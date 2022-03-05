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2022.03.05 13:58

В Вильнюсе проходит антивоенная конференция Форума свободной России

LRT.lt2022.03.05 13:58
Иван Тютрин
Иван Тютрин / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Сегодня в Вильнюсе проходит антивоенная конференция, в которой принимают участие видные представители российской оппозиции, в том числе организаторы Форума свободной России, действующие литовские политики и представители украинской и белорусской диаспор.

«Все вместе, действуя солидарно, мы постараемся найти пути решения самой опасной из проблем современности – путинской внешнеполитической военной агрессии», - говорится в анонсе мероприятия.

Основные заявленные темы дискуссий: Оценка военной ситуации, влияние войны на режим в России, методы противодействия Свободного мира путинской агрессии, а также возможные практические шаги российской эмиграции по давлению на путинский режим.

Среди участников конференции: Гарри Каспаров, Евгения Чирикова, Константин Эггерт, Леонид Гозман, Лилия Шибанова, Илья Пономарев, Иван Преображенский, Дмитрий Саввин и другие. Большинство спикеров участвуют в мероприятии очно, часть подключаутся к дискуссии онлайн. Помимо представителей России и Беларуси, в мероприятии принимают участие литовские политики и общественные деятели.

«В эти трагические дни, когда Украина отражает российскую агрессию, единственной объединяющей российскую оппозицию идеей может стать только антивоенная тема. Все остальные внутрироссийские и международные проблемы меркнут на фоне бомбёжек украинских городов и героического сопротивления украинцев. В подобных условиях противники войны должны действовать максимально быстро и слаженно. Необходимо скорейшее объединение усилий как российской оппозиции, так и европейской и американской политических элит, а также украинской и белорусской диаспор. Мы делаем первый шаг в этом направлении», - говорит организатор конференции, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин.

Онлайн-трансляция доступна на канале Форума свободной России в YouTube

# Литва# Война в Украине
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