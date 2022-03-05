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2022.03.05 08:50

Мила Кунис и Эштон Катчер поддержали Украину и планируют пожертвовать $3 млн

UNIAN2022.03.05 08:50
Мила Кунис и Эштон Катчер
Мила Кунис и Эштон Катчер / AP nuotr.

Американская актриса кино и телевидения Мила Кунис, а также ее супруг - американский актёр, ведущий, продюсер и инвестор Эштон Катчер, записали видео в поддержку Украины. Кунис заявила, что "сегодня, как никогда, гордится тем, что является украинкой".

Видеообращение было опубликовано на странице Эштона Катчера в Instagram.

Сообщается, что пара планирует пожертвовать 3 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине. Помимо этого, они сами собирают средства для того, чтобы передать их Украине. Речь идет о 30 миллионах долларов.

"Через GoFundMe этот сбор средств окажет немедленное влияние на усилия по оказанию беженцам гуманитарной помощи. Фонд принесет пользу Flexport.org и Airbnb.org, двум организациям, которые активно работают на местах и оказывают немедленную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается".

Железнодорожные компании ЕС предлагают украинским беженцам бесплатный проезд. Сейчас из Польши в Германию ежедневно курсирует до 8 поездов дальнего сообщения.

UNIAN

# Война в Украине# Культура
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