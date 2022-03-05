Новости

2022.03.05 10:36

В Литве – еще 5 886 первичных случаев коронавируса, скончалось 14 человек

LRT.lt2022.03.05 10:36
Пункт тестирования на коронавирус
Пункт тестирования на коронавирус / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За минувшие сутки в стране выявлено 5 886 первичных случаев заболевания COVID-19, умерло 14 человек.

Согласно данным департамента статистики Литвы, за последние сутки коронавирусом впервые заразились 5 886 человек, вторично коронавирусом заразились 789 человек, в третий раз – 2.

Цветовая зона на всей территории Литвы остается черной.

За минувшие сутки в стране было госпитализировано 159 человек, больных COVID-19.

14-дневный коэффициент первичной заражаемости коронавирусом сократился в Литве до уровня 2 717,4 случая на 100 тыс. жителей, 7-дневный показатель положительных диагностических тестов составил 47,2 процента.

В пятницу первую дозу вакцины против COVID-19 получил 91 человек, ревакцинацию прошли 204 человека, а третьей (бустерной) дозой вакцины были привиты 366 человек.

# Литва
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