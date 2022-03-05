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2022.03.06 00:37

Захарова: «Предупреждаем страны Балтии об ответственности за антироссийский психоз»

LRT.lt, BNS2022.03.06 00:37
Мария Захарова
Мария Захарова / AP nuotr.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обрушилась с критикой на Литву, Латвию и Эстонию в связи с «актами русофобии», которые якобы проводятся в этих странах, и утверждает, что «в странах Балтии происходит резкая эскалация антироссийских настроений».

«На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла. Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты», – заявила она.

«Предупреждаем Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза», - отметила Мария Захарова.

МИД России требует от компетентных органов Литвы принятия мер по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников, подчеркнула Захарова.

Российский МИД не представил никаких подробностей нападения на российского дипломата, однако в конце февраля полиция Вильнюса сообщала, что во дворе жилого дома на улице Латвю был избит третий секретарь дипломатической службы этой страны. Задержан подозреваемый 1964 года рождения.

Литовская прокуратура и полиция, всецело поддерживая Украину, призывают всех граждан Литвы вести себя достойно и ответственно, избегать любых провокаций, не вторгаться в посольства или консульства России и Беларуси, не осквернять символику этих стран, не разжигать ненависти к национальным, этническим или иным группам людей, избегать проявлений насилия в отношении дипломатов и граждан этих стран.

Прокуратура и полиция напоминают, что подобные действия являются преступными и влекут за собой уголовную ответственность.

# Литва
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