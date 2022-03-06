Хроника путинской войны против Украины. СНБО создал сайт с данными российских военнопленных

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". Хроника событий воскресенья, 6 марта (время вильнюсское).

14:38

По данным уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, на 6 марта в результате действий российских военных с начала вторжения в стране погибли 38 детей и еще 71 ребенок пострадал. Как уточнила она в своем Telegram-канале, эти данные не являются окончательными, поскольку установить точную информацию о количестве убитых и раненых жителей города Мариуполя Донецкой области и города Ирпень в Киевской области пока невозможно.

14:20

Культовая британская рок-группа Deep Purple поддержала Украину и украинский народ, а также вернула автограф, некогда полученный от бывшего премьер-министра и президента РФ Дмитрия Медведева, называющего себя ее большим поклонником. На своих страницах в соцсетях музыканты сообщили, что являются аполитичной группой, но не тогда, "когда украинских друзей убивают, чтобы удовлетворить психопатические амбиции российского лидера".

14:05

Митинг против российского вторжения в Украину состоялся в крупнейшем городе Казахстана Алматы. По оценкам местных журналистов, на него вышли несколько тысяч человек с плакатами "Нет войне", "Руки прочь от Украины", "Stop Putler". Практически все пришли на митинг с украинскими флагами. Люди выкрикивали лозунг "Путин капут!" Полиция не разгоняла протестную акцию, поскольку она была согласована с властями.

13:40

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайты правозащитного проекта "Медиазона", Vot Tak (русскоязычного проекта польского Belsat TV), уральского издания "Лентачел и "7x7". Свои действия, сообщает правозащитный проект "Сетевые свободы" группы "Агора", надзорное ведомство объясняет тем, что освещение войны в Украине заблокированными ресурсами "формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка".

13:15

Посольство ФРГ в ЮАР в непривычно резкой форме отреагировало на сообщения посольства РФ в Twitter с благодарностью южноафриканцам, поддержавшим Россию, которая, "как и 80 лет тому назад, борется с нацизмом в Украине". "То, что Россия делает в Украине, - это уничтожение безвинных детей, женщин и мужчин ради собственной выгоды. Это определенно не борьба с нацизмом". Позор всем, кто покупается на это. (К несчастью, мы своего рода эксперты по нацизму)", - заявили немецкие дипломаты.

Sorry, but we can't stay silent on this one, it's just far too cynical. What 🇷🇺 is doing in 🇺🇦 is slaughtering innocent children, women and men for its own gain. It's definitely not "fighting Nazism". Shame on anyone who's falling for this. (Sadly, we're kinda experts on Nazism.) — Germany in SA (@GermanEmbassySA) March 5, 2022

13:00

Количество мирных жителей Украины, ищущих защиты в Германии от российской агрессии, значительно возросло. По данным Федерального министерства внутренних дел, к воскресенью полиция зарегистрировала 37 786 украинских беженцев - почти на 10 000 больше, чем днем ранее. При этом, как пояснили в МВД ФРГ, фактическое количество беженцев из Украины, въехавших в Германию, может быть значительно выше, в том числе из-за отсутствия пограничного контроля на границах с Польшей. По данным пограничников, в Польшу с начала войны прибыло около 922 400 беженцев из Украины. Только 5 марта пересекли границу 129 000 человек. Как указали в агентстве ООН по делам беженцев УВКБ ООН, к пятнице Украину покинули более 1,3 млн человек.

12:42

Совет национальной безопасности и обороны Украины создал сайт "Оккупант", на котором в оперативном режиме предоставляется информация о военнопленных вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию страны. С помощью сервиса родственники смогут связаться с представителями Минобороны Украины.

12:07

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила несколько атак на медицинские центры в Украине, при которых погибло и было ранено множество людей. Другие подобные инциденты расследуются, - написал в своем Twitter глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус. Он указал, что нападения на медучреждения и медработников является нарушением международного гуманитарного права.

.@WHO has confirmed several attacks on health care in #Ukraine, causing multiple deaths and injuries. Additional reports are being investigated. Attacks on healthcare facilities or workers breach medical neutrality and are violations of international humanitarian law. #NotATarget https://t.co/Wdc2jeoHIB — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 6, 2022

По состоянию на 6 марта, в результате российской агрессии выведены из строя 34 больницы на территории Украины, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

11:50

Германия поставляет гуманитарную помощь населения Украины с помощью "железнодорожного моста". Как заявил в интервью изданию Bild am Sonntag федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг (Volker Wissing), государственный концерн Deutsche Bahn "в больших объемах собирает гуманитарную помощь от производителей и оптовых торговцев по всей Германии. Затем формируются контейнерные поезда и доставляют помощь в Украину по железной дороге".

11:33

Российские войска открыли огонь во время попытки эвакуации гражданского населения из расположенного в окрестностях Киева города Ирпень. Как сообщил корреспондент "Радио Свобода", погибли по меньшей мере три человека, в том числе двое детей. Еще один человек пострадал, его состояние тяжелое. Никаких договоренностей о гуманитарных коридорах на время эвакуации не было.

Тяжелые кадры. Это эвакуация из Ирпеня, города в окрестностях Киева. Город покидают даже те, кто не может ходить. Никаких договоренностей о гуманитарных коридорах не было и боевые действия продолжались https://t.co/przLUY2rL1 pic.twitter.com/k1NMuCQn3V — DW на русском (@dw_russian) March 6, 2022

11:05

Минобороны РФ отчиталось о действиях российской армии в Украине. По данным ведомства, высокоточным дальнобойным оружием атакована и выведена из строя украинская авиабаза в Староконстантинове. Был также уничтожен подконтрольный Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. За минувшие сутки российские военные, по данным Минобороны РФ, сбили 10 украинских самолетов и вертолетов.

10:52

Офис Генпрокурора Украины совместно с партнерами создал единую платформу сбора доказательств преступлений РФ, которые будут использованы в международных судах и трибуналах и национальных судах

10:40

Генштаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях российских войск в живой силе и технике. "С 24 февраля по 6 марта общие потери личного состава российских войск в Украине ориентировочно составили более 11 000 человек", - отмечается в сообщении.

Россия признает потери своей армии в ходе боевых в Украине, но никаких данных не приводит уже несколько дней.

10:25

Горадминистрация Мариуполя объявила о достижении соглашения о временном прекращении огня с 10 утра до 21 часа по местному времени. Как указывается в сообщении, эвакуацию гражданского населения планируется начать в полдень.

10:08

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о необходимости создания в Украине лагерей для российских военнопленных. "Будем принимать решение организовывать централизованное содержание пленных по всем законам Женевской конвенции, со всеми требованиями, которых, кстати, довольно много и они не простые, довольно сложные. Но речь уже идет о лагерях, потому что такое количество пленных. Как задержанных или арестованных их держать не удается", - сказал он.

В то же время известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону предложил не выпускать пленных российских военных, а использовать их на восстановлении разрушенных войной домов в Украине. "Эти дома, которые разрушены, надо же строить. Это долгая история. Я бы этих пленных оттуда не выпускал бы, чтобы они работали там как проклятые, как немцы", - считает артист.

Вахтанг Кикабидзе / фото - Wikipedia

09:52

Министерство иностранных дел ФРГ призвало находящихся в России немцев к сдержанности в социальных сетях в связи с принятием в РФ закона об уголовной ответственности за "фейки" об использовании российских вооруженных сил. "В связи с этим новым законом в РФ даже частные высказывания в социальных сетях могут быть сопряжены с непредсказуемыми личными рисками", - говорится в официальным предупреждении МИД ФРГ. Внешнеполитическое ведомство Германии рекомендовало немцам покинуть Россию.

09:35

Как сообщает ГСЧС Украины, в результате ракетных и авиационных ударов по Житомирской области в городе Коростене разрушены 10 частных жилых домов (один человек погиб, пять получили травмы (из них один ребенок); из подвала загоревшегося гаража спасли пять детей. На местной железной дороге, также подвергшейся нападению с воздуха, поврежден тепловоз, две электрички, два пассажирских вагона. Также 15 частных жилых домов разрушены в Овруче. Погибших и травмированных пока нет.

09:10

В России задерживают участников антивоенных акций

Жители разных городов России продолжают акции против вторжения в Украину. Как сообщает правозащитный проект ОВД-инфо в своем Telegram-канале, российские силовики 6 марта уже задержали 15 протестующих в Новосибирске и одного в Иркутске.

08:34

В Харькове 6 марта может быть открыт гуманитарный коридор. Об этом заявил член украинской делегации на переговорах с Россией, глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

08:19

Правительство Чили отозвало приглашения, которые были направлены российским компаниям для участия в международной выставке военной и авиационно-космической техники FIDAE

07:35

В России расширят список "недружественных государств"

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым правительство России в двухдневный срок должно определить перечень "иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия". В документе, в частности, отмечается. что российские организации смогут выплачивать долги кредиторам из недружественных стран не в евро или долларах, а в российских рублях.

07:23

Три тысячи американских добровольцев готовы войти в состав международного батальона для защиты Украины от российского вторжения. Об этом сообщила медиакомпания "Голос Америки" со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне. По данным диппредставительства, среди них - ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках. Всего в Украину направляются более 16 тыс. иностранных добровольцев. Уже прибыли граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Израиля.

07:00

Ситуация в Украине меняет "всю политическую мировую сцену", последствия ощутят на себе многие страны, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Kurir. "Это тектонические проблемы. Это очень тяжелые проблемы для нас, и у нас, и у других будет очень много проблем", - предупредил он. По его словам, из-за произошедшего Сербия, например, не сможет ввозить коксующийся уголь из Украины и железо из России, также ожидается нехватка пшеницы и муки. При этом Вучич назвал безответственным участие в акциях в поддержку как России, так и Украины. 4 марта в Белграде прошли митинг и шествие в поддержку российских действий.

06:35

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Берлине с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В ходе встречи, которая длилась полтора часа, Беннет рассказал о результатах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). По его словам, стороны договорились продолжать поддерживать тесные контакты. Общая цель по-прежнему заключается в том, чтобы "как можно скорее" положить конец войне в Украине, отметил Хебештрайт.

Am Abend hat sich @Bundeskanzler Scholz mit dem iraelischen Premierminister @naftalibennett getroffen. Gemeinsames Ziel bleibt es, den Krieg in der #Ukraine so schnell wie möglich zu beenden. Daran werde man mit aller Kraft arbeiten. https://t.co/OaJiN9N66U pic.twitter.com/4LDN2S8RVA — Steffen Hebestreit (@RegSprecher) March 6, 2022

06:10

Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 при условии, что взамен получит от США истребители F-16, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. Как отмечается, сделка находится на стадии обсуждения между США и их партнерами в НАТО. Подобный обмен техникой должен быть одобрен руководством как в Вашингтоне, так и в Варшаве.

05:45

Российские войска намерены захватить дамбу Каневской гидроэлектростанции (ГЭС) в Черкасской области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По его данным, армия РФ продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Николаева, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, а также создании сухопутного коридора из оккупированного Крыма.

05:15

"Радио Свобода" приостановило работу в России

Медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), признанная в России СМИ - "иностранным агентом", сообщила о приостановке деятельности на территории РФ. В качестве причин этого решения называются дело о банкротстве, возбужденное местными налоговыми органами в отношении российского подразделения РСЕ/РС, усиление давления на журналистов со стороны полиции и новый закон, который предусматривает уголовную ответственность за "фейки" о действиях российских военнослужащих.

"Это не то решение, которое было принято РСЕ/РС по собственному желанию, а решение, которое было навязано нам посягательством режима Путина на истину", - заявил президент РСЕ/РС Джейми Флай, слова которого приводятся в пресс-релизе. Компания планирует продолжать освещать "катастрофическое вторжение России в соседнюю страну", но делать это за пределами России. О приостановке освещения событий на территории РФ ранее заявило и американское информационное агентство Bloomberg. Также приостанавливает любые репортажи из России британская вещательная корпорация BBC.

04:40

Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways с 6 марта приостанавливают полеты во все города России. В пресс-службе AZAL сообщили, что это, в частности, обусловлено "последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанными с санкциями" в отношении РФ. "Отсутствие возможности полноценного страхования при совершении международных полетов создает необоснованные риски для граждан наших стран, авиакомпаний и других юридических лиц", - отмечается в сообщении. 5 марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, использующим самолеты, зарегистрированные в иностранных реестрах, с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта приостановить рейсы в Россию из стран, присоединившихся к санкциям.

04:20

Венгрия хочет сохранить поставки российского газа

Поставки российского газа имеют важное значение для Венгрии, и страна хочет их сохранить, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в интервью изданию Veszprémi Naplóban. Он отметил, что более 80 процентов потребления природного газа в Венгрии приходится на импорт из России по сравнению с 40 процентами в Европе. В этой связи министр выразил полное несогласие с предложением венгерской оппозиции отказаться от закупок российского газа. По его словам, в таком случае в Венгрии не было бы "ни отопления, ни промышленности, а значит, не было бы рабочих мест и компании разорились бы".

04:00

Президент США Джо Байден позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить дальнейшее введение санкций в отношении России за ее вторжение в Украину, а также предоставление Киеву военной, гуманитарной и экономической помощи со стороны Вашингтона. В заявлении Белого дома говорится, что в ходе беседы, которой продолжалась около получаса, политики также затронули тему переговоров между Россией и Украиной. Других подробностей не сообщается. Зеленский написал в своем Twitter-аккаунте, что в повестке дня были "вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ".

У межах постійного діалогу провів чергову розмову з @POTUS. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2022

03:45

Власти Канады призвали сограждан покинуть Россию, "пока еще есть коммерческий транспорт", отметив, что условия безопасности непредсказуемы и могут ухудшиться без уведомления. "Способность нашего посольства предоставлять консульские услуги в России может быть сильно ограничена", - говорится в сообщении канадского МИДа. Канада, как и многие другие западные страны, ввела санкции против России после ее вторжения в Украину.

03:25

Госдепартамент США рекомендовал американцам, находящимся в России, "незамедлительно" покинуть страну. Ранее на этой неделе гражданам США рекомендовалось рассмотреть такую возможность. Кроме того, Госдеп вновь предостерег американцев от поездок в Россию "в связи с неспровоцированным и неоправданным нападением российских вооруженных сил на Украину". Ведомство также указывает на "возможность преследования граждан США" со стороны российских органов безопасности, "ограниченную способность посольства США оказывать содействие" и резкое сокращение числа рейсов между двумя странами.

02:50

Мэр Мариуполя сообщил об усилении обстрелов

Российские войска усилили обстрел Мариуполя, сообщил мэр города Вадим Бойченко в эфире украинского телевидения в ночь на воскресенье. "Город в блокаде", - сказал он, добавив, что вражеские самолеты над городом сбрасывали бомбы. По словам Бойченко, под обстрел также попали жители, прибывшие 5 марта к гуманитарным коридорам для эвакуации. Ранее в Украине обвинили российскую армию в нарушении режима прекращения огня и срыве эвакуации.

02:30

Германия примет всех спасающихся от войны в Украине людей, независимо от их национальности. Такое заявление сделала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 6 марта. "Мы хотим спасти жизни. Это не зависит от паспорта", - подчеркнула политик. По словам Фезер, ограничений на число принимаемых беженцев из Украины вводиться не будет.

02:10

США обещают Украине дополнительную помощь

Владимир Зеленский сообщил, что пообщался с американским миллиардером Илоном Маском. Он поблагодарил его за поддержку Украины "словами и действиями", а также анонсировал поставку новой партии терминалов Starlink. "На следующей неделе мы получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов. Обсудили возможные космические проекты. Но об этом - уже после после окончания войны", - написал Зеленский в своем аккаунте в Twitter.

Поговорив з @elonmusk. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорили можливі космічні проекти 🚀. Але про це – вже після завершення війни. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

01:50

Американские законодатели в разговоре по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещали стране, подвергнувшейся нападению России, дополнительную помощь в размере 10 млрд долларов, пишет агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, в ходе беседы лидер демократического большинства Сената Конгресса США Чак Шумер заверил украинского президента в том, что демократы и республиканцы "усердно работают" над принятием пакета помощи. После переговоров сенатор-республиканец Стив Дэйнс сообщил телеканалу Fox News, что законодатели США единодушны в поддержке Украины. Зеленский также призвал Конгресс ужесточить санкции в отношении Москвы, в том числе в нефтегазовом секторе. Однако Белый дом пока исключает такой шаг, опасаясь еще большего роста цен на нефть, который ударит по американским потребителям.

01:30

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявило, что член украинской делегации, ведущей переговоры с Россией, Денис Киреев погиб во время выполнения специальной задачи. Кроме Киреева, при выполнении специальных задач погибли еще два сотрудника ГУР Минобороны Украины - Алексей Доля и Валерий Чибинеев, отмечено в том же сообщении.

Ранее информагентство "Українськi новини" сообщило, что Дениса Киреева убили сотрудники СБУ, у которых имелись сведения о его измене, во время задержания в Киеве. Аналогичную информацию распространил также целый ряд других украинских СМИ.

01:10

МВФ рассмотрит запрос Украины на экстренное финансирование



Американские платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке операций в России на фоне вторжения страны в Украину. В пресс-релизе Visa сообщается, что начиная с этого момента компания будет работать с клиентами и партнерами в РФ, чтобы прекратить все транзакции в ближайшие дни. После этого "все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в РФ", говорится в сообщении. Аналогичный пресс-релиз выпустила Mastercard, отметив "беспрецедентный характер нынешнего конфликта и неопределенность экономической обстановки".

00:50

Запрос Украины о предоставлении ей экстренного финансирования в размере 1,4 млрд долларов будет вынесен на рассмотрение Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) на следующей неделе, говорится в заявлении МВФ. Кроме того, фонд ведет переговоры о вариантах финансирования с властями соседней Молдовы. В заявлении отмечается, что война в Украине уже привела к повышению цен на энергоносители и зерновые, вынудила более 1 миллиона человек покинуть страну, а также спровоцировала беспрецедентные санкции против России. "Хотя ситуация остается крайне нестабильной, а перспективы выглядят чрезвычайно неопределенными, экономические последствия уже весьма серьезные, - пишет МВФ. - Продолжающаяся война и связанные с ней санкции также окажут сильное воздействие на глобальную экономику".

[4/4] The ongoing war & associated sanctions will have a severe impact on the global economy. We are continuing to assess the evolving situation & provide timely policy advice, financial support, and technical assistance to our members.

Full statement👇👇https://t.co/HXuv5qNS2V — IMF (@IMFNews) March 5, 2022

00:30

Российская авиакомпания Royal Flight с 5 марта остановила полеты из РФ в связи с санкциями, который Евросоюз ввел против страны за ее вторжение в Украину. "В связи с введенными Европейским Союзом ограничительными мерами, начиная с 00:00 05.03.22 воздушные перевозки пассажиров из России прекращаются", - говорится в заявлении авиаперевозчика. О приостановке рейсов за границу ранее также объявили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, Nordwind и Azur Air. Это связано, в частности, с риском задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у иностранных авиакомпаний. По состоянию на декабрь 2021 года размер флота компании составлял 13 самолетов Boeing различных моделей. Все они находились в лизинге.

00:10

Кабинет министров Украины установил мораторий на выполнение денежных и имущественных обязательств перед Россией и связанными с ней лицами, следует из правительственного постановления от 3 марта. Запрет объясняется обеспечением защиты национальных интересов Украины. Мораторий действует на отчуждение, передачу в залог и любые другие действия, которые могут повлечь изъятие недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, транспортных средств, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания лицами, связанными с Россией.

23:40

Президент России Владимир Путин подписал указ о въезде, пребывании и выезде из РФ иностранных граждан с территорий самопровозглашенных "ЛНР", "ДНР" и Украины, сообщает пресс-служба Кремля. Согласно документу, с 5 марта иностранные граждане и лица без гражданства могут въезжать в Россию с территории Украины и самопровозглашенных "народных республик" Донбасса без оформления визы по действующим и истекшим удостоверениям личности. Лица, въехавшие в РФ по упрощенной схеме, имеют право находиться на территории страны до 15 дней, говорится в указе.

23:20

Президент США Джо Байден обратился к гражданам РФ, заявив, что он не верит в то, что россияне хотят войны, которая сейчас идет в Украине. "Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные узы", - приводит слова Байдена пресс-служба Госдепартамента США на своей странице в Twitter.

.@POTUS message to the people of Russia: “I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine — a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture.” pic.twitter.com/ExXYyoFxN0 — Department of State (@StateDept) March 5, 2022

Хронику военных событий субботы, 5 марта, читайте здесь