвобода", которая следит за обновлением реестра запрещенных Роскомнадзором сайтов.

⚡️Продолжается массовая блокировка медиа в России 👉👉 https://t.co/Te3aMQp3CN



❌ Заблокированы сайты изданий:

🔹Сноб

🔹Собеседник

🔹Republic

🔹Медиазона

🔹7х7

🔹Агентство

🔹Региональные медиа

🔹Украинские ресурсы

🔹и другие



❗️Многие внесены по маске «*.» — со всеми поддоменами pic.twitter.com/adm70KE8PA — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) March 6, 2022

19:15

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Украина сообщила ему, что персонал Запорожской АЭС подчиняется приказам российских сил, взявших объект под контроль на минувшей неделе. МАГАТЭ со ссылкой на украинскую сторону передало, что российские военные отключили на объекте ряд мобильных сетей и интернет, поэтому достоверная информация с АЭС не может быть получена по обычным каналам. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины отмечает, что у нее начались серьезные проблемы со связью при общении с персоналом, обслуживающим АЭС, указали в МАГАТЭ.

18:59

Блинкен: США дают "зеленый свет" членам НАТО, если они решат предоставить Украине истребители

США дают "зеленый свет" странам - членам НАТО, если они решат предоставить Украине истребители. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит в Twitter журналисты программы Face the Nation телеканала CBS. Комментарий последовал через день после обращения президента Украины Владимира Зеленского к членам Конгресса США.

.@SecBlinken: The U.S. has given the “green light” to NATO countries if they choose to provide fighter jets to Ukraine, one day after President Zelensky made a plea to members of Congress to provide them during a Saturday Zoom call. https://t.co/liDkdNCAFI pic.twitter.com/3vHqk6YzQe — Face The Nation (@FaceTheNation) March 6, 2022

18:37

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил озабоченность в связи с возможно готовящимся нападением на Одессу. Об этом сообщили в Елисейском дворце. Макрон также подчеркнул, что выход из сложившейся ситуации должен быть найден посредством переговоров и что ядерные объекты Украины должны быть защищены.

Le Président @EmmanuelMacron s’est entretenu cet après-midi avec le Président Vladimir Poutine. Il a partagé sa préoccupation sur les risques pour la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires qui résultent de l’invasion militaire russe en Ukraine.https://t.co/47vAdn00JA — Élysée (@Elysee) March 6, 2022

18:25

МИД Швеции рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ

МИД Швеции рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ. Об этом сообщила глава ведомства Анн Линде в Twitter. "Из-за серьезной и непредсказуемой ситуации с безопасностью в указанных регионах МИД сегодня принял решение рекомендовать воздержаться от любых поездок в Россию. Рекомендация действительна до дальнейшего уведомления", - написала Линде.

Med anledning av det allvarliga och oförutsägbara säkerhetsläget i den vidare regionen har UD idag beslutat om att avråda från alla resor till Ryssland. Avrådan gäller tills vidare.https://t.co/VTfZTvR0os — Ann Linde (@AnnLinde) March 6, 2022

18:10

Город Ирпень в Киевской области Украины отрезан от газоснабжения после попадания снаряда в газопровод, сообщил глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба.

18:03

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Лондон будет работать с партнерами над предоставлением Киеву дополнительных средств для обороны. Политики обсудили ухудшение гуманитарной ситуации в Украине.

17:53

Премьер Украины подписал запрос о прекращении членства РФ и Беларуси в МВФ и ВБ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подписал официальный запрос о прекращении членства РФ и Беларуси в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке (ВБ). Глава кабмина также попросил поддержки у G7.

17:47

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Кроме того, подписан еще один закон об административных штрафах "за нарушение правил использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств".

17:34

Число задержанных на антивоенных акциях в России с 24 февраля достигло 11345, сообщил в Twitter правозащитный портал "ОВД-Инфо". По его данным, только за 6 марта в 49 городах РФ задержаны свыше 2976 человек.

17:19

Председатель ЕК призвала к расследованию возможных военных преступлений России

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала к расследованию возможных военных преступлений России в Украине. "Считаю, что нам необходимо тщательное расследование этого вопроса", - отметила она в интервью американскому телеканалу CNN. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь в эфире передачи State of the Union канала CNN заявил: "Мы видели очень правдоподобные сообщения о преднамеренных нападениях на гражданских лиц", что может представлять собой военное преступление. По его словам, подобные происшествия будут тщательно документироваться.

17:07

"В этой войне Европа сплачивается", - считает канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Об этом свидетельствует единый санкционный ответ на российскую атаку, а также готовность принять беженцев из Украины", - отметил он в Twitter. Шольц указал, что провел беседу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Ясно одно: вместе мы помогаем тем, кто ищет убежища от войны. И мы держимся вместе!" - добавил он.

Es ist gut und eben nicht selbstverständlich, dass alle EU-Staaten gemeinsam, schnell und unbürokratisch Kinder, Frauen und Männer aufnehmen. Klar ist: Wir helfen gemeinsam denjenigen, die vor dem Krieg Zuflucht suchen. Und wir halten zusammen! (2/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 6, 2022

16:47

Эфир BBC World News в России прекращен, сообщила в Twitter журналистка телекомпании Мегха Мохан.

BBC World News has been taken off air in Russia. https://t.co/7EXoW1G5Jz was blocked a few days ago. pic.twitter.com/sI5K3q4pCw — Megha Mohan (@meghamohan) March 6, 2022

16:37

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Fox News назвала Россию "террористическим государством". "Это - террористическое государство, и мы должны относиться к РФ как к террористическому государству", - уверена Маркарова. Она также повторила призыв к США предоставить Украине системы ПВО и другие вооружения.

16:27

Зеленский: Аэропорт под Винницей разрушен в результате ракетного удара

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аэропорт под Винницей разрушен в результате ракетного удара. "Мне только что доложили про ракетный удар по Виннице - 8 ракет. Наша мирная Винница никогда и ничем не угрожала России. Ракетный удар - жесткий, циничный, полностью разрушен аэропорт", - сказал Зеленский. "Закройте небо над Украиной... Сделайте гуманитарную воздушную зону без ракет, без авиабомб, - отметил украинский лидер. - Это ответственность и политиков мира, и западных лидеров".

Разрушенный аэропорт Винницы / фото мэра Винницы Сергея Моргунова

16:25

По данным правозащитного информационного проекта "ОВД-Инфо", на акциях протеста против войны в Украине, проходящих в полусотне городов России, задержано свыше 2575 человек. Между тем, по оценкам МВД РФ, в Москве в несогласованной с властями акции приняли участие около 2,5 тыс. человек, задержаны 1,7 тыс., в Санкт-Петербурге задержаны 750 из 1,5 тыс. участников.

16:13

Эвакуация жителей из Мариуполя не состоялась

Эвакуация жителей из Мариуполя в Донецкой области 6 марта не состоялась из-за обстрелов российскими военными. Об этом написал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Telegram. "Эвакуационная колонна с местным населением так и не смогла сегодня выехать за пределы Мариуполя: россияне начали перегруппировку сил и мощные обстрелы города. Вывозить людей в таких условиях крайне опасно", - отметил он.

16:55

В центре Берлина - акция против войны в Украине

Как передает корреспондент DW, в центре Берлина, в районе Бебельплац, стартовала акция против войны в Украине. На площади собрались около 1000 человек. Число протестующих продолжает расти. Один из пришедших, врач берлинcкой клиники Charite, сказал DW: "То, что происходит, - военное преступление. Это - конец для России. Но для начала - это конец для Украины, если подобное (военные действия. - Ред) будут продолжаться".

15:28

Приостановка "спецоперации" РФ в Украине возможна "только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", настаивает российский президент Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Комментарий последовал в преддверии очередного раунда переговоров Москвы и Киева 7 марта.

14:38

Уполномоченная Рады: С начала вторжения погибли 38 детей

По данным уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, на 6 марта в результате действий российских военных с начала вторжения в стране погибли 38 детей и еще 71 ребенок пострадал. Как уточнила она в своем Telegram-канале, эти данные не являются окончательными, поскольку установить точную информацию о количестве убитых и раненых жителей города Мариуполя Донецкой области и города Ирпень в Киевской области пока невозможно.

14:20

Культовая британская рок-группа Deep Purple поддержала Украину и украинский народ, а также вернула автограф, некогда полученный от бывшего премьер-министра и президента РФ Дмитрия Медведева, называющего себя ее большим поклонником. На своих страницах в соцсетях музыканты сообщили, что являются аполитичной группой, но не тогда, "когда украинских друзей убивают, чтобы удовлетворить психопатические амбиции российского лидера".

14:05

Митинг против российского вторжения в Украину состоялся в крупнейшем городе Казахстана Алматы. По оценкам местных журналистов, на него вышли несколько тысяч человек с плакатами "Нет войне", "Руки прочь от Украины", "Stop Putler". Практически все пришли на митинг с украинскими флагами. Люди выкрикивали лозунг "Путин капут!" Полиция не разгоняла протестную акцию, поскольку она была согласована с властями.

13:40

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайты правозащитного проекта "Медиазона", Vot Tak (русскоязычного проекта польского Belsat TV), уральского издания "Лентачел и "7x7". Свои действия, сообщает правозащитный проект "Сетевые свободы" группы "Агора", надзорное ведомство объясняет тем, что освещение войны в Украине заблокированными ресурсами "формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка".

13:15

Посольство ФРГ в ЮАР в непривычно резкой форме отреагировало на сообщения посольства РФ в Twitter с благодарностью южноафриканцам, поддержавшим Россию, которая, "как и 80 лет тому назад, борется с нацизмом в Украине". "То, что Россия делает в Украине, - это уничтожение безвинных детей, женщин и мужчин ради собственной выгоды. Это определенно не борьба с нацизмом". Позор всем, кто покупается на это. (К несчастью, мы своего рода эксперты по нацизму)", - заявили немецкие дипломаты.

Sorry, but we can't stay silent on this one, it's just far too cynical. What 🇷🇺 is doing in 🇺🇦 is slaughtering innocent children, women and men for its own gain. It's definitely not "fighting Nazism". Shame on anyone who's falling for this. (Sadly, we're kinda experts on Nazism.) — Germany in SA (@GermanEmbassySA) March 5, 2022

13:00

Количество мирных жителей Украины, ищущих защиты в Германии от российской агрессии, значительно возросло. По данным Федерального министерства внутренних дел, к воскресенью полиция зарегистрировала 37 786 украинских беженцев - почти на 10 000 больше, чем днем ранее. При этом, как пояснили в МВД ФРГ, фактическое количество беженцев из Украины, въехавших в Германию, может быть значительно выше, в том числе из-за отсутствия пограничного контроля на границах с Польшей. По данным пограничников, в Польшу с начала войны прибыло около 922 400 беженцев из Украины. Только 5 марта пересекли границу 129 000 человек. Как указали в агентстве ООН по делам беженцев УВКБ ООН, к пятнице Украину покинули более 1,3 млн человек.

12:42

Совет национальной безопасности и обороны Украины создал сайт "Оккупант", на котором в оперативном режиме предоставляется информация о военнопленных вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию страны. С помощью сервиса родственники смогут связаться с представителями Минобороны Украины.

12:07

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила несколько атак на медицинские центры в Украине, при которых погибло и было ранено множество людей. Другие подобные инциденты расследуются, - написал в своем Twitter глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус. Он указал, что нападения на медучреждения и медработников является нарушением международного гуманитарного права.

.@WHO has confirmed several attacks on health care in #Ukraine, causing multiple deaths and injuries. Additional reports are being investigated. Attacks on healthcare facilities or workers breach medical neutrality and are violations of international humanitarian law. #NotATarget https://t.co/Wdc2jeoHIB — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 6, 2022

По состоянию на 6 марта, в результате российской агрессии выведены из строя 34 больницы на территории Украины, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

11:50

Германия поставляет гуманитарную помощь населения Украины с помощью "железнодорожного моста". Как заявил в интервью изданию Bild am Sonntag федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг (Volker Wissing), государственный концерн Deutsche Bahn "в больших объемах собирает гуманитарную помощь от производителей и оптовых торговцев по всей Германии. Затем формируются контейнерные поезда и доставляют помощь в Украину по железной дороге".

11:33

Российские войска открыли огонь во время попытки эвакуации гражданского населения из расположенного в окрестностях Киева города Ирпень. Как сообщил корреспондент "Радио Свобода", погибли по меньшей мере три человека, в том числе двое детей. Еще один человек пострадал, его состояние тяжелое. Никаких договоренностей о гуманитарных коридорах на время эвакуации не было.

Тяжелые кадры. Это эвакуация из Ирпеня, города в окрестностях Киева. Город покидают даже те, кто не может ходить. Никаких договоренностей о гуманитарных коридорах не было и боевые действия продолжались https://t.co/przLUY2rL1 pic.twitter.com/k1NMuCQn3V — DW на русском (@dw_russian) March 6, 2022

11:05

Минобороны РФ отчиталось о действиях российской армии в Украине. По данным ведомства, высокоточным дальнобойным оружием атакована и выведена из строя украинская авиабаза в Староконстантинове. Был также уничтожен подконтрольный Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. За минувшие сутки российские военные, по данным Минобороны РФ, сбили 10 украинских самолетов и вертолетов.

10:52

Офис Генпрокурора Украины совместно с партнерами создал единую платформу сбора доказательств преступлений РФ, которые будут использованы в международных судах и трибуналах и национальных судах

10:40

Генштаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях российских войск в живой силе и технике. "С 24 февраля по 6 марта общие потери личного состава российских войск в Украине ориентировочно составили более 11 000 человек", - отмечается в сообщении.

Россия признает потери своей армии в ходе боевых в Украине, но никаких данных не приводит уже несколько дней.

10:25

Горадминистрация Мариуполя объявила о достижении соглашения о временном прекращении огня с 10 утра до 21 часа по местному времени. Как указывается в сообщении, эвакуацию гражданского населения планируется начать в полдень.

10:08

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о необходимости создания в Украине лагерей для российских военнопленных. "Будем принимать решение организовывать централизованное содержание пленных по всем законам Женевской конвенции, со всеми требованиями, которых, кстати, довольно много и они не простые, довольно сложные. Но речь уже идет о лагерях, потому что такое количество пленных. Как задержанных или арестованных их держать не удается", - сказал он.

В то же время известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону предложил не выпускать пленных российских военных, а использовать их на восстановлении разрушенных войной домов в Украине. "Эти дома, которые разрушены, надо же строить. Это долгая история. Я бы этих пленных оттуда не выпускал бы, чтобы они работали там как проклятые, как немцы", - считает артист.

Вахтанг Кикабидзе / фото - Wikipedia

09:52

Министерство иностранных дел ФРГ призвало находящихся в России немцев к сдержанности в социальных сетях в связи с принятием в РФ закона об уголовной ответственности за "фейки" об использовании российских вооруженных сил. "В связи с этим новым законом в РФ даже частные высказывания в социальных сетях могут быть сопряжены с непредсказуемыми личными рисками", - говорится в официальным предупреждении МИД ФРГ. Внешнеполитическое ведомство Германии рекомендовало немцам покинуть Россию.

09:35

Как сообщает ГСЧС Украины, в результате ракетных и авиационных ударов по Житомирской области в городе Коростене разрушены 10 частных жилых домов (один человек погиб, пять получили травмы (из них один ребенок); из подвала загоревшегося гаража спасли пять детей. На местной железной дороге, также подвергшейся нападению с воздуха, поврежден тепловоз, две электрички, два пассажирских вагона. Также 15 частных жилых домов разрушены в Овруче. Погибших и травмированных пока нет.

09:10

В России задерживают участников антивоенных акций

Жители разных городов России продолжают акции против вторжения в Украину. Как сообщает правозащитный проект ОВД-инфо в своем Telegram-канале, российские силовики 6 марта уже задержали 15 протестующих в Новосибирске и одного в Иркутске.

08:34

В Харькове 6 марта может быть открыт гуманитарный коридор. Об этом заявил член украинской делегации на переговорах с Россией, глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

08:19

Правительство Чили отозвало приглашения, которые были направлены российским компаниям для участия в международной выставке военной и авиационно-космической техники FIDAE

07:35

В России расширят список "недружественных государств"

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым правительство России в двухдневный срок должно определить перечень "иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия". В документе, в частности, отмечается. что российские организации смогут выплачивать долги кредиторам из недружественных стран не в евро или долларах, а в российских рублях.

07:23

Три тысячи американских добровольцев готовы войти в состав международного батальона для защиты Украины от российского вторжения. Об этом сообщила медиакомпания "Голос Америки" со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне. По данным диппредставительства, среди них - ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках. Всего в Украину направляются более 16 тыс. иностранных добровольцев. Уже прибыли граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Израиля.

07:00

Ситуация в Украине меняет "всю политическую мировую сцену", последствия ощутят на себе многие страны, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Kurir. "Это тектонические проблемы. Это очень тяжелые проблемы для нас, и у нас, и у других будет очень много проблем", - предупредил он. По его словам, из-за произошедшего Сербия, например, не сможет ввозить коксующийся уголь из Украины и железо из России, также ожидается нехватка пшеницы и муки. При этом Вучич назвал безответственным участие в акциях в поддержку как России, так и Украины. 4 марта в Белграде прошли митинг и шествие в поддержку российских действий.

06:35

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Берлине с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В ходе встречи, которая длилась полтора часа, Беннет рассказал о результатах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). По его словам, стороны договорились продолжать поддерживать тесные контакты. Общая цель по-прежнему заключается в том, чтобы "как можно скорее" положить конец войне в Украине, отметил Хебештрайт.

Am Abend hat sich @Bundeskanzler Scholz mit dem iraelischen Premierminister @naftalibennett getroffen. Gemeinsames Ziel bleibt es, den Krieg in der #Ukraine so schnell wie möglich zu beenden. Daran werde man mit aller Kraft arbeiten. https://t.co/OaJiN9N66U pic.twitter.com/4LDN2S8RVA — Steffen Hebestreit (@RegSprecher) March 6, 2022

06:10

Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 при условии, что взамен получит от США истребители F-16, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. Как отмечается, сделка находится на стадии обсуждения между США и их партнерами в НАТО. Подобный обмен техникой должен быть одобрен руководством как в Вашингтоне, так и в Варшаве.

05:45

Российские войска намерены захватить дамбу Каневской гидроэлектростанции (ГЭС) в Черкасской области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По его данным, армия РФ продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Николаева, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, а также создании сухопутного коридора из оккупированного Крыма.

05:15

"Радио Свобода" приостановило работу в России

Медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), признанная в России СМИ - "иностранным агентом", сообщила о приостановке деятельности на территории РФ. В качестве причин этого решения называются дело о банкротстве, возбужденное местными налоговыми органами в отношении российского подразделения РСЕ/РС, усиление давления на журналистов со стороны полиции и новый закон, который предусматривает уголовную ответственность за "фейки" о действиях российских военнослужащих.

"Это не то решение, которое было принято РСЕ/РС по собственному желанию, а решение, которое было навязано нам посягательством режима Путина на истину", - заявил президент РСЕ/РС Джейми Флай, слова которого приводятся в пресс-релизе. Компания планирует продолжать освещать "катастрофическое вторжение России в соседнюю страну", но делать это за пределами России. О приостановке освещения событий на территории РФ ранее заявило и американское информационное агентство Bloomberg. Также приостанавливает любые репортажи из России британская вещательная корпорация BBC.

04:40

Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways с 6 марта приостанавливают полеты во все города России. В пресс-службе AZAL сообщили, что это, в частности, обусловлено "последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанными с санкциями" в отношении РФ. "Отсутствие возможности полноценного страхования при совершении международных полетов создает необоснованные риски для граждан наших стран, авиакомпаний и других юридических лиц", - отмечается в сообщении. 5 марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, использующим самолеты, зарегистрированные в иностранных реестрах, с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта приостановить рейсы в Россию из стран, присоединившихся к санкциям.

04:20

Венгрия хочет сохранить поставки российского газа

Поставки российского газа имеют важное значение для Венгрии, и страна хочет их сохранить, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в интервью изданию Veszprémi Naplóban. Он отметил, что более 80 процентов потребления природного газа в Венгрии приходится на импорт из России по сравнению с 40 процентами в Европе. В этой связи министр выразил полное несогласие с предложением венгерской оппозиции отказаться от закупок российского газа. По его словам, в таком случае в Венгрии не было бы "ни отопления, ни промышленности, а значит, не было бы рабочих мест и компании разорились бы".

04:00

Президент США Джо Байден позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить дальнейшее введение санкций в отношении России за ее вторжение в Украину, а также предоставление Киеву военной, гуманитарной и экономической помощи со стороны Вашингтона. В заявлении Белого дома говорится, что в ходе беседы, которой продолжалась около получаса, политики также затронули тему переговоров между Россией и Украиной. Других подробностей не сообщается. Зеленский написал в своем Twitter-аккаунте, что в повестке дня были "вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ".

У межах постійного діалогу провів чергову розмову з @POTUS. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2022

03:45

Власти Канады призвали сограждан покинуть Россию, "пока еще есть коммерческий транспорт", отметив, что условия безопасности непредсказуемы и могут ухудшиться без уведомления. "Способность нашего посольства предоставлять консульские услуги в России может быть сильно ограничена", - говорится в сообщении канадского МИДа. Канада, как и многие другие западные страны, ввела санкции против России после ее вторжения в Украину.

03:25

Госдепартамент США рекомендовал американцам, находящимся в России, "незамедлительно" покинуть страну. Ранее на этой неделе гражданам США рекомендовалось рассмотреть такую возможность. Кроме того, Госдеп вновь предостерег американцев от поездок в Россию "в связи с неспровоцированным и неоправданным нападением российских вооруженных сил на Украину". Ведомство также указывает на "возможность преследования граждан США" со стороны российских органов безопасности, "ограниченную способность посольства США оказывать содействие" и резкое сокращение числа рейсов между двумя странами.

02:50

Мэр Мариуполя сообщил об усилении обстрелов

Российские войска усилили обстрел Мариуполя, сообщил мэр города Вадим Бойченко в эфире украинского телевидения в ночь на воскресенье. "Город в блокаде", - сказал он, добавив, что вражеские самолеты над городом сбрасывали бомбы. По словам Бойченко, под обстрел также попали жители, прибывшие 5 марта к гуманитарным коридорам для эвакуации. Ранее в Украине обвинили российскую армию в нарушении режима прекращения огня и срыве эвакуации.

02:30

Германия примет всех спасающихся от войны в Украине людей, независимо от их национальности. Такое заявление сделала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 6 марта. "Мы хотим спасти жизни. Это не зависит от паспорта", - подчеркнула политик. По словам Фезер, ограничений на число принимаемых беженцев из Украины вводиться не будет.

02:10

США обещают Украине дополнительную помощь

Владимир Зеленский сообщил, что пообщался с американским миллиардером Илоном Маском. Он поблагодарил его за поддержку Украины "словами и действиями", а также анонсировал поставку новой партии терминалов Starlink. "На следующей неделе мы получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов. Обсудили возможные космические проекты. Но об этом - уже после после окончания войны", - написал Зеленский в своем аккаунте в Twitter.

Поговорив з @elonmusk. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорили можливі космічні проекти 🚀. Але про це – вже після завершення війни. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

01:50

Американские законодатели в разговоре по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещали стране, подвергнувшейся нападению России, дополнительную помощь в размере 10 млрд долларов, пишет агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, в ходе беседы лидер демократического большинства Сената Конгресса США Чак Шумер заверил украинского президента в том, что демократы и республиканцы "усердно работают" над принятием пакета помощи. После переговоров сенатор-республиканец Стив Дэйнс сообщил телеканалу Fox News, что законодатели США единодушны в поддержке Украины. Зеленский также призвал Конгресс ужесточить санкции в отношении Москвы, в том числе в нефтегазовом секторе. Однако Белый дом пока исключает такой шаг, опасаясь еще большего роста цен на нефть, который ударит по американским потребителям.

01:30

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявило, что член украинской делегации, ведущей переговоры с Россией, Денис Киреев погиб во время выполнения специальной задачи. Кроме Киреева, при выполнении специальных задач погибли еще два сотрудника ГУР Минобороны Украины - Алексей Доля и Валерий Чибинеев, отмечено в том же сообщении.

Ранее информагентство "Українськi новини" сообщило, что Дениса Киреева убили сотрудники СБУ, у которых имелись сведения о его измене, во время задержания в Киеве. Аналогичную информацию распространил также целый ряд других украинских СМИ.

01:10

МВФ рассмотрит запрос Украины на экстренное финансирование



Американские платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке операций в России на фоне вторжения страны в Украину. В пресс-релизе Visa сообщается, что начиная с этого момента компания будет работать с клиентами и партнерами в РФ, чтобы прекратить все транзакции в ближайшие дни. После этого "все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в РФ", говорится в сообщении. Аналогичный пресс-релиз выпустила Mastercard, отметив "беспрецедентный характер нынешнего конфликта и неопределенность экономической обстановки".

00:50

Запрос Украины о предоставлении ей экстренного финансирования в размере 1,4 млрд долларов будет вынесен на рассмотрение Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) на следующей неделе, говорится в заявлении МВФ. Кроме того, фонд ведет переговоры о вариантах финансирования с властями соседней Молдовы. В заявлении отмечается, что война в Украине уже привела к повышению цен на энергоносители и зерновые, вынудила более 1 миллиона человек покинуть страну, а также спровоцировала беспрецедентные санкции против России. "Хотя ситуация остается крайне нестабильной, а перспективы выглядят чрезвычайно неопределенными, экономические последствия уже весьма серьезные, - пишет МВФ. - Продолжающаяся война и связанные с ней санкции также окажут сильное воздействие на глобальную экономику".

[4/4] The ongoing war & associated sanctions will have a severe impact on the global economy. We are continuing to assess the evolving situation & provide timely policy advice, financial support, and technical assistance to our members.

Full statement👇👇https://t.co/HXuv5qNS2V — IMF (@IMFNews) March 5, 2022

00:30

Российская авиакомпания Royal Flight с 5 марта остановила полеты из РФ в связи с санкциями, который Евросоюз ввел против страны за ее вторжение в Украину. "В связи с введенными Европейским Союзом ограничительными мерами, начиная с 00:00 05.03.22 воздушные перевозки пассажиров из России прекращаются", - говорится в заявлении авиаперевозчика. О приостановке рейсов за границу ранее также объявили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, Nordwind и Azur Air. Это связано, в частности, с риском задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у иностранных авиакомпаний. По состоянию на декабрь 2021 года размер флота компании составлял 13 самолетов Boeing различных моделей. Все они находились в лизинге.

00:10

Кабинет министров Украины установил мораторий на выполнение денежных и имущественных обязательств перед Россией и связанными с ней лицами, следует из правительственного постановления от 3 марта. Запрет объясняется обеспечением защиты национальных интересов Украины. Мораторий действует на отчуждение, передачу в залог и любые другие действия, которые могут повлечь изъятие недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, транспортных средств, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания лицами, связанными с Россией.

23:40

Президент России Владимир Путин подписал указ о въезде, пребывании и выезде из РФ иностранных граждан с территорий самопровозглашенных "ЛНР", "ДНР" и Украины, сообщает пресс-служба Кремля. Согласно документу, с 5 марта иностранные граждане и лица без гражданства могут въезжать в Россию с территории Украины и самопровозглашенных "народных республик" Донбасса без оформления визы по действующим и истекшим удостоверениям личности. Лица, въехавшие в РФ по упрощенной схеме, имеют право находиться на территории страны до 15 дней, говорится в указе.

23:20

Президент США Джо Байден обратился к гражданам РФ, заявив, что он не верит в то, что россияне хотят войны, которая сейчас идет в Украине. "Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные узы", - приводит слова Байдена пресс-служба Госдепартамента США на своей странице в Twitter.

.@POTUS message to the people of Russia: “I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine — a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture.” pic.twitter.com/ExXYyoFxN0 — Department of State (@StateDept) March 5, 2022

Хронику военных событий субботы, 5 марта, читайте здесь