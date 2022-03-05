Новости

2022.03.05 17:24

Путин заявил, что не планирует вводить военное положение

Радио «Cвобода»2022.03.05 17:24
Владимир Путин
Владимир Путин / фото AP

Президент России Владимир Путин заявил, что не планирует вводить на территории России режим военного положения. Слух об этом ранее активно обсуждался в российском сегменте социальных сетей.

"Военное положение вводится в стране в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет и, я надеюсь, не будет", – заявил президент на встрече с сотрудницами российских авиакомпаний, приуроченной к наступающему празднику 8 марта.

Военное положение вводится в стране решением президента и подтверждается Советом Федерации. Ранее в социальных сетях активно обсуждалось, что эта мера может быть одобрена верхней палатой на внеплановом заседании 4 марта. Вместо этого сенаторы обсуждали экстренные законопроекты в связи с кризисом из-за принятых против России санкций и одобрили закон, вводящий уголовное наказание за призывы к санкциям против России, исполнение этих санкций и распространение недостоверных новостей о российской армии.

На встрече с женщинами-пилотами Путин заявил, что вводимые против России санкции после вторжения в Украину "сродни объявлению войны". Прямым участием в войне президент назвал возможное введение странами Запада бесполётной зоны над Украиной. "Любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте", – заявил он.

По его словам, "понимание этого есть", и он считает, что бесполётная зона вводиться не будет. Ранее ввести бесполётную зону, запретив участие российской авиации в украинской войне, призывал США и страны НАТО украинский президент Владимир Зеленский.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Война в Украине
1 ч. назад

Хроника путинской войны: Генштаб Украины сообщает о гибели 10 тысяч российских военных

постоянно дополняется
Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе
37
2 ч. назад

На столичной ярмарке Казюкаса собирают средства для Украины

37
Иван Тютрин
4 ч. назад

В Вильнюсе проходит антивоенная конференция Форума свободной России

Война в Украине
5 ч. назад

Премьер: путинские военные не выбирают целей и, похоже, хотят нанести как можно больший гуманитарный ущерб

Харьков после российской атаки
7 ч. назад

Харьковчанка Татьяна Тараненко: Очевидно, что русские ракеты в наши дома летят не случайно

Пункт тестирования на коронавирус
8 ч. назад

В Литве – еще 5 886 первичных случаев коронавируса, скончалось 14 человек

Римас Туминас
8 ч. назад

Вильнюсский Малый театр расторг трудовой договор с Римасом Туминасом

Литовско-белорусская граница
8 ч. назад

Пограничники развернули 13 мигрантов, пытавшихся нелегально проникнуть в Литву

Мила Кунис и Эштон Катчер
9 ч. назад

Мила Кунис и Эштон Катчер поддержали Украину и планируют пожертвовать $3 млн

Никита Михалков
10 ч. назад

Украина запустила процедуру объявления Михалкова в международный розыск

Война в Украине
2022.03.05 17:20

Хроника путинской войны: Генштаб Украины сообщает о гибели 10 тысяч российских военных

постоянно дополняется
Никита Михалков
2022.03.05 08:37

Украина запустила процедуру объявления Михалкова в международный розыск

Харьков после российской атаки
2022.03.05 11:35

Харьковчанка Татьяна Тараненко: Очевидно, что русские ракеты в наши дома летят не случайно

Людмила Нарусова
2022.03.05 08:25

Нарусова о потерях РФ: "Из роты в сто человек в живых осталось четверо"

Римас Туминас
2022.03.05 10:15

Вильнюсский Малый театр расторг трудовой договор с Римасом Туминасом

Литовско-белорусская граница
2022.03.05 10:09

Пограничники развернули 13 мигрантов, пытавшихся нелегально проникнуть в Литву

Иван Тютрин
2022.03.05 13:58

В Вильнюсе проходит антивоенная конференция Форума свободной России

Война в Украине
2022.03.05 13:33

Премьер: путинские военные не выбирают целей и, похоже, хотят нанести как можно больший гуманитарный ущерб

"Яндекс"
2022.03.04 19:37

"Яндекс" предупредил об угрозе своего дефолта

Пункт тестирования на коронавирус
2022.03.05 10:36

В Литве – еще 5 886 первичных случаев коронавируса, скончалось 14 человек