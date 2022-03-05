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2022.03.06 00:48

Хроника путинской войны против Украины. Джо Байден обратился к гражданам РФ

DW, LRT.lt, Радио «Cвобода»2022.03.06 00:48
Война в Украине. Уничтоженная школа в Житомире
Война в Украине. Уничтоженная школа в Житомире / фото UNIAN

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". Хроника событий воскресенья, 6 марта (время вильнюсское).

00:10

Кабинет министров Украины установил мораторий на выполнение денежных и имущественных обязательств перед Россией и связанными с ней лицами, следует из правительственного постановления от 3 марта. Запрет объясняется обеспечением защиты национальных интересов Украины. Мораторий действует на отчуждение, передачу в залог и любые другие действия, которые могут повлечь изъятие недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, транспортных средств, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания лицами, связанными с Россией.

23:40

Президент России Владимир Путин подписал указ о въезде, пребывании и выезде из РФ иностранных граждан с территорий самопровозглашенных "ЛНР", "ДНР" и Украины, сообщает пресс-служба Кремля. Согласно документу, с 5 марта иностранные граждане и лица без гражданства могут въезжать в Россию с территории Украины и самопровозглашенных "народных республик" Донбасса без оформления визы по действующим и истекшим удостоверениям личности. Лица, въехавшие в РФ по упрощенной схеме, имеют право находиться на территории страны до 15 дней, говорится в указе.

23:20

Президент США Джо Байден обратился к гражданам РФ, заявив, что он не верит в то, что россияне хотят войны, которая сейчас идет в Украине. "Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные узы", - приводит слова Байдена пресс-служба Госдепартамента США на своей странице в Twitter.

Хроника военных событий субботы, 5 марта

# Война в Украине
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