Страшный сон. Политики и люди культуры – о российском вторжении в Украину

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа в очередной раз по-русски обратился к российским солдатам и их матерям. А надо ли вспоминать, сколько раз обращался к ним же по-русски президент Украины Владимир Зеленский. Да что там постсоветские лидеры! По-русски заговорил даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. И всё из-за войны в Украине. Как сказала на радиостанции «Эхо Москвы» журналист Ксения Ларина, «в страшном сне не могло присниться, что русский язык будет торжествовать на планете вот таким образом». Программа «Русская улица» собрала мнения жителей Вильнюса о российском вторжении в соседнюю страну.

По словам знаменитого литовского музыканта, художника, мастера инсталляций Владимира Тарасова, когда он видит кадры российского вторжения в Украину, ему вспоминается собственная старая джазовая программа под названием «Drumtheatre». Она была написана в 1985 году. Музыкант посвятил её памяти людей, погибших в сталинском ГУЛАГе. В композиции явственно слышен звук кандалов, наложенный на старые советские песни и парадные реляции, доносящиеся из радиоточки. Для тех лет программа была чрезвычайно смелой.

Владимир Тарасов / стоп-кадр из программы «Русская улица»

«Потом мы на основе этого сделали с Ильёй Кабаковым инсталляцию «Красный вагон», которая сейчас стоит в Эрмитаже. Где барабан – как живой инструмент, который мечется, не понимает, кому верить: либо радио, которое тебе рассказывает, какой великий Советский Союз, – либо вот этим песням. И вдруг сейчас «Drumtheatre» снова стал актуальным… Вот это просто удивительно», - говорит музыкант.

На 26 марта был запланирован концерт Владимира Тарасова в Киеве с украинским оркестром. А в последний раз музыкант побывал в украинской столице буквально накануне путинского вторжения. Что-то уже назревало, но в это не до конца верилось.

«Мы летели, мы возвращались… Там была большая команда, включая нашего мэра Шимашюса... Мы понимали – ну, не может быть такого! Сложно поверить в это, понимаете? Это как Литва воевала бы с Латвией, например. Или Сувалкия – с Дзукией. Бред просто! Как называлась эта штука? «Денацификация»? Это надо Кремль денацифицировать – и потом ещё дезинфицировать два месяца после этого! Это стыд и позор! Вы понимаете, я испытал шок!», - восклицает музыкант.

Владимир Петрович родом из России – из города Архангельска, – и потому ему вдвойне стыдно за происходящее.

Война в Украине / фото UNIAN

«Это в нормальной голове уложиться не может! Это вызывает шок – насколько это агрессивно. Министр иностранных дел России несёт какой-то бред – «нацисты», «фашисты»… Какие фашисты? Фашисты – с другой стороны! Вот сейчас все эти фашисты сидят за кремлёвской стеной! И это стыд и позор, что Россия… Я, как стопроцентно русский человек, помор… Там татар у нас не было никогда. Не было и крепостного права – и мы совершенно свободолюбивые люди. Мне стыдно. Это трагедия! Вы знаете, как у уголовников – «опустить»? Вот – опустили страну. До такого, что сейчас будут… Я уже не говорю про экономические проблемы… Геополитические! Сразу – в разряд каких-то там третьих-четвёртых-пятых стран… Слов нет. Я переживаю… Это трагедия, это шок!» - всё время повторяет Владимир Тарасов.

Заседание Совета безопасности России / фото AP

Увертюрой к войне послужило заседание Совета безопасности России, которое прошло 21 февраля и на котором было принято решение о признании независимости так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Сидя на внушительном расстоянии от остальных кремлёвских начальников, самый главный начальник – как учитель к доске – вызывал их по одному и спрашивал, что они думают. Особенно всем запомнилось выступление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Между ним и Путиным состоялся такой диалог:

- Нашим, так сказать, западным партнёрам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить «минские соглашения». В противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится.

- Что значит «в противном случае»? Вы предлагаете начать переговорный процесс?

- Нет, я…

- Или признавать суверенитет республик?

- Я… я…

- Говорите прямо.

- Я поддержу предложение о признании…

- «Поддержу» или «поддерживаю»? Говорите прямо, Сергей!

- Поддерживаю предложение…

- Так и скажите. «Да» или «нет»?

- Так и говорю. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.

- Так… Мы об этом не говорим, мы это не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет.

- Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.

Сергей Нарышкин (в центре) / фото AP

Известный общественный деятель, сигнатарий Акта Независимости Литвы Нийоле Ожялите по своей первой специальности актриса. Кремлёвская мизансцена, когда «главный» сидит на расстоянии нескольких метров от своих присных, произвела на неё глубокое впечатление. Но не своей театральностью.

«Наверное, это связано не с профессией. Наверное, это связано с возрастом, с опытом жизни. У меня просто душа сжалась! Я просто вообразила, что ждёт этого человека, который боится, что его соратники подойдут поближе и, может быть, прыснут в него «Новичком». Или просто убьют, – потому что у них нет другого выхода. Ведь если бы они его, как Сталина, подвинули вон, – у них бы открылась возможность жить дальше. Так что, у меня возникло просто странное сочувствие, потому что это был такой спектакль, где множество людей, умных людей, вынуждены играть, что они уважают человека, у которого явно плохо с психикой. У него плохо с психикой! Он, наверное, живёт в этом своём бункере совсем изолированно, и, видимо, к нему поступает информация какая-то не та, – и он не так представляет себе мир. Это показывает как раз то, что он делает сейчас в Украине», - говорит Нийоле Ожялите.

Нийоле Ожялите / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Кремлёвская постановка, ставшая преддверием войны, удивила даже такого видавшего виды политика, как бывший министр иностранных дел Литвы и бывший министр обороны Литвы Линас Линкявичюс.

«Ну, сама форма была неожиданной, - говорит он. - Мы как бы привыкли к подобным спектаклям, но мне действительно показалось… Вся эта атмосфера и эта растерянность, даже унижение этих членов… Я подумал совсем про другое. Я подумал, что они, наверное, дождутся, когда будет Нюрнбергский процесс, и на те же вопросы они не будут давать ответы, – но спрашивать будет судья».

Линас Линкявичюс / стоп-кадр из программы «Русская улица»

«Или вот такой момент, - продолжает Линас Линкявичюс. - 23 февраля Путин возлагал венок у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата. Это было 23 февраля – и он знал, что на следующий день он пошлёт россиян на бессмысленную гибель. Уже на следующий день! Вот о чём он думал, когда возлагал этот венок? Ему, наверное, наплевать на все эти жертвы, – так можно понять. А российские матери – они о чём думают? Им, конечно же, не наплевать, – но тут настаёт время, когда все должны говорить. Встать и говорить – несмотря ни на что. И как-то бороться, поскольку тут уже каждый не то что за себя борется, – но уже за общее будущее».

Антивоенная акция в Санкт-Петербурге / фото AP

Сопротивление кремлёвской агрессии в России существует, но его не назвать массовым. Чтобы это сопротивление вообще свести на нет, власти прибегли к неслыханной мере – официально предупредили, что «помощь иностранному государству» во время «специальной операции вооружённых сил» может считаться «государственной изменой» со всеми вытекающими последствиями.

«В общем, сложно, - мрачнеет лицом музыкант Владимир Тарасов. - Я звонил Лёве Рубинштейну и другим своим друзьям, – и, конечно, возникал вопрос: почему на улицу не выйти? Молодёжь вышла, там арестовали около двух тысяч по всей стране. А, оказывается, закон военного времени! Выйдешь с бумажкой «Нет войне!» – они за это могут расстрелять. Они же сумасшедшие! Заведут за угол… Как было когда-то – «тройка», «четвёрка», «пятёрка»… Раз-два – и всё – расстрел. Ну, и люди боятся».

Антивоенная акция в Санкт-Петербурге / фото AP

В позапрошлом году Владимир Тарасов подарил Художественному музею Литвы свою коллекцию советского нонконформистского искусства. 500 работ ведущих неподцензурных авторов советской эпохи отныне являются частью постоянной экспозиции нашего музея. А вот в России, похоже, искусство протеста – отнюдь не музейный артефакт. Оно снова становится актуальным.

Владимир Тарасов / стоп-кадр из программы «Русская улица»

«Оно стало уже актуальным, - говорит Владимир Петрович. - Оно уже стало актуальным, особенно в последние 8-10 лет. И особенно после 2014 года... Вы знаете, как собака: вы отвернулись, она – хвать кость – и убежала. Вот так было с Крымом».

Владимира Тарасова особенно огорчает, что к сонму российских государственных пропагандистов, которые оправдывали оккупацию Крыма и которые одобряют нынешнюю войну, присоединилось и немало его знакомых – деятелей культуры.

«Вот это мне совсем не понятно! - говорит музыкант. - Честно говоря, я теряюсь. При встрече они говорят: ну, нам нужно, потому что нам деньги платят, финансируют… Я директор театра (или главный дирижёр), мне там нужно… У меня Мариинский театр… И вот всё вылезло – и вылезло в самом отвратительном виде. Этот монстр, это чудовище изнутри вдруг вылезло и начало нам какие-то басни рассказывать!»

Война в Украине / фото AP

До того, как стать актрисой Русского драматического театра Литвы, Евгения Гладий работала в Киеве. Там живут её близкие. Переехать в Вильнюс её пригласил бывший руководитель Русского драматического театра Йонас Вайткус. Приехала, понравилось, осталась, создала семью… Но, разумеется, все её думы сейчас – о родине, о доме, о близких.

Евгения Гладий / стоп-кадр из программы «Русская улица»

«Ну, у меня в Киеве (в Киевской области сейчас) мама. Вторую ночь она ночует в подвале у соседки. Потому что в 700 метрах (это самое начало Броваров, Киевская область) – там большая воинская часть. Была. И они переместились в подвал, и вот уже вторую ночь они проводят в подвале. Подруга моя лучшая в метро ночует, потому что их дом не снабжён нормальным подвалом, и в их районе единственное хорошее бомбоубежище – это метро. А у неё маленький ребёнок и, соответственно, они переместились туда. Короче говоря, так как у меня в основном родня в Киеве, очень это всё как-то стрёмно. Страшно. Такое чувство, что ты как будто бы не проснулся – продолжаешь в каком-то страшном сне спать – и не можешь из него выбраться. И как будто бы всё реально, – но вовсе нет», - говорит актриса.

Война в Украине / фото AP

Евгению Гладий не отпускает мысль о том, как реально помочь своей родине и своим близким, которые оказались в беде.

«Щекочущая, неспокойная мысль. Просматриваю в фейсбуке группы «Украинцы в Литве», «Конгресс украинцев в Литве», – где пишут ребята, которые здесь работают. Они собираются, хотят ехать обратно, чтоб поддерживать своих. И прямо меня так очень дёргает… Мне бы очень хотелось хоть как-то их по-настоящему поддержать, а не просто созвоном раз в час. Но надо понимать, что тут тоже есть нюансы – ребёнок и всё такое… Очень странное, раздирающее ощущение», - вздыхает Евгения.

Евгения Гладий / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Евгения Гладий – потомственная актриса, далёкая от военной области. Но, следя за фронтовыми сводками, она поневоле стала (по крайней мере, минимально) ориентироваться в различных видах вооружения. И ещё она очень высоко оценивает стойкость украинских солдат.

«Удивительное чувство гордости за наших ребят, которые там охраняют это всё и спасают всех людей. И не дают пройти. Я не милитарист, я даже скорее против этого всего, – но то, как эти ребята самоотверженно стоят за каждый клочок земли, как они бросились… Ну, в общем… Это очень здорово! Есть особенность у украинского народа: когда что-то случается уж совсем плохое, все собираются и… Очень, очень клёво. Прямо гордость появляется за них», - говорит актриса.

Война в Украине / фото Б. Гярджюнаса/LRT

С Евгенией солидарна и бывшая литовская актриса, а ныне общественный деятель Нийоле Ожялите. По её словам, переживаемые невзгоды – инициатором которых является Владимир Путин – выковали украинскую нацию.

«Украинская нация должна быть благодарна ему за то, что он её сплотил. Так, как евреев сплотил… не только геноцид, наверное, но ещё и рабство в Египте. То есть враг. Так и это ничтожество, в общем-то, взрастило украинцев. Я ведь снималась в Украине, и я спрашивала украинцев: «Почему, почему вы, такая большая страна, не снимаете фильмы на своём языке? Мы маленькая страна, Литва, и мы снимаем три фильма в год на литовском и три (по заказу Центрального телевидения) – на русском. Но три – на литовском!» И украинские режиссёры мне говорили: «Ну что вы? Это ж такой деревенский язык смешной… Ну кто же будет на нём что-то смотреть и слушать?» Настолько была уничтожена самость нации! И вот Путин её воссоздал, он активировал её!»

Нийоле Ожялите / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Против путинской войны в Украине резко высказались представители русской культурной общественности Литвы, инициировавшие подписание соответствующей петиции на платформе change.org. На своих страницах в фейсбуке антивоенные заявления опубликовали вильнюсский Литературный музей Александра Пушкина, кафедра русской филологии столичного университета. Учредители и первые руководители Русского культурного центра Литвы написали: «Сегодня мы молимся за свободу, независимость и целостность Украины, за восстановление мира и покоя на всей её территории. Но наши молитвы адресованы также всем гражданам и жителям России – ради их полного отрезвления от государственной лжи и скорейшего освобождения от власти нынешней диктатуры».

А вильнюсский переводчик Никита Кобрин ограничился коротким предложением: «Мне стыдно за мою страну». Хотя Никита больше 30-ти лет живёт в Литве, он до сих пор де-юре является российским гражданином.

Война в Украине / фото AP

«Многие удивились, когда я сделал этот пост: «А чего тебе стыдно? Ты в Литве». Просто некоторые не знают, что у меня до сих пор российское гражданство, и поэтому я могу Россию называть своей страной. Хотя по факту она уже давно не моя», - говорит Никита.

Никита Кобрин / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Все последние дни, сидя на своей кухне, Никита старается быть в курсе событий, происходящих в Украине. В Литву он переехал в 1991 году. Толчком послужил августовский путч – точнее, один конкретный эпизод. Человек политически активный, Кобрин во время путча пришёл в местный штаб сопротивления ГКЧП – там ему дали листовки и поручили расклеить их в своём районе.

«Я приехал в этот район, там было троллейбусное кольцо – и большой рекламный щит, где вешают объявления о концертах и всякое такое. Я начал туда клеить эти листовки, собралась толпа большая. Я клею – и вдруг сзади меня раздаётся голос: «Клей-клей, сука! Скоро все вы будете по тюрьмам и лагерям!» Я обернулся. Такой плюгавенький человек – не мент, не гэбэшник. Такой среднестатистический советский человек. И вот тогда я увидел те, наверное, 80 процентов, о которых сейчас часто говорят. И тогда это было толчком. Я раньше всегда считал, что система у нас такая, – а люди просто… Ну, не каждый может пойти на баррикады, сопротивляться и так далее, – а люди у нас хорошие, добрые и так далее... А там я увидел, что они всё-таки за эти 70 лет вырастили то, что часто называют «хомо советикус». Вот такого, который стоял у меня за спиной. У меня и раньше были мысли, – а тогда я особенно понял, что жить в такой стране и среди таких людей я больше не хочу», - признаётся Никита Кобрин.

Война в Украине / фото AP

Никита побаивается, что, если Путину удастся окончательно расправиться с Украиной, то эти «хомо советикусы» могут покуситься и на страны Балтии.

«Я даже сегодня прикидывал… Украина – огромная страна, 40 миллионов. А Литва – 2, от силы 3 миллиона. В 20 раз меньше. Если они такое творят в Украине сейчас, то что им эта Литва? Они нас раздавят, как… Поэтому я очень рад, что мы в НАТО, что мы в Евросоюзе… Многие говорят: «Зачем это нужно? Это очередной Советский Союз! Какая тебе разница: раньше ты был в том союзе, теперь – в этом, и он вам тоже диктует…». Не знаю, я этого не чувствую. Наоборот – чувствую поддержку и надеюсь, что, если что-то случится с нами, то… Но думаю, что не случится, – он побоится всё-таки пойти сюда. Мне так кажется. Но… никто не может сказать, что этому параноику может прийти в голову», - вздыхает Никита.

Никита Кобрин / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Бывший руководитель литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс также до конца не уверен в том, что ещё может взбрести в голову Владимиру Путину.

Линас Линкявичюс / стоп-кадр из программы «Русская улица»

«Я думаю, что он ведёт разведку боем, как говорится. Идёт, пока не будет остановлен. Так что, тут зависит от этого. Конечно, искушение есть попробовать стойкость НАТО, – но это было бы слишком, наверное. Хотя тут говорить про рациональность аргументов не приходится», - считает экс-министр.

Война в Украине / фото AP

«Трагичное время – время выбора. С другой стороны, отделить зёрна от плевел – разве не это смысл жизни?» - такой фразой китайского философа завершила передачу «Русская улица» актриса Нийоле Ожялите.